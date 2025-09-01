DT de Pumas lanzó firme mensaje sobre la salida de Piero Quispe a Australia: “Se va un poco lejos, es una decisión de él”

Efraín Juárez habló de la partida del volante peruano rumbo a Sydney FC. (Video: José Iván Ruiz Trejo)

Una de las noticias que resonó en los últimos días en el fútbol peruano fue la inminente salida de Piero Quispe de Pumas UNAM rumbo a Australia. Sydney FC es el club que lo acogería, a falta de confirmación oficial, y donde tendría un nuevo desafío para buscar asentarse en una liga de menor nivel. En ese sentido, el técnico del conjunto mexicano, Efraín Juárez, lanzó firme mensaje sobre la partida del volante peruano, revelando que desechó otras propuestas.

"Desearle lo mejor a Piero, que se va un poco lejos y es una decisión de él personalmente, porque tenía otras opciones, pero bueno. Estamos a la espera a ver qué nos trae Santa Claus en setiembre", dijo en primera instancia en conferencia de prensa.

De la misma manera, aseguró cuál es el perfil de futbolistas que vienen buscando para reforzar al equipo de cara a luchar por la Liga MX. “La realidad es que, hoy con lo que veo en mi equipo, ‘Maci’ entra y hace un gran partido, ‘Memo’ también. La verdad es que, lo que vendrá, vendrá, hay que dejar fluir. El club viene trabajando tres a cuatro meses en conjunto con la directiva... Hay opciones, pero vamos a escoger por lo que nos pueda aportar tanto dentro como fuera (del campo). Entendiendo eso, vamos a tratar de tener la mejor solución de cara al grupo y al club”, comentó.

Piero Quispe duró solo un año y medio en Pumas UNAM. - créditos: Pumas UNAM

Y si bien todavía falta que se confirme la salida de Piero Quispe de Pumas UNAM, en las semanas anteriores había sonado su nombre para irse a Argentina, Brasil, MLS o incluso Asia. De hecho, a inicios de julio recibió una oferta de Huracán, pero, según su agente, Jhonatan Córdova, la entidad mexicana rechazó porque lo tenían en sus planes.

Sin embargo, la realidad del equipo en la Liga MX cambió y se vio obligado a buscar fichajes de alto nivel como el costarricense Keylor Navas, el galés Aaron Ramsey, entre otros. Pero el factor determinante para abrirle la puerta al canterano de Universitario de Deportes fue su condición de extranjero y la intención de incorporar más jugadores foráneos, considerando que la organización permite máximo nueve de otra nacionalidad y necesitan un delantero estrella.

Los detalles del contrato de Piero Quispe en Sydney FC de Australia

Ante el complicado panorama en Pumas UNAM, Piero Quispe fue el sacrificado y se vio obligado a buscar otro destino. Según el periodista Gustavo Peralta, Sydney FC le ofreció a la institución ‘azteca’ por el jugador una cesión de una temporada, previa renovación con los ‘auriazules’ hasta 2027.

Para el mediocampista peruano será la oportunidad de reinvindicarse en una liga, que si bien no está considerada entre las mejores a nivel mundial, el equipo es el más ganador de Australia (cinco títulos) y compartirá vestuario con el brasileño Douglas Costa, exBayern Munich y Juventus.

Una decisión que ha sido criticada por muchos periodistas al considerar que optando por jugar en ese campeonato, desaparecería del mapa de la selección nacional. Eso sí, dependerá del futbolista de 24 años poder imponerse y rendir acorde a lo que la directiva de los ‘sky blues’ esperan de él.

Piero Quispe jugaría el brasileño Douglas Costa en Sydney FC. - créditos: Sydney FC

Carlos Galván apuntó contra Piero Quispe por marcharse a Australia

El exzaguero de Universitario, Carlos Galván, cuestionó la inminente salida de Piero Quispe de Pumas UNAM hacia el fútbol australiano. Galván ironizó en el programa de YouTube, ‘A Presión Radio’ sobre el destino del mediocampista afirmando: “Quispe nada más se va a ir a jugar con los canguros. Lo perdemos. Es fútbol amateur”.

Además, puso en duda el interés de clubes sudamericanos como Rosario Central y Newell’s, y sugirió que estos rumores solo buscaban aumentar la cotización del jugador. “Inflar el precio del jugador. Una cosa es jugar en la MLS y otra que te quieran desde el fútbol argentino o brasilero. No lo quería ni su mamá”, sostuvo.

El exdefensa de Universitario apuntó contra el volante peruano por decidir marcharse a Sydney FC. (Video: A Presión Radio)