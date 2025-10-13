A qué hora juega Bolivia vs Rusia: partido amistoso en Moscú por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Bolivia vs Rusia por amistoso FIFA 2025.

La selección de Bolivia se verá las caras con su similar de Rusia el martes 14 de octubre en un amistoso FIFA por la jornada doble de octubre. El VTB Arena de Moscú será el escenario de un partido preparatorio para la ‘verde’, que busca llegar con rodaje para el repechaje mundialista. Conoce los horarios de la contienda.

El conjunto ‘altiplánico’ viene de imponerse por la mínima diferencia a Jordania con el gol de Robson Matheus. En tierras turcas, el elenco dirigido por Óscar Villegas supo conseguir el triunfo sobre el final contra una selección que clasificó por primera vez a una Copa del Mundo (Norteamérica 2026).

Sin embargo, el plantel no estará completo para enfrentar a Rusia por las ausencias de Moisés Paniagua, Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez y Diego Arroyo. Los tres primeros por lesión y el último por asunto político.

Gol y resumen del triunfo de la 'verde' en Turquía. (Video: FútbolCanal)

En cambio, la selección de Rusia, que le ganó 2-1 a Irán el 10 de octubre, sigue alejado de toda competición internacional por la sanción impuesta de FIFA debido a la invasión militar en Ucrania.

De todos modos, se trata de un adversario que era asiduo en los Mundiales. Eso sí, el técnico Valeri Karpin advirtió por el duelo ante Bolivia en conferencia de prensa: “Cuando jugamos contra Jordania y Catar dijimos que eran algunos de nuestros rivales más fuertes en los últimos tiempos. Lo mismo puede decirse de Irán y Bolivia. Ambos participan en las Eliminatorias Mundialistas, pero hay diferencias de estilo. Irán es un equipo más atlético e intenso, mientras que Bolivia es más técnico“.

Posibles alineaciones del Bolivia vs Rusia

Bolivia: Carlos Lampe, Diego Medina, José Sagredo, Luis Haquín, Roberto Fernández, Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Marcelo Timorán, Miguel Terceros y Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas

Rusia: Matvey Safonov, Ilya Vakhaniya, Mingiyan Beveev, Maksim Osipenko, Aleksandr Silyanov, Daniil Glebov, Anton Miranchuk, Aleksey Batrakov, Zelimkhan Bakaev, Maksim Glushenkov y Dmitriy Vorobyev. DT: Valeri Karpin

A qué hora juega Bolivia vs Rusia por amistoso de fecha FIFA 2025

El partido entre Bolivia y Rusia está programado para el martes 14 de octubre. El silbatazo inicial será a las 12:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (Miami), el comienzo está fijado para las 13:00 horas.

Los aficionados de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay podrán ver el inicio a las 14:00 horas. En México, el partido empezará a las 11:00 horas. Por su parte, en España horas se prevé el arranque a las 19:00 horas, y en Rusia, la acción se iniciará a las 21:00 horas.

Canal para seguir Bolivia vs Rusia por amistoso de fecha FIFA 2025

La sede del partido entre Bolivia y Rusia será el VTB Arena de Moscú, conocido también como Lev Yashin Stadium, en el marco de un encuentro amistoso bajo fecha FIFA. Para el público ‘altiplánico’, la transmisión estará disponible a través de Unitel, FútbolCanal, Tuves y AXS. En Rusia, la cobertura televisiva será responsabilidad de Match TV y las plataformas digitales Winline y Sportbox ofrecerán acceso a la señal en múltiples dispositivos.

Así, las dos aficiones podrán seguir el desarrollo del amistoso internacional desde sus respectivos países, con una amplia oferta de opciones para no perderse el partido y la posibilidad de disfrutarlo tanto por televisión como por servicios digitales.

Bolivia ante selecciones de Europa

Por primera vez en su historia, Bolivia enfrentará a Rusia en un partido internacional. Aunque no existe un antecedente previo entre ambos seleccionados, el equipo sudamericano ya ha competido ante 19 selecciones europeas en un total de 28 partidos. En estos duelos, la ‘verde’ obtuvo tres victorias, cinco empates y sufrió veinte derrotas.

El antecedente más reciente de Bolivia ante un rival de Europa corresponde al enfrentamiento contra Andorra, celebrado el 25 de marzo del año pasado en el marco del FIFA Series. El partido se jugó en el estadio Nelson Mandela de Argelia y terminó con victoria boliviana por 1-0, gracias a un gol de Ramiro Vaca a los trece minutos.

Ramiro Vaca convirtió el gol con el que Bolivia le ganó 1-0 a Andorra en Argelia. - créditos: FBF