Dónde ver Ecuador vs México HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver México vs Ecuador en Perú: canal TV online del amistoso en Guadalajara por fecha FIFA 2025.

Las selecciones de México y Ecuador medirán fuerzas hoy, martes 14 de octubre, en el marco de los encuentros amistosos por fecha FIFA de esta jornada. Este duelo latinoamericano está programado para las 21:00 horas en todo el territorio peruano y tendrá lugar en el estadio Akron de Guadalajara, México, donde suelen hacer de local las Chivas.

El conjunto ‘azteca’ viene de un duro golpe endosado por la selección Colombia. Sobre gramado estadounidense, el equipo de Javier Aguirre cayó estrepitosamente por 4-0 en Arlington. El seleccionado mexicano ya piensa en la ‘tri’ para el compromiso de este marte.

“Si no estamos alertas y si llegamos con algunas actitudes como las de hoy tendremos otra sorpresa desagradable, cosa que no nos podemos permitir”, recogió el medio ‘Primicias’ sobre las declaraciones de Aguirre.

La selección mexicana perdió 0 - 4 ante Colombia (X/ @miseleccionmxEN)

Por otro lado, Ecuador, a cargo de Sebastián Beccacece, viene de igualar a uno con Estados Unidos. Los dirigidos por el entrenador argentino no pudieron sostener una ventaja mínima gracias a un tanto de Enner Valencia en la primera mitad. En el complemento, Balogun emparejó las acciones.

Beccacece no podrá contar con figuras de la talla de Moisés Caiceda y Piero Hincapié para el duelo en Guadalajara. Ambos futbolistas no fueron citados a los encuentros amistosos. Además, en el cotejo ante los norteamericanos, Pervis Estupiñán se retiró del campo por lesión.

Horarios Ecuador vs México en amistoso por fecha FIFA 2025

Este compromiso se iniciará a las 21:00 horas de Perú y Colombia, y a las 20:00 horas de México. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 20:00 horas de Ecuador; a las 22:00 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 23:00 horas de Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.

Enner Valencia comandará el ataque de Ecuador contra México en Guadalajara. - Crédito: EFE

Dónde ver Ecuador vs México en amistoso por fecha FIFA 2025

Este partido amistoso por fecha FIFA será transmitido en territorio mexicano mediante el Canal 5, TUDN y Azteca 7. Además, se podrá seguir mediante las plataformas de streaming llamadas VIX y Azteca Deportes Network.

En territorio ecuatoriano, las casas televisivas a cargo de la transmisión de este envite amistoso son las siguientes: TC Televisión, DirecTV Sports y Fubo Sports.

Con respecto a Perú, las señales de Movistar Deportes y DirecTV Sports cuentan con los derechos de transmisión de este encuentro.

México recibe a Ecuador por amistoso FIFA 2025. Crédito: Agencias

Posibles alineaciones

- México: Luis Ángel Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vazquez, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruíz; Hirving Lozano, Santiago Giménez y Alexis Vega. DT: Javier Aguirre.

- Ecuador: Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Yaimar Medina, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Alan Franco, John Yeboah, Kendry Páez, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Últimos Ecuador vs México

El más reciente encuentro terminó igualado 0-0, en un duelo muy cerrado correspondiente a la fase de grupos de la Copa América 2024. México necesitaba ganar para avanzar, mientras que Ecuador buscaba al menos un empate. El partido fue intenso y con pocas ocasiones claras; los porteros Alexander Domínguez y Julio González fueron figuras destacadas. Al final, el empate clasificó a Ecuador a los cuartos de final y dejó eliminada a la selección ‘azteca’.

En junio del 2022, un compromiso por fecha FIFA también concluyó sin goles. México presentó un equipo mixto entre titulares y suplentes, mientras que Ecuador ensayó su alineación principal. Pese a algunos intentos de Henry Martín y Enner Valencia, ninguno logró concretar, y el partido se caracterizó por la paridad y la falta de precisión en ataque.