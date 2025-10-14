A qué hora juega Paraguay vs Corea del Sur: partido amistoso en Seúl por fecha FIFA 2025

Paraguay y Corea del Sur se enfrentan por amistoso internacional, en Asia. - Crédito: AFP

Este martes 14 de octubre, Paraguay se prepara para enfrentar a Corea del Sur, en el Estadio Mundialista de Seúl, disputando así su último amistoso FIFA durante la doble fecha de octubre. Ambos equipos, ya con su clasificación asegurada a la Copa del Mundo 2026, aprovecharán este encuentro para seguir ajustando detalles tácticos de cara a la máxima cita del fútbol internacional.

La escuadra ‘albirroja’ viene de empatar 2-2 con Japón, en Osaka, en una gira que realiza en Asia. Los destacados Miguel Almirón y Diego Gómez, que cumplen con roles de referentes, fueron los anotadores para el elenco paraguayo; mientras que Koki Ogawa y Ayase Ueda lo hicieron para los ‘samuráis azules’.

Miguel Almirón, el máximo referente de Paraguay. - Crédito: EFE

“Nos vamos satisfechos por el rendimiento del equipo y por el rival que enfrentamos. Más allá de que veía en la cara de los jugadores al final del partido esos gestos de bronca, de desazón por no haber ganado. Nos costó físicamente el partido por el cambio de horario, la distancia y el descanso“, mencionó el DT Gustavo Alfaro en rueda de prensa.

Por otro lado, el responsable técnico de Paraguay advirtió que realizará modificaciones en su siguiente cruce con el propósito de evaluar el nivel de los seleccionados citados: “Van a existir varios cambios, el desgaste es muy grande y quiero ver algunos futbolistas para sacar conclusiones”.

“Sabemos que vamos a enfrentar a una selección que está muy bien, que más allá de la derrota frente a Brasil el otro día, que está en una dimensión distinta, porque ya lo hemos enfrentado, pero sabemos que el partido de mañana para nosotros va a ser muy desafiante, muy complejo y muy lindo para enfrentar”, sumó.

Son Heung-min, capitán de Corea del Sur. - Crédito: AP

Conviene mencionar que Paraguay obtuvo su clasificación memorable a la cita mundialista, a la que regresa después de 15 años de ausencia, tras el triunfo sobre Perú, en Lima, por 2-1, por lo que llegan motivados para seguir en la senda positiva.

Por su parte, Corea del Sur sufrió una dolorosa derrota por 5-0 ante Brasil en el compromiso anterior. Adicionalmente, igualó 2-2 con México y le ganó 2-0 a Estados Unidos. Son Heung-Min, exjugador de Tottenham y actualmente en Los Ángeles FC, asoma como la principal figura.

A qué hora juega Paraguay vs Corea del Sur por amistoso de fecha FIFA 2025

El compromiso Paraguay vs Corea del Sur se llevará a cabo a las 06:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Asimismo, en Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), las acciones iniciarán a las 07:00 horas. Por otro lado, en Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil el silbatazo inicial se dará a las 08:00 horas.

Canal para seguir Paraguay vs Corea del Sur por amistoso de fecha FIFA 2025

La transmisión del Paraguay vs Corea del Sur contará con opciones diferenciadas de acuerdo al país. En el caso de Paraguay, los espectadores podrán acceder a la cobertura a través de Tigo Sports, mientras que en Corea del Sur el evento estará disponible por Coupang Play,TVING, TVN y TV Chosun. Gracias a esta variedad de plataformas, el público tendrá garantizado el acceso al partido sin importar su región, permitiendo así que la audiencia internacional siga el desarrollo del evento desde sus hogares a través de las señales definidas por cada territorio.