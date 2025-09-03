DT de Sydney FC soltó inesperado elogio a Piero Quispe: “Que venga en su mejor momento es fantástico para el club y la liga”

DT de Sydney FC soltó inesperado elogio a Piero Quispe.

Luego de algunos días entre rumores por su partida a Australia, finalmente Piero Quispe se convirtió en nuevo fichaje de Sydney FC, al que se unirá en una cesión desde Pumas UNAM por una temporada. Y tan pronto se concretó este movimiento, el técnico del cuadro oceánico, Ufuk Talay, rompió su silencio y soltó inesperados elogios por el volante peruano.

“Traer un jugador de la calidad de Piero a Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League”, dijo el DT para la página web del club australiano, alegando que el canterano de Universitario de Deportes ha tenido una temporada positiva en el elenco mexicano. Empero, en el primer semestre del año solo ha jugado seis cotejos, motivo por el cual no fue convocado a la ‘bicolor’ en la fecha doble de setiembre.

De la misma manera, el entrenador de 49 años reconoció los éxitos que cosechó el futbolista nacional con la ‘U’ en la Liga 1. “Ya ha demostrado desde muy joven que puede ser el mejor en su liga, ganando títulos tanto individuales como colectivos en Perú”, precisó.

Piero Quispe fichó por Pumas UNAM tras salir campeón con Universitario y ser elegido mejor jugador de la Liga 1 2023. - créditos: Difusión

Eso no fue todo, ya que Ufuk Talay también se refirió a las virtudes de Piero Quispe y lo que le puede aportar a Sydney FC, que tiene cinco títulos de la A-League.

“Encaja en nuestro perfil. Tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y mentalidad ganadora. Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados. Estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros”, sostuvo, resaltando las cualidades desequilibrantes del menudo volante.

Declaraciones de Piero Quispe tras su fichaje por Sydney FC

El mediocampista peruano, Piero Quispe, manifestó su entusiasmo luego de convertirse en refuerzo de Sydney FC, equipo al que calificó como “el club más exitoso de Australia”. El futbolista de 24 años aseguró que su objetivo es “ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú”, dejando en claro su intención de lograr títulos en el fútbol australiano.

El jugador nacional enfatizó su compromiso con los ‘sky blues’: “Daré todo por el escudo, aportaré creatividad y pasión al equipo, y haré que nuestros aficionados se sientan orgullosos”. Quispe Córdova agregó que espera iniciar pronto este nuevo reto profesional: “Estoy deseando llegar y comenzar este nuevo capítulo de mi carrera en Australia”.

Las expectativas por su rendimiento crecen mientras el club oficializa su llegada como un movimiento destacado en este mercado de fichajes. Incluso, mediante sus redes sociales, Sydney FC difundió un video en donde muestra las jugadas más destacadas del centrocampista peruano, tanto con Pumas FC como con la selección peruana. Hay una gran expectativa por lo que pueda mostrar en la liga australiana.

Quispe llega al club más ganador de la historia de la A-League bajo la fórmula de cesión procedente de Pumas UNAM. - Créditos: Sydney FC

Como se mencionó líneas arriba, Piero Quispe se sumará a modo de préstamo a Sydney FC, aunque previamente renovó su contrato por dos temporadas con Pumas UNAM. Eso sí, los ‘sky blues’ se guardaron una opción de compra en caso de que el volante peruano ofrezca un alto rendimiento en una escuadra donde también milita el brasileño Douglas Costa y el arquero australiano, Andrew Redmayne, conocido en Perú por ser clave en la tanda de penales con su selección ante la ‘blanquirroja’ en el repechaje mundialista para Qatar 2022.

Jugador de Pumas UNAM sobre salida de Piero Quispe

El volante de Pumas UNAM, Adalberto Carrasquilla, se refirió a la salida de Piero Quispe hacia Australia y le transmitió apoyo en conferencia de prensa: “Le podría decir que siga creciendo, que siga mejorando como futbolista, le queda mucha carrera por delante, tiene que madurar muchas cosas”.

El jugador panameño resaltó que Quispe fue importante para el club y que siempre ha estado de su lado para darle consejos: “Siempre le va a desear lo mejor, con Piero siempre hablo para aconsejarlo de esa parte”.

Adalberto Carrasquilla opinó de la partida del peruano del club mexicano. (Twitter)