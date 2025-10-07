Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs ADIFFEM: partido clave por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

El equipo ‘blanquiazul’ se jugará su pase a los cuartos de final en la última jornada del torneo frente al representante venezolano. Conoce aquí todos los detalles del horario y lo que está en juego

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Alianza Lima enfrentará a ADIFFEM
Alianza Lima enfrentará a ADIFFEM por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Crédito: Instagram

Alianza Lima mantiene viva la ilusión en este mes de octubre. Bajo la dirección de José Letelier, el conjunto ‘blanquiazul’ afrontará una jornada decisiva en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025, donde buscará sellar su clasificación a los cuartos de final. Para seguir en carrera, deberá imponerse ante ADIFFEM de Venezuela, un equipo ya eliminado del certamen. Aquí te compartiremos el horario y todos los detalles de este enfrentamiento crucial.

El conjunto peruano debutó en el Grupo B enfrentando a un duro rival: Boca Juniors. En un partido muy disputado, Alianza consiguió un valioso empate sin goles ante las argentinas, sumando su primer punto en el certamen. Luego llegó el turno de enfrentar a Ferroviária de Brasil, dos veces campeón del torneo, en un duelo que exigió al máximo a las ‘blanquiazules’.

En ese segundo compromiso, el equipo brasileño se adelantó con gol de Júia Bezerra, pero las ‘íntimas’ lograron reaccionar gracias al tanto de Tifani Molina, que puso el 1-1 parcial. Sin embargo, cuando parecía que el empate se mantenía, Mylena Ferreira apareció en los minutos finales para sellar el 2-1 a favor del ‘ferrinha’, resultado que dejó a las aliancistas en una situación complicada en la tabla.

Pese al golpe, Alianza Lima no ha perdido la fe. En la última jornada se medirá ante ADIFFEM, elenco venezolano que llega eliminado tras dos derrotas consecutivas: cayó 0-1 ante Ferroviária y 0-2 ante Boca Juniors. La obligación de las peruanas es clara: ganar y esperar un resultado favorable en el otro partido del grupo para tener chances reales de clasificar.

Goles y resumen de la derrota de las 'blanquiazules' en la fecha 2 del grupo B del torneo de Conmebol. (Video: Conmebol Libertadores)

Si bien el panorama no es sencillo, el equipo de La Victoria aún depende de lo que pueda hacer dentro del campo. Una victoria contundente y una combinación de resultados podrían colocarlo en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, un objetivo que marcaría un nuevo hito para el fútbol femenino peruano.

A qué hora juega Alianza Lima vs ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina 2025

El encuentro entre Alianza Lima y ADIFFEM, correspondiente a la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025, está programado para disputarse este miércoles 8 de octubre a las 14:00 (hora peruana) en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en la ciudad de Morón, Argentina. A continuación, el horario detallado por país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
  • Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami): 15:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 16:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • España: 21:00 horas
Alianza Lima busca su clasificación
Alianza Lima busca su clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025. Créditos: Conmebol

Canal para seguir Alianza Lima vs ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina 2025

El duelo entre Alianza Lima y ADIFFEM será transmitido en vivo y de forma gratuita por Pluto TV, plataforma que posee los derechos exclusivos de la Copa Libertadores Femenina 2025 para toda Sudamérica. El encuentro podrá verse a través del canal Pluto TV Deportes (canal 402) en español, mientras que en Brasil estará disponible por Pluto TV Esportes, con narración en portugués. Además, Infobae Perú brindará una cobertura especial con minuto a minuto, estadísticas en tiempo real, videos y reacciones a través de su web y redes sociales.

Alianza Lima va por el boleto a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima llega a la última fecha de la fase de grupos en el tercer lugar del Grupo B, con apenas un punto, tres menos que Boca Juniors. Para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025, el conjunto peruano necesita vencer a ADIFFEM por al menos dos goles de diferencia y, además, esperar que Ferroviária, líder del grupo, derrote al equipo argentino en su respectivo encuentro.

Reimond Manco reveló que Alianza Lima pretende a Ricardo Gareca: “Quieren rescindir el contrato renovado con Néstor Gorosito”

El ‘Rei’ hizo un importante anuncio respecto al futuro de ‘Pipo’ en el club ‘blanquiazul’, que ahora busca el exDT de la selección peruana

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

El federativo explica que a su llegada a la Federación Peruana de Fútbol solo encontró el archivo del infructuoso Plan Centenario, con el que se guiará para una nueva hoja de ruta que sirva por las próximas dos décadas

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

El equipo ‘íntimo’ busca la hazaña de clasificar a la siguiente fase del torneo, aunque el panorama no es sencillo. Aquí te detallamos todos los escenarios que definirán su futuro en la competencia

Pablo Erustes entra a la historia del Deportivo Garcilaso: se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos

El delantero argentino ha realizado sus mejores exhibiciones anotadoras vistiendo la camiseta del ‘pedacito de cielo’ y ahora tiene un lugar ganado en la historia de la institución cusqueña

San Martín sorprende con fichaje imponente: llega atacante norteamericana de casi dos metros para la Liga Peruana de Vóley

El equipo de Santa Anita hizo oficial un nuevo refuerzo del extranjero con miras a pelear el título en la próxima temporada del campeonato nacional

