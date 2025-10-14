Perú Deportes

A qué hora juega Paraguay vs Corea del Sur: partido amistoso en Seúl por fecha FIFA 2025

La ‘albirroja’ concluye su gira asiática midiéndose contra oponente mundialista de fuste. El entrenador Gustavo Alfaro ha advertido que empleará modificaciones en su oncena titular

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Paraguay y Corea del Sur
Paraguay y Corea del Sur se enfrentan por amistoso internacional, en Asia. - Crédito: AFP

Este martes 14 de octubre, Paraguay se prepara para enfrentar a Corea del Sur, en el Estadio Mundialista de Seúl, disputando así su último amistoso FIFA durante la doble fecha de octubre. Ambos equipos, ya con su clasificación asegurada a la Copa del Mundo 2026, aprovecharán este encuentro para seguir ajustando detalles tácticos de cara a la máxima cita del fútbol internacional.

La escuadra ‘albirroja’ viene de empatar 2-2 con Japón, en Osaka, en una gira que realiza en Asia. Los destacados Miguel Almirón y Diego Gómez, que cumplen con roles de referentes, fueron los anotadores para el elenco paraguayo; mientras que Koki Ogawa y Ayase Ueda lo hicieron para los ‘samuráis azules’.

Miguel Almirón, el máximo referente
Miguel Almirón, el máximo referente de Paraguay. - Crédito: EFE

“Nos vamos satisfechos por el rendimiento del equipo y por el rival que enfrentamos. Más allá de que veía en la cara de los jugadores al final del partido esos gestos de bronca, de desazón por no haber ganado. Nos costó físicamente el partido por el cambio de horario, la distancia y el descanso“, mencionó el DT Gustavo Alfaro en rueda de prensa.

Por otro lado, el responsable técnico de Paraguay advirtió que realizará modificaciones en su siguiente cruce con el propósito de evaluar el nivel de los seleccionados citados: “Van a existir varios cambios, el desgaste es muy grande y quiero ver algunos futbolistas para sacar conclusiones”.

Sabemos que vamos a enfrentar a una selección que está muy bien, que más allá de la derrota frente a Brasil el otro día, que está en una dimensión distinta, porque ya lo hemos enfrentado, pero sabemos que el partido de mañana para nosotros va a ser muy desafiante, muy complejo y muy lindo para enfrentar”, sumó.

Son Heung-min, capitán de Corea
Son Heung-min, capitán de Corea del Sur. - Crédito: AP

Conviene mencionar que Paraguay obtuvo su clasificación memorable a la cita mundialista, a la que regresa después de 15 años de ausencia, tras el triunfo sobre Perú, en Lima, por 2-1, por lo que llegan motivados para seguir en la senda positiva.

Por su parte, Corea del Sur sufrió una dolorosa derrota por 5-0 ante Brasil en el compromiso anterior. Adicionalmente, igualó 2-2 con México y le ganó 2-0 a Estados Unidos. Son Heung-Min, exjugador de Tottenham y actualmente en Los Ángeles FC, asoma como la principal figura.

A qué hora juega Paraguay vs Corea del Sur por amistoso de fecha FIFA 2025

El compromiso Paraguay vs Corea del Sur se llevará a cabo a las 06:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Asimismo, en Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), las acciones iniciarán a las 07:00 horas. Por otro lado, en Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil el silbatazo inicial se dará a las 08:00 horas.

Canal para seguir Paraguay vs Corea del Sur por amistoso de fecha FIFA 2025

La transmisión del Paraguay vs Corea del Sur contará con opciones diferenciadas de acuerdo al país. En el caso de Paraguay, los espectadores podrán acceder a la cobertura a través de Tigo Sports, mientras que en Corea del Sur el evento estará disponible por Coupang Play,TVING, TVN y TV Chosun. Gracias a esta variedad de plataformas, el público tendrá garantizado el acceso al partido sin importar su región, permitiendo así que la audiencia internacional siga el desarrollo del evento desde sus hogares a través de las señales definidas por cada territorio.

Temas Relacionados

Selección de ParaguaySelección de Corea del Surperu-deportes

Más Noticias

Gustavo Álvarez expresa su profunda molestia tras ser vinculado como el próximo técnico de la selección peruana: “Me parece una falta de respeto”

Un reporte periodístico anticipó que el entrenador de la U. de Chile corría con una importante ventaja para instalarse como nuevo líder de la ‘bicolor’. La situación, finalmente, colmó la paciencia del profesional. “Seamos serios”, exclamó

Gustavo Álvarez expresa su profunda

A qué hora juega Bolivia vs Rusia: partido amistoso en Moscú por fecha FIFA 2025

El equipo dirigido por Óscar Villegas quiere seguir en la positiva y ahora chocará con un siempre peligroso elenco ruso. Conoce los horarios del compromiso

A qué hora juega Bolivia

Carlos Zambrano se defendió con todo de sus críticos en el fútbol: “¡Cállense la boca! En mi cabeza soy el mejor”

El ‘Káiser’ se hartó de los ataques constantes que recibe y acalló a sus detractores. Argumentó, además, que emplea un pensamiento positivo para desmarcarse del resto cuando es foco de críticas

Carlos Zambrano se defendió con

Carlos Zambrano mantiene incomodidad por la discutida salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: “Sé lo que pasó”

El experimentado central ha asegurado que es de los pocos futbolistas activos que conoce, a la perfección, los motivos que devinieron en el final de la era del ‘Tigre’ en la Villa Deportiva Nacional

Carlos Zambrano mantiene incomodidad por

A qué hora juega Colombia vs Canadá en Perú: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

El conjunto ‘cafetero’ buscará su segunda victoria al hilo tras golear a México, aunque delante tendrá a un peligroso cuadro norteamericano. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Colombia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renzo Reggiardo niega renuncia y

Renzo Reggiardo niega renuncia y responde por salida de Rafael López Aliaga: “No es un cambio de postura, es desprendimiento”

José Jerí responde al paro nacional y aplaza la presentación de ministros al 20 de octubre: “No quiero un gabinete de escritorio”

Delia Espinoza celebra reposición como fiscal de la Nación: “Es una batalla ganada, pero todavía hay una guerra”

Gabinete de José Jerí EN VIVO: últimas noticias y todo lo que se sabe del nombramiento del nuevo premier y ministros

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: PJ otorga medida cautelar y ordena reposición en un plazo de cinco días

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Qué es la psoriasis: qué la causa y cómo se trata la enfermedad que sufre Flavia Laos

María Pía Copello asegura que no participará de marcha este miércoles 15 de octubre: “Usaron mis imágenes para confundir”

Gloria Estefan sorprende al rendir homenaje a Gian Marco en el Tiny Desk: “Es un poeta increíble”

Hugo García e Isabella Ladera confirman su romance: “Mi novia es increíble”

DEPORTES

Gustavo Álvarez expresa su profunda

Gustavo Álvarez expresa su profunda molestia tras ser vinculado como el próximo técnico de la selección peruana: “Me parece una falta de respeto”

A qué hora juega Bolivia vs Rusia: partido amistoso en Moscú por fecha FIFA 2025

Carlos Zambrano se defendió con todo de sus críticos en el fútbol: “¡Cállense la boca! En mi cabeza soy el mejor”

Carlos Zambrano mantiene incomodidad por la discutida salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: “Sé lo que pasó”

A qué hora juega Colombia vs Canadá en Perú: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025