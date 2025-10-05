Pablo Ceppelini lanzó dura crítica contra el fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Huánuco: “Así nunca van a crecer”

El futbolista uruguayo criticó al fútbol peruano. (Video: L1MAX)

Alianza Lima fue doblegado por Alianza Universidad en Huánuco y dejó escapar una nueva oportunidad para acercarse al líder, Universitario. Sobre el verde del Heraclio Tapia de Huánuco, el equipo de Roberto Mosquera impuso condiciones ante los de Néstor Gorosito. Tras el pitazo final del colegiado Jordi Espinoza, Pablo Ceppelini tomó la palabra.

El centrocampista ofensivo no se guardó nada y arremetió contra el manejo del árbitro para dar fluidez al juego. " Es difícil, la Liga 1 debe ser una de las ligas de Sudamérica que se juega menos“, sostuvo el uruguayo de 34 años.

El comentario de ‘Ceppe’ no escapa de la realidad. En mayo de este año, el Observatorio de Fútbol CIES ubicó al torneo peruano de primera división como la liga con menor promedio de juego en todo el globo. El estudio señaló que suelen disputarse 47 minutos y 32 segundos de partido, es decir, poco más de un tiempo reglamentario.

Alianza Lima cayó en su visita a Alianza Universidad por 2-1 y Pablo Ceppelini señaló el incorrecto manejo arbitral. Crédito: Liga 1/L1 MAX

El ex Atlético Nacional lamentó el nivel de la Liga 1 y la calificó de “amateur”. Luego, resignado ante las cámaras de L1 MAX, concedió con cierta resignación: “Es así, hay que mirar para adelante y ser autocríticos”.

En esa línea, declaró que en el complemento, debido a las interrupciones con infracción e intervenciones arbitrales, solo se habrían jugado 15 o 20 minutos. “Es una vergüenza”, para luego reflexionar y enviar un mensaje a los organizadores: “Así nunca va a crecer el fútbol peruano”.

En suma, el nacido en Montevideo se mostró en contra de las decisiones de los árbitros. Pese a afirmar que no le gustaba evaluar a los referís, expuso que se le hace imposible “porque influye en el partido”. En el compromiso, el Sistema de Videoarbitraje (VAR) anuló dos tantos del cuadro de La Victoria.

“Offsides por un hombro, una rodilla, el dedo gordo de la mano adelantado. Es difícil”, concluyó.

El delantero pudo haber marcado el empate en Huánuco. (Video: L1MAX)

“Quedan cinco finales”

Alianza Lima ha complicado sus chances de presionar a Universitario de Deportes, líder del Torneo Clausura. El equipo de ‘Pipo’ Gorosito se encuentra a nueve puntos del cuadro ‘crema’, quienes aún deben recibir a Juan Pablo II en el estadio Monumental por la jornada vigente.

En Huánuco, los ‘blanquimorados’ fueron sorprendidos por la escuadra local con un tanto de vestuario por parte de Joffre Escobar. Antes del complemento, la ‘Culebra’ Castillo emparejó la cuenta. En la segunda parte, Yorleys Mena marcó el 2-1 definitivo.

A falta de cinco jornadas, la escuadra ‘victoriana’ continúa reduciendo su margen de error y no puede darse el lujo de dejar más puntos en el camino. Al respecto, Ceppelini pidió ser “realistas” porque alcanzar al eterno rival “es difícil”.

El cuadro 'blanquimorado' cayó 2-1 en Huánuco. (Video: L1MAX)

En ese sentido, los ‘íntimos’ enfocarán sus esfuerzos en cerrar una temporada 2025 de rendimientos altos y bajos. “Quedan cinco finales para terminar de la mejor manera y tratar de quedar en el Acumulado lo más arriba posible”, sumó.

Alianza Lima buscará la victoria ante el Boys

El próximo jueves 16 de octubre, Alianza Lima recibirá a Sport Boys en un cotejo clave para los ‘íntimos’. El cuadro de La Victoria no puede permitirse perder más puntos, mientras espera a que Universitario tropiece en sus compromisos.

El juego correspondiente a la 14° jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva. De acuerdo con la organización del campeonato, las acciones iniciarán a las 20:00 horas de Perú.

El envite será transmitido de forma exclusiva por L1 Max, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en las plataformas de diversas operadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win, entre otras. Además, el canal ofrece una aplicación llamada Liga 1 Play.