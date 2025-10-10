Perú Deportes

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Tras la fecha FIFA, los ‘blanquimorados’ recibirán a los ‘rosados’ por la fecha 14 del campeonato y tendrán la misión de asegurar el triunfo para cortar la mala racha. Conoce todos los detalles del gran duelo

Grace Nole Alcántara

Los planes cambiaron para Alianza Lima debido a los malos resultados que consiguió en el Torneo Clausura 2025. Los ‘blanquiazules’ se complicaron en su lucha por el título nacional y ahora se enfoca en asegurar su cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Solo quedan seis fechas, y los ‘íntimos’ están obligados a ganar todos los encuentros que le quedan pensando en la tabla acumulada, donde marcha en el tercer lugar con 55 puntos. El plantel dirigido por Néstor Gorosito atraviesa una etapa difícil y necesita levantarse frente Sport Boys, por la fecha 14 de la competición.

El cotejo con los ‘rosados’ será como una final para los victorianos, no tiene margen de error ya que se está jugando la recta final del campeonato y necesitan terminar el año de la mejor manera tras la dura eliminación de la Copa Sudamericana 2025.

‘Pipo’ no podrá contar con Hernán Barcos luego de su expulsión con Alianza Universidad en Huánuco, y Paolo Guerrero será la carta de gol. Mientras que la ‘Misilera’ mejoró su desempeño y consiguió victorias consecutivas ante Alianza Universidad y Sport Huancayo. Además, acumula cuatro partidos sin perder.

Estos resultados permitieron al equipo alejarse de las últimas posiciones y buscarán avanzar en la tabla enfrentando a Alianza. Actualmente, Boys ocupa el puesto 13 con 32 puntos en la tabla acumulada, a siete puntos de distancia de la zona de descenso en la que se encuentran los ‘azulgranas’ y UTC.

GOL Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Boys | GOLPERU

Alianza Lima vs Sport Boys: día y hora del Torneo Clausura 2025

El choque entre los ‘blanquiazules’ y los ‘rosados’ se jugará el jueves 16 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado será a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

El partidazo será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

Eryc Castillo fue el autor
Eryc Castillo fue el autor del único gol de Alianza Lima en la derrota en Huánuco. Crédito: Prensa AL

Precios de entradas

Los boletos están disponibles en el portal de Joinnus, los hinchas pueden asegurar sus asientos para el partidazo en Matute.

- Sur: S/. 22.90 soles (AGOTADO)

- Norte: S/. 22.90 soles

- Oriente: S/. 59.90 soles

- Oriente Conadis: S/. 29.90 soles

- Occidente Lateral: S/. 99.90 soles

- Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 59.90 soles

- Occidente Central: S/. 129.90 soles

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sport Boys (jueves 16 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima (lunes 20 de octubre / 13:15 horas / estadio IPD Huancayo)

- Fecha 16: Alianza Lima descansa

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (viernes 31 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

