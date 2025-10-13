Perú Deportes

A qué hora juega Bolivia vs Rusia: partido amistoso en Moscú por fecha FIFA 2025

El equipo dirigido por Óscar Villegas quiere seguir en la positiva y ahora chocará con un siempre peligroso elenco ruso. Conoce los horarios del compromiso

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
A qué hora juega Bolivia
A qué hora juega Bolivia vs Rusia por amistoso FIFA 2025.

La selección de Bolivia se verá las caras con su similar de Rusia el martes 14 de octubre en un amistoso FIFA por la jornada doble de octubre. El VTB Arena de Moscú será el escenario de un partido preparatorio para la ‘verde’, que busca llegar con rodaje para el repechaje mundialista. Conoce los horarios de la contienda.

El conjunto ‘altiplánico’ viene de imponerse por la mínima diferencia a Jordania con el gol de Robson Matheus. En tierras turcas, el elenco dirigido por Óscar Villegas supo conseguir el triunfo sobre el final contra una selección que clasificó por primera vez a una Copa del Mundo (Norteamérica 2026).

Sin embargo, el plantel no estará completo para enfrentar a Rusia por las ausencias de Moisés Paniagua, Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez y Diego Arroyo. Los tres primeros por lesión y el último por asunto político.

Gol y resumen del triunfo de la 'verde' en Turquía. (Video: FútbolCanal)

En cambio, la selección de Rusia, que le ganó 2-1 a Irán el 10 de octubre, sigue alejado de toda competición internacional por la sanción impuesta de FIFA debido a la invasión militar en Ucrania.

De todos modos, se trata de un adversario que era asiduo en los Mundiales. Eso sí, el técnico Valeri Karpin advirtió por el duelo ante Bolivia en conferencia de prensa: “Cuando jugamos contra Jordania y Catar dijimos que eran algunos de nuestros rivales más fuertes en los últimos tiempos. Lo mismo puede decirse de Irán y Bolivia. Ambos participan en las Eliminatorias Mundialistas, pero hay diferencias de estilo. Irán es un equipo más atlético e intenso, mientras que Bolivia es más técnico“.

Posibles alineaciones del Bolivia vs Rusia

Bolivia: Carlos Lampe, Diego Medina, José Sagredo, Luis Haquín, Roberto Fernández, Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Marcelo Timorán, Miguel Terceros y Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas

Rusia: Matvey Safonov, Ilya Vakhaniya, Mingiyan Beveev, Maksim Osipenko, Aleksandr Silyanov, Daniil Glebov, Anton Miranchuk, Aleksey Batrakov, Zelimkhan Bakaev, Maksim Glushenkov y Dmitriy Vorobyev. DT: Valeri Karpin

A qué hora juega Bolivia vs Rusia por amistoso de fecha FIFA 2025

El partido entre Bolivia y Rusia está programado para el martes 14 de octubre. El silbatazo inicial será a las 12:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (Miami), el comienzo está fijado para las 13:00 horas.

Los aficionados de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay podrán ver el inicio a las 14:00 horas. En México, el partido empezará a las 11:00 horas. Por su parte, en España horas se prevé el arranque a las 19:00 horas, y en Rusia, la acción se iniciará a las 21:00 horas.

Canal para seguir Bolivia vs Rusia por amistoso de fecha FIFA 2025

La sede del partido entre Bolivia y Rusia será el VTB Arena de Moscú, conocido también como Lev Yashin Stadium, en el marco de un encuentro amistoso bajo fecha FIFA. Para el público ‘altiplánico’, la transmisión estará disponible a través de Unitel, FútbolCanal, Tuves y AXS. En Rusia, la cobertura televisiva será responsabilidad de Match TV y las plataformas digitales Winline y Sportbox ofrecerán acceso a la señal en múltiples dispositivos.

Así, las dos aficiones podrán seguir el desarrollo del amistoso internacional desde sus respectivos países, con una amplia oferta de opciones para no perderse el partido y la posibilidad de disfrutarlo tanto por televisión como por servicios digitales.

Bolivia ante selecciones de Europa

Por primera vez en su historia, Bolivia enfrentará a Rusia en un partido internacional. Aunque no existe un antecedente previo entre ambos seleccionados, el equipo sudamericano ya ha competido ante 19 selecciones europeas en un total de 28 partidos. En estos duelos, la ‘verde’ obtuvo tres victorias, cinco empates y sufrió veinte derrotas.

El antecedente más reciente de Bolivia ante un rival de Europa corresponde al enfrentamiento contra Andorra, celebrado el 25 de marzo del año pasado en el marco del FIFA Series. El partido se jugó en el estadio Nelson Mandela de Argelia y terminó con victoria boliviana por 1-0, gracias a un gol de Ramiro Vaca a los trece minutos.

Ramiro Vaca convirtió el gol
Ramiro Vaca convirtió el gol con el que Bolivia le ganó 1-0 a Andorra en Argelia. - créditos: FBF

Temas Relacionados

Selección de BoliviaSelección de Rusiaperu-deportes

Más Noticias

Carlos Zambrano se defendió con todo de sus críticos en el fútbol: “¡Cállense la boca! En mi cabeza soy el mejor”

El ‘Káiser’ se hartó de los ataques constantes que recibe y acalló a sus detractores. Argumentó, además, que emplea un pensamiento positivo para desmarcarse del resto cuando es foco de críticas

Carlos Zambrano se defendió con

Carlos Zambrano mantiene incomodidad por la discutida salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: “Sé lo que pasó”

El experimentado central ha asegurado que es de los pocos futbolistas activos que conoce, a la perfección, los motivos que devinieron en el final de la era del ‘Tigre’ en la Villa Deportiva Nacional

Carlos Zambrano mantiene incomodidad por

A qué hora juega Colombia vs Canadá en Perú: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

El conjunto ‘cafetero’ buscará su segunda victoria al hilo tras golear a México, aunque delante tendrá a un peligroso cuadro norteamericano. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Colombia

Facundo Callejo no renuncia al sueño de la Liga 1 2025 con Cusco FC: “Hay que seguir peleando hasta que den los números”

El goleador del campeonato peruano, que dicho sea de paso volvió a su labor habitual tras superar una lesión, es consciente que los suyos empiezan a quedar relegados en la lucha por el título local

Facundo Callejo no renuncia al

A qué hora juega Brasil vs Japón: partido amistoso en Tokio por fecha FIFA 2025

El seleccionado ‘nipón’ será local ante el ‘scratch’, que viene de demostrar todo su poderío ofensivo en su reciente goleada por 5-0 a Corea del Sur. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Brasil
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí responde al paro

José Jerí responde al paro nacional y aplaza la presentación de ministros al 20 de octubre: “No quiero un gabinete de escritorio”

Gabinete de José Jerí EN VIVO: últimas noticias y todo lo que se sabe del nombramiento del nuevo premier y ministros

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: PJ otorga medida cautelar y ordena reposición en un plazo de cinco días

José Luna acusa a Rafael López Aliaga de falsificar firma de Luis Castañeda Lossio para ‘robarle’ el partido “mientras luchaba por su vida”

Rafael López Aliaga oficializa su renuncia: “Quise esquivar (la postulación), pero las personas que contacté me dijeron que no”

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello asegura que

María Pía Copello asegura que no participará de marcha este miércoles 15 de octubre: “Usaron mis imágenes para confundir”

Gloria Estefan sorprende al rendir homenaje a Gian Marco en el Tiny Desk: “Es un poeta increíble”

Hugo García e Isabella Ladera confirman su romance: “Mi novia es increíble”

¿Quién es Micaela Belmont, la actriz que se casó en la aristocracia española?

Final de Yo Soy: ¿Cuánto rating logró con el triunfo de Pedro Infante?

DEPORTES

Carlos Zambrano se defendió con

Carlos Zambrano se defendió con todo de sus críticos en el fútbol: “¡Cállense la boca! En mi cabeza soy el mejor”

Carlos Zambrano mantiene incomodidad por la discutida salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: “Sé lo que pasó”

A qué hora juega Colombia vs Canadá en Perú: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

Facundo Callejo no renuncia al sueño de la Liga 1 2025 con Cusco FC: “Hay que seguir peleando hasta que den los números”

A qué hora juega Brasil vs Japón: partido amistoso en Tokio por fecha FIFA 2025