Dónde ver Bolivia vs Rusia HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘verde’ buscará acumular su segunda victoria consectuvia en amistosos cuando se vea las caras con el elenco ruso. Conoce cómo seguir el partido

La selección de Bolivia se enfrentará en condición de visitante contra su similar de Rusia hoy, martes 14 de octubre, en un amistoso FIFA por la jornada doble de octubre. El VTB Arena de la ciudad de Moscú será el escenario de un duelo entre dos equipos que atraviesan diferentes presentes.

La ‘verde’ se encuentra motivada luego de que alcanzó el cupo al repechaje de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 luego del triunfo por 1-0 sobre Brasil en el estadio Municipal El Alto. Este resultado, sumado a la caída de Venezuela con Colombia le permitió volver a la cita mundialista luego de 32 años, siendo su última participación en Estados Unidos 1994.

Con este escenario positivo, los dirigidos por Óscar Villegas han cogido un envión anímico notable y, recientemente, superaron por la mínima diferencia a Jordania en un amistoso con la anotación de Robson Matheus. Además, dentro del plantel cuenta con figuras claves como Miguel Tercerlos, Luis Haquín, Carlos Lampe, entre otras. Eso sí, no estarán Moisés Paniagua, Lucas Chávez, Carmelo Algarañaz y Diego Arroyo.

Por otro lado, la selección de Rusia ha encarado amistosos desde que fue suspendido por la UEFA y la FIFA en 2022 a raíz de la invasión militar sobre Ucrania. Sin embargo, revisando sus últimas ocho presentaciones, verificamos que tiene seis victorias y dos empates. Justamente, el resultado más reciente fue un triunfo 2-1 sobre Irán con los tantos de Dmitriy Vorobyev y Aleksey Batrakov.

A diferencia de otras temporadas, el combinado ruso no posee jugadores instalados en las mejores ligas de Europa, salvo algunas excepciones como el arquero Matvey Safonov (PSG de Francia) y Aleksandr Golovin (AS Mónaco de Francia), aunque este último no fue convocado.

Historial de Bolivia frente a selecciones europeas

Será la primera vez que Bolivia se vea las caras con Rusia. No obstante, anteriormente ya se enfrentó a 19 selecciones europeas en 28 ocasiones. El saldo que arroja es de tres triunfos, cinco empates y 20 derrotas.

El último enfrentamiento se dio contra Andorra en un encuentro jugado por el FIFA Series el 25 de marzo del año pasado. El estadio Nelson Mandela de Argelia fue el escenario de una victoria para la ‘verde’ por 1-0 con el gol de Ramiro Vaca a los 13 minutos de la contienda.

Dónde ver Bolivia vs Rusia en amistoso por fecha FIFA 2025

El Bolivia vs Rusia se disputará en el VTB Arena de Moscú, conocido también como Lev Yashin Stadium, como parte de un amistoso FIFA. La transmisión en Bolivia estará disponible a través de FútbolCanal, Unitel, Tuves y AXS. En territorio ruso, los aficionados podrán seguir el partido por Match TV, Sportbox y Winline.

Horarios de Bolivia vs Rusia en amistoso por fecha FIFA 2025

El cotejo entre Bolivia y Rusia se disputará el martes 14 de octubre y dará inicio a las 12:00 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el comienzo está pautado para las 13:00 horas.

En Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, el enfrentamiento empezará a las 14:00 horas. La programación para México marca el arranque a las 11:00 horas, mientras que en España se jugará a las 19:00 horas y en Rusia a las 21:00 horas.

Bolivia vs Rusia: posibles alineaciones

Bolivia: Carlos Lampe, Diego Medina, José Sagredo, Luis Haquín, Roberto Fernández, Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Marcelo Timorán, Miguel Terceros y Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas

Rusia: Matvey Safonov, Ilya Vakhaniya, Mingiyan Beveev, Maksim Osipenko, Aleksandr Silyanov, Daniil Glebov, Anton Miranchuk, Aleksey Batrakov, Zelimkhan Bakaev, Maksim Glushenkov y Dmitriy Vorobyev. DT: Valeri Karpin

