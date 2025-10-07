Pedro García explotó contra Pablo Ceppelini por calificar de “amateur” al fútbol peruano: “Critica el menos profesional de Alianza Lima”

Alianza Lima volvió a caer en el Torneo Clausura 2025 y prácticamente quedó afuera de la lucha por el título de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ perdieron por 2-1 frente Alianza Universidad en Huánuco, la tarde del domingo 5 de octubre. Un tropezón que los obligó a cambiar de objetivo en el campeonato nacional.

El equipo de Néstor Gorosito están a 12 puntos del líder Universitario de Deportes, y las críticas no se hicieron esperar. El mal momento que viven los victorianos se vio reflejado en las declaraciones de los jugadores. Pablo Ceppelini mostró su bronca cuestionando duramente al fútbol peruano llamándolo “amateur”, eso generó muchas reacciones.

Y Pedro García no se quedó callado y explotó contra el uruguayo. Fue tajante al asegurar que esa crítica lo puede hacer cualquier jugador menos él porque no ha sido profesional en lo que va de la temporada.

“Este excelente futbolista de Barcos declara algo que no tiene tanta hilación con la expulsión. Habló de: “Así es el fútbol de Perú, hay unas carencias...”. Puede tener razón, pero no tiene nada que ver con la expulsión, nada que ver. Ceppelini termina el partido y declara que ‘la liga se juega poco, es una liga amateur, la más amateur’. Así lo dijo, ¿no? Cito de memoria, que es una liga amateur. Y yo digo, Ceppelini, el que aparentemente es el menos profesional del plantel de Alianza Lima, se permite criticar a una liga peruana llamándola amateur. Yo creo que tiene razón, pero Ceppelini, no lo digas tú, porque totalmente fuera de timing. Eso está bien que lo diga Barcos, está bien que lo diga Gaibor, que viene de afuera y la rompe en todo, pero que lo diga Ceppelini... El ser amateur es lo que está más distanciado de lo profesional. ¿Se parece a Ceppelini, no? Que muy profesional no ha sido, entonces, que lo diga él me pareció fuera de timing", apuntó el periodista en el programa ‘Vamos al VAR’.

El futbolista uruguayo criticó al fútbol peruano. (Video: L1MAX)

“Hay que ser ciegos para no saber que hay problemas en Alianza Lima”

Pedro García se refirió al tema de las expulsiones en Alianza Lima, aseguró que es inevitable darse cuenta que existe un problema en la interna. Consideró que la expulsión de Hernán Barcos refleja que las cosas no están bien dentro de Matute y eso se pudo notar en los últimos partidos.

“Es algo muy llamativo, el tema de las expulsiones que ya veníamos marcando. Ya no es que Zambrano se hace echar, deja Alianza con uno menos, lo que compromete el resultado, como con U. de Chile, como pasó con Cienciano en el Cusco. Hernán Barcos se hace echar. Y que Barcos se haga echar revela una situación donde les es difícil gobernar sus emociones. Pasa permanentemente, con Zambrano reiterativamente. Le pasó a Eryc Castillo hace poquito, le pasó a Kevin Quevedo con la suerte de que no lo echaron. Quevedo hace un par de partidos, no lo echaron contra Cienciano. Le pasa a Barcos una expulsión absurda, que además compromete el resultado porque el partido estaba como estaba y faltaba todo un tramo de partido. Si le pasa a Barcos, hay que ser ciego para no saber que hay un tema de la puerta para adentro en Alianza Lima que no sé definir, pero que hay un problema, hay un problema“, añadió Eloy.