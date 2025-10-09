Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

Fabio Gruber, de 23 años, es el líder en defensa del FC Núremberg. - Crédito: IMAGO

Fabio Gruber, de 23 años, no solo ha experimentado una progresión impresionante en los últimos meses, también ha visto una importante variación en el costo de su ficha. De manera radical, su valor en el mercado internacional ha sufrido una gran subida, en medio de su próximo llamado a la selección peruana.

La website Transfermarkt, encargada en movimientos de pases, recolección de datos y modificaciones de valores monetarios, ha dado cuenta que el capitán del FC Núremberg, que se ha asentado además como el referente del último bloque relevando al experimentado Robin Knoche, ha pasado a costar más de un millón de euros en cualquier escenario.

Fabio Gruber aumenta su valor en el mercado. - Crédito: Transfermarkt

En concreto, Fabio Gruber dejó atrás su valorización de 900 mil euros, con el mismo que llegó desde el SC Verl de la categoría de bronce de Alemania, para costar 1.5 millones de euros, siendo el único futbolista del FCN que ha sufrido un cambio radical en su cifra por encima de otros efectivos con mayor edad y experiencia.

Con este inesperado aumento de valorización, el formado en las canteras del Augsburg se encuentra a la espera de una inminente citación con Perú para el mes de noviembre, donde se desarrollarán dos encuentros amistosos, en Europa, frente a Chile y Rusia.

El central del FCN quiere representar a la selección peruana. | VIDEO: Movistar Deportes

Progresión

Fabio Gruber, nacido en la localidad de Augsburgo, inició su formación futbolística en las divisiones menores del FCA. Cumplió todos los procesos formativos, lo que le permitió instalarse en la reserva y disputar la Regionalliga.

Su proyección como defensor de ascendencia peruana llevó a que fuera transferido al SC Verl, equipo en el que se destacó rápidamente por su fuerza y capacidad de liderazgo, recibiendo en poco tiempo la cinta de capitán.

Fabio Gruber, acostumbrado a jugar con protector facial después de sufrir una lesión en la nariz. - Crédito: Sportfoto Zink

La etapa en la 3era categoría de Alemania fue breve, ya que a comienzos del año 2025 se incorporó al FC Nürnberg. Allí, bajo la dirección de Miroslav Klose, logró consolidarse de inmediato entre los titulares.

Desde abril del 2025, Fabio Gruber se ha asegurado un lugar fijo en el equipo, marcando su primer gol en la 2. Bundesliga. Actualmente, es el capitán del FCN y pieza fundamental del esquema, habiendo disputado todos los partidos de la temporada 2025/26 como titular.

El central alemán-peruano jugará en la 2. Bundesliga. | VIDEO: FC Nürnberg