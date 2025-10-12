DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y lanzó advertencia.

Piero Quispe se viene preparando con Sydney FC de cara a su debut en la A-League que arrancará el viernes 17 de octubre (contra Adelaide United). De hecho, el volante peruano ya tuvo minutos en los amistosos de pretemporada y Ufuk Talay, DT de los ‘sky blues’, que ya lo había elogiado tras su fichaje, confesó la principal dificultad del futbolista nacional y lanzó advertencia.

En una conferencia de prensa brindada por el comienzo de una nueva campaña, le consultaron al técnico por si existe algún inconveniente en cuando a la comunicación con las flamantes contrataciones, a lo que indicó que el canterano de Universitario de Deportes es el único no domina el idioma inglés.

“Marcel (Tisserand) habla inglés, Víctor (Campuzano) habla inglés... El único que realmente no habla inglés es Piero (Quispe). (John) Maisano, nuestro asistente técnico, habla español con fluidez; George, nuestro chef, habla español con fluidez; así que hay mucha gente en el ambiente del club que habla español con fluidez”, fueron sus primeras palabras.

Ante esta situación, la mano derecha del entrenador ha tratado de colaborar para la adaptación de Quispe. “Solo necesitamos a John (Maisano) para que interprete algunas indicaciones, pero todos los demás manejan el inglés”, comentó.

Piero Quispe jugó 45 minutos y contó con una opción de abrir el marcador ante Central Coast Mariners en amistoso. - créditos: Sydney FC

Asimismo, Ufuk Talay admitió que puede acudir con Víctor Campuzano, delantero formado en Real Madrid, pero que prefiere que se enfoque solo en jugar. “También tenemos a Víctor (Campuzano), pero no lo puedo utilizar en esa función porque necesito que se concentre en jugar”, declaró.

DT de Sydney FC emitió firme advertencia por los fichajes

Ahí fue cuando el DT de Sydney FC emitió una firme advertencia por los objetivos del club esta temporada, confiando en que han acertado con las contrataciones, entre ellas las de Piero Quispe.

“¿Cómo asegurar que el equipo esté a las expectativas del estilo de Sydney FC? Bueno, por eso fichamos a este tipo de jugadores. Eso es entender las expectativas de jugar en un gran club. Trabajamos con los jugadores para determinar qué se espera de este club: primero, jugar un buen fútbol y también ganar trofeos. Así que sí, intentamos reclutar según nuestro sello, de Sydney FC. Y esperamos haber hecho un excelente trabajo esta temporada”, mencionó.

Eso sí, hay una gran expectativa por lo que pueda hacer el mediocampista de 24 años, cuyo nuevo paso en Australia ha traído críticas, pero también sugerencias.

La llegada de Quispe a los Sky Blues es tema informativo en las pantallas televisivas de Australia. | VIDEO: 10 News Sydney

Dirigente de Sydney FC explicó detalles del fichaje de Piero Quispe

El director deportivo de Sydney FC, Alexander Baumjohann, manifestó su entusiasmo por la incorporación de Piero Quispe, quien llega desde Pumas UNAM de México. Recordó que observó al volante peruano hace cuatro años, cuando jugaba en Universitario de Perú, y que desde entonces reconoció su potencial. “Me impresionó muchísimo, pensé que sería la próxima gran promesa del Perú”, señaló en diálogo con ‘A-Leagues’.

El directivo explicó que la transferencia del peruano al club australiano se concretó rápidamente con los altos mandos de la entidad mexicana, que buscaban liberar un cupo de extranjero, y que la decisión del propio futbolista resultó determinante.

Sobre el futuro del mediocampista, Baumjohann consideró que Quispe posee las condiciones técnicas necesarias para aspirar a una liga europea de primer nivel. “Creo que Piero es un jugador de primer nivel que definitivamente puede jugar en una de las cinco mejores ligas de Europa. Si rinde bien y cuenta con minutos en el campo, puede convertirse en uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos”, afirmó.

El fichaje ha generado expectativas elevadas tanto en el club como entre los hinchas. “Piero es el jugador que más me entusiasma desde que estoy aquí porque no solo aportará éxito, sino también mucho estilo y los fanáticos lo apreciarán. Es el tipo de jugador por el que la gente acude al estadio para disfrutar de su talento”, añadió Alexander.