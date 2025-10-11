Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 11 de octubre, la programación está llena de partidos emocionantes: Portugal continuará con su lucha por un boleto al Mundial 2026, España hará lo suyo con Georgia, Italia tendrá acción contra Estonia, Colombia tendrá amistoso ante México, y mucho más.
El cuadro de Cristiano Ronaldo se medirá con Irlanda por la fecha 3 del Grupo F de las Eliminatorias Europeas. Los ‘lusos’ acumula todos los puntos posibles y otro triunfo lo acercaría a la clasificación para la próxima Copa del Mundo. Irlanda necesita al menos un empate para mantener chances de acceder al repechaje.
Por otro lado, España se medirá con Georgia por la tercera jornada del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026. La ‘roja’ llega fortalecida después de lograr victorias amplias frente a Bulgaria y Turquía en el inicio del Grupo E, lo que le permite ocupar el primer puesto. Sin margen para errores que puedan afectar sus objetivos, el equipo de Luis de la Fuente apunta a prolongar su serie de triunfos y consolidarse en la cima de la clasificación.
Además, Colombia chocará con México en amistoso por fecha FIFA. Este duelo será para ambos equipos el inicio de su preparación rumbo al Mundial 2026. Kevin Serna podría hacer su gran debut con los ‘cafeteros’.
Partidos de Eliminatorias de Europa
- Letonia vs Andorra (08:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
- Hungría vs Armenia (11:00 horas / Disney+ Premium)
- Noruega vs Israel (11:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
- Bulgaria vs Turquía (13:45 horas / Disney+ Premium)
- España vs Georgia (13:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
- Estonia vs Italia (13:45 horas / Disney+ Premium)
- Portugal vs Irlanda (13:45 horas / Disney+ Premium)
- Serbia vs Albania (13:45 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Eliminatorias de Asia
- Emiratos Árabes Unidos (12:15 horas / Disney+ Premium, OneFootball PPV)
- Irak vs Indonesia (14:30 horas / Disney+ Premium, OneFootball PPV)
Partidos amistosos
- Granada vs Cuba (18:30 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Mundial Sub 20
- España vs Colombia (15:00 horas / DGO, DSports)
- México vs Argentina (18:00 horas / DGO, DSports)
Partidos Europeo Sub 17
- Noruega vs Moldavia (07:00 horas / FIFA+)
- Bélgica vs. Bielorrusia (12:00 horas / FIFA+)
Partido de Europeo Sub 19
-Israel vs Eslovenia (08:30 horas / FIFA+)
Partidos de fútbol uruguayo
-Liverpool FC vs Racing Club (10:30 horas / Disney+ Premium, GolTV)
-Cerro Largo vs Boston River (13:00 horas / Disney+ Premium, GolTV)
-Miramar Misiones vs Peñarol (16:00 horas / Disney+ Premium, GolTV)
-CA Cerro vs Defensor Sporting (18:30 horas / Disney+ Premium, GolTV)
Partidos de fútbol argentino
-Barracas Central vs Boca Juniors (12:30 horas / Fanatiz)
-Gimnasia LP vs Talleres Córdoba (14:00 horas / Disney+ Premium, Fanatiz)
-Banfield vs Racing Club (16:00 horas / Disney+ Premium, Fanatiz)
-Belgrano vs Estudiantes LP (20:15 horas / Fanatiz, TyC Sports)
-Vélez Sarsfield vs Rosario Central (20:15 horas / Disney+ Premium, Fanatiz)
Partido de fútbol brasileño
-Palmeiras vs Juventude (17:00 horas / Fanatiz)
Partidos de MLS
- Orlando City vs Vancouver Whitecaps (18:30 horas / Apple TV)
-Inter Miami vs Atlanta United (18:30 horas / Apple TV)