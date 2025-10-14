Perú Deportes

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público

El partido por la jornada 14 quedó suspendido producto de la falta de garantías. Clubes se reunieron el último lunes para reprogramar el compromiso

El cláscio fue suspendido por falta de garantías. (L1 Max)

El Universitario de Deportes vs Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, quedó suspendido por falta de garantías. La coyuntura social y la marcha programada en Lima obligaron a las autoridades a solicitar que este clásico no se lleve a cabo el miércoles 15 de octubre.

“La Policía Nacional del Perú (PNP) ha solicitado una comunicación en la que se disponga la reprogramación del partido entre Sporting Cristal y Universitario, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025, que iba a disputarse el próximo 15 de octubre de 2025 en el Estadio Nacional. Entendiendo la urgencia expresada por la PNP, esta medida obedece a las diversas manifestaciones sociales programadas para esos días en la misma fecha, por lo que desde ya, la seguridad se vuelve una prioridad“, se pudo leer en el comunicado.

De esta manera, se desató la incertidumbre en las hinchadas de ambos clubes sobre la repogramación de este cotejo, debido a que no era tan fácil acordar una nueva fecha por el calendario apretado del campeonato peruano y el poco tiempo que quede para el Clausura llegue a su fin.

Pronunciamiento de la Liga de
Pronunciamiento de la Liga de Fútbol Profesional sobre Sporting Cristal vs Universitario

La negativa de Cristal para jugar sin público

Los dos equipos se reunieron el lunes 13 de octubre junto a la Liga 1 y la PNP para abordar este tema. Universitario propuso que el encuentro válido por la fecha 14 se juegue sin público en el Estadio Nacional. Esta iniciativa no necesitaría de muchos efectivos policiales y no se alteraría el calendario del torneo doméstico.

Sin embargo, Sporting Cristal expresó su negativa de que este clásico se realice a puertas cerradas, ya que su ingreso por taquilla -al ser un partido importante- corre riesgo. Además, su economía se vería afectada directamente al haber alquilado el coloso José Díaz para este duelo.

Es más, ya hay algunas entradas vendidas para el Universitario vs Sporting Cristal. El club del Rímac sacó a la venta mediante la plataforma Joinnus con mucho tiempo de antelación para que el Nacional esté lleno esa noche.

Precios de las entradas para
Precios de las entradas para el Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Fecha tentativa y perjuicio a Universitario

En esa misma reunión, la Liga 1 planteó una fecha tentativa para que se reprograme este enfrentamiento: el jueves 23 de octubre. Sporting Cristal se mostró de acuerdo, mientras que Universitario de Deportes señaló que se vería perjudicado, pues jugaría tres partidos consecutivos en apenas seis días.

“Hubo una reunión entre la Liga, Universitario y Cristal. Lo que se ha planteado desde la Liga y Cristal también está de acuerdo es que se juegue el jueves 23, en la ‘U’ no lo ven bien porque sería jugar 3 partidos en 6 días, recordemos que la ‘U’ juega el lunes con Ayacucho FC, jugaría el jueves contra Cristal y el domingo ante ADT en Tarma, lo que hace muy apretado todo”, informó el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio.

¿Cuándo se jugará el Universitario
¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? Lo último que sabe del clásico postergado por falta de garantías.

Esta fecha tentativa, planteada por la organización del campeonato nacional, va de la mano de que el estadio Nacional no estará disponible a partir del sábado 25 de octubre producto de conciertos musicales. En ese sentido, se podría formalizar la reprogramación en las próximas horas.

Lo que me cuentan es que después del 25 de octubre, el estadio Nacional no está disponible, por eso Cristal y la Liga tienen un problema de programar ese partido, es por un tema de conciertos, creen que ese partido se pueda programar mañana (hoy) para el 23″, añadió Peralta.

