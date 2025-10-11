Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Portugal de Cristiano Ronaldo saldrá a defender el liderato con Irlanda, España hará lo suyo con Georgia, Italia se medirá con Estonia, Colombia tendrá amistoso con México, y mucho más

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Partidos de hoy, sábado 11
Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 11 de octubre, la programación está llena de partidos emocionantes: Portugal continuará con su lucha por un boleto al Mundial 2026, España hará lo suyo con Georgia, Italia tendrá acción contra Estonia, Colombia tendrá amistoso ante México, y mucho más.

El cuadro de Cristiano Ronaldo se medirá con Irlanda por la fecha 3 del Grupo F de las Eliminatorias Europeas. Los ‘lusos’ acumula todos los puntos posibles y otro triunfo lo acercaría a la clasificación para la próxima Copa del Mundo. Irlanda necesita al menos un empate para mantener chances de acceder al repechaje.

Portugal se enfrentará a Irlanda
Portugal se enfrentará a Irlanda por las Eliminatorias de Europa 2026

Por otro lado, España se medirá con Georgia por la tercera jornada del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026. La ‘roja’ llega fortalecida después de lograr victorias amplias frente a Bulgaria y Turquía en el inicio del Grupo E, lo que le permite ocupar el primer puesto. Sin margen para errores que puedan afectar sus objetivos, el equipo de Luis de la Fuente apunta a prolongar su serie de triunfos y consolidarse en la cima de la clasificación.

Además, Colombia chocará con México en amistoso por fecha FIFA. Este duelo será para ambos equipos el inicio de su preparación rumbo al Mundial 2026. Kevin Serna podría hacer su gran debut con los ‘cafeteros’.

Partidos de Eliminatorias de Europa

- Letonia vs Andorra (08:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Hungría vs Armenia (11:00 horas / Disney+ Premium)

- Noruega vs Israel (11:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Bulgaria vs Turquía (13:45 horas / Disney+ Premium)

- España vs Georgia (13:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Estonia vs Italia (13:45 horas / Disney+ Premium)

- Portugal vs Irlanda (13:45 horas / Disney+ Premium)

- Serbia vs Albania (13:45 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Eliminatorias de Asia

- Emiratos Árabes Unidos (12:15 horas / Disney+ Premium, OneFootball PPV)

- Irak vs Indonesia (14:30 horas / Disney+ Premium, OneFootball PPV)

Partidos amistosos

- Granada vs Cuba (18:30 horas / Disney+ Premium)

- México vs Colombia (20:00 horas / Caracol TV, RCN Relevisión)

Partidos de Mundial Sub 20

- España vs Colombia (15:00 horas / DGO, DSports)

- México vs Argentina (18:00 horas / DGO, DSports)

Partidos Europeo Sub 17

- Noruega vs Moldavia (07:00 horas / FIFA+)

- Bélgica vs. Bielorrusia (12:00 horas / FIFA+)

Partido de Europeo Sub 19

-Israel vs Eslovenia (08:30 horas / FIFA+)

Partidos de fútbol uruguayo

-Liverpool FC vs Racing Club (10:30 horas / Disney+ Premium, GolTV)

-Cerro Largo vs Boston River (13:00 horas / Disney+ Premium, GolTV)

-Miramar Misiones vs Peñarol (16:00 horas / Disney+ Premium, GolTV)

-CA Cerro vs Defensor Sporting (18:30 horas / Disney+ Premium, GolTV)

Partidos de fútbol argentino

-Barracas Central vs Boca Juniors (12:30 horas / Fanatiz)

-Gimnasia LP vs Talleres Córdoba (14:00 horas / Disney+ Premium, Fanatiz)

-Banfield vs Racing Club (16:00 horas / Disney+ Premium, Fanatiz)

-Belgrano vs Estudiantes LP (20:15 horas / Fanatiz, TyC Sports)

-Vélez Sarsfield vs Rosario Central (20:15 horas / Disney+ Premium, Fanatiz)

Partido de fútbol brasileño

-Palmeiras vs Juventude (17:00 horas / Fanatiz)

Partidos de MLS

- Orlando City vs Vancouver Whitecaps (18:30 horas / Apple TV)

-Inter Miami vs Atlanta United (18:30 horas / Apple TV)

Temas Relacionados

Partidos de hoySelección de PortugalCristiano RonaldoSelección de EspañaSelección de ColombiaKevin Sernaperu-deportes

Más Noticias

“No nos vamos a presentar”, la firme postura de Alianza Lima tras la programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Cenaida Uribe, jefa de las ‘íntimas’, confirmó que no disputará su encuentro con Kazoku No Perú este domingo 26 de octubre y perderá por ‘walk over’

“No nos vamos a presentar”,

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

Con James Rodríguez en el once titular, Néstor Lorenzo afronta su primer encuentro de preparación de cara al Mundial. Mientras que la ‘tri’ tendrá el regreso del goleador Santiago Giménez. Conoce cómo sintonizar este partido en vivo

Dónde ver Colombia vs

Cenaida Uribe anticipa fichaje extranjero para la ‘Noche Blanquiazul’: pistas y detalles del nuevo refuerzo de Alianza Lima

La jefa del equipo ‘íntimo’ confirmó que una nueva jugadora será presentada ante su hinchada, repitiendo la fórmula del año pasado, cuando sorprendieron con la incorporación de Julieta Lazcano

Cenaida Uribe anticipa fichaje extranjero

Manuel Barreto reveló la reacción de los jugadores peruanos tras derrota ante Chile y elogió a Felipe Chávez: “Tiene mucha calidad”

El entrenador interino de la ‘bicolor’ habló en conferencia de prensa y compartió su dolor por perder en la última jugada en el clásico del Pacífico

Manuel Barreto reveló la reacción

Pedro García explicó por qué los jugadores de Perú no le dieron la pelota a Felipe Chávez en amistoso ante Chile: “No es tan fácil”

Se desató una polémica por la poca participación del canterano de Bayern Múnich durante los más de 10 minutos que estuvo en la derrota en Santiago

Pedro García explicó por qué
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nuevo gabinete ministerial será determinante

Nuevo gabinete ministerial será determinante para atraer inversiones, según la Confiep

José Jeri: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Juntos por el Perú solicita la restitución de Pedro Castillo como presidente y exige una Asamblea Constituyente

Dina Boluarte no irá a audiencia de impedimento de salida del país de este miércoles 15, anuncia su abogado

Estados Unidos se compromete a colaborar con el gobierno de transición de José Jerí en seguridad y democracia hacia el 2026

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa pone en su

Milett Figueroa pone en su sitio a ‘urraco’ de Magaly Medina y defiende su amor con Marcelo Tinelli: “No pongas palabras en mi boca”

Flavia Laos confiesa que padece enfermedad incurable: “Mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo”

Laura Spoya revela su sorpresa al descubrir que el presidente José Jerí la seguía en Instagram tras asumir el cargo

Rodrigo y Gigi se pronuncian acerca del ingreso de José Jerí: “Que se ilumine y haga las cosas bien”

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

DEPORTES

A qué hora juega México

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Pedro García explicó por qué los jugadores de Perú no le dieron la pelota a Felipe Chávez en amistoso ante Chile: “No es tan fácil”

Resultados del Atenea Open 2025: así van los partidos de Universitario y selección peruana

“No nos vamos a presentar”, la firme postura de Alianza Lima tras la programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025