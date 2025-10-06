Perú Deportes

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

El equipo ‘íntimo’ busca la hazaña de clasificar a la siguiente fase del torneo, aunque el panorama no es sencillo. Aquí te detallamos todos los escenarios que definirán su futuro en la competencia

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Alianza Lima peleará por la
Alianza Lima peleará por la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025. Crédito: Conmebol

Alianza Lima se juega el todo por el todo en la tercera y última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. Con apenas un punto en la tabla, el equipo peruano está obligado a vencer a ADIFFEM de Venezuela para mantener viva la ilusión de avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, el destino no depende únicamente de ellas: también deberán esperar otros resultados para concretar la clasificación.

Las dirigidas por José Letelier se ubican en el tercer lugar del grupo tras empatar sin goles con Boca Juniors en su debut y caer 2-1 frente a Ferroviária en la segunda jornada. El club brasileño es líder absoluto con 6 unidades, seguido por Boca con 4, mientras que ADIFFEM ya no tiene opciones tras sus dos derrotas consecutivas.

Con este panorama, la única vía para que Alianza Lima avance es igualar en puntaje con Boca y superarla por criterios de desempate. A continuación, repasamos todos los escenarios posibles y los resultados que necesita el elenco ‘íntimo’ para lograr su boleto a la siguiente ronda de la competencia continental.

Así marcha la tabla del
Así marcha la tabla del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima en el tercer puesto. Crédito: Conmebol

Criterios de desempate en fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025

Si dos o más equipos empatan en puntos al final de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025, la Conmebol establece el siguiente orden de desempates para definir al equipo clasificado a cuartos de final:

  1. Enfrentamiento directo entre los equipos empatados:
    1. Mayor número de puntos en los partidos entre ellos.
    2. Mejor diferencia de goles en esos partidos.
    3. Mayor cantidad de goles a favor en esos partidos.
  2. Diferencia de goles total en todos los partidos del grupo.
  3. Mayor cantidad de goles a favor en todos los partidos del grupo.
  4. Menor cantidad de tarjetas rojas recibidas.
  5. Menor cantidad de tarjetas amarillas recibidas.
  6. Sorteo.

Teniendo en cuenta esto, el empate 0-0 entre Alianza Lima y Boca en la fecha 1 del torneo hace que el primer criterio no defina nada. Por lo tanto, la diferencia de goles y los goles a favor serán determinantes si igualan en puntos al cierre de la primera etapa.

Criterios de desempate en la
Criterios de desempate en la Copa Libertadores Femenina 2025. Crédito: Conmebol

Escenarios posibles para la clasificación de Alianza Lima a cuartos de final

Alianza Lima afrontará con mucha seriedad su último duelo en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. Hay que tener en cuenta que Boca Juniors tiene una diferencia de goles de +2 y Alianza Lima tiene -1, lo que implica una brecha de 3 goles entre ambos equipos. A continuación, te explicamos todos los panoramas posibles para las ‘íntimas’:

  • Si Alianza Lima vence a ADIFFEM por tres o más goles de diferencia: necesita que Ferroviária le gane a Boca Juniors por cualquier marcador. Así, igualará en puntos con Boca (4), y la diferencia de goles será favorable para las ‘blanquiazules’.
  • Si Alianza Lima gana por exactamente dos goles de diferencia: también requiere que Ferroviária derrote a Boca, pero por dos goles arriba en el marcador. En ese caso, Alianza tendrá mejor diferencia de gol que Boca y clasificará.
  • Si Alianza Lima gana por solo un gol de diferencia: necesita que Boca Juniors pierda por dos goles ante Ferroviária. Así, ambas quedarían igualadas en diferencia de goles (0), y el pase a cuartos se definirá por la mayor cantidad de goles a favor en la fase de grupos. En ese caso, Alianza también deberá superar a Boca en ese rubro para clasificar.
  • Si Alianza Lima empata con ADIFFEM: quedará eliminada automáticamente, ya que solo alcanzaría 2 puntos y Boca tiene 4.
  • Si Alianza Lima pierde ante ADIFFEM: quedará eliminada de toda posibilidad de clasificación a los cuartos de final.

En este contexto, Alianza Lima no solo necesita ganar en su último partido, sino hacerlo con contundencia y esperar que el otro resultado del grupo juegue a su favor. La presión está sobre las ‘íntimas’, pero el sueño de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores Femenina aún está al alcance.

Temas Relacionados

Alianza LimaADIFFEMCopa Libertadores Femeninaperu-deportes

Más Noticias

Reimond Manco reveló que Alianza Lima pretende a Ricardo Gareca: “Quieren rescindir el contrato renovado con Néstor Gorosito”

El ‘Rei’ hizo un importante anuncio respecto al futuro de ‘Pipo’ en el club ‘blanquiazul’, que ahora busca el exDT de la selección peruana

Reimond Manco reveló que Alianza

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

El federativo explica que a su llegada a la Federación Peruana de Fútbol solo encontró el archivo del infructuoso Plan Centenario, con el que se guiará para una nueva hoja de ruta que sirva por las próximas dos décadas

Jean Ferrari detalla cómo prepara

A qué hora juega Alianza Lima vs ADIFFEM: partido clave por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

El equipo ‘blanquiazul’ se jugará su pase a los cuartos de final en la última jornada del torneo frente al representante venezolano. Conoce aquí todos los detalles del horario y lo que está en juego

A qué hora juega Alianza

Pablo Erustes entra a la historia del Deportivo Garcilaso: se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos

El delantero argentino ha realizado sus mejores exhibiciones anotadoras vistiendo la camiseta del ‘pedacito de cielo’ y ahora tiene un lugar ganado en la historia de la institución cusqueña

Pablo Erustes entra a la

San Martín sorprende con fichaje imponente: llega atacante norteamericana de casi dos metros para la Liga Peruana de Vóley

El equipo de Santa Anita hizo oficial un nuevo refuerzo del extranjero con miras a pelear el título en la próxima temporada del campeonato nacional

San Martín sorprende con fichaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PCM no descarta más renuncias

PCM no descarta más renuncias de ministros previo a las Elecciones Generales 2026: “No habrá muchas novedades”

TC ordena restituir a Martín Hurtado como juez supremo, ¿quién es y cuál es su vinculación al caso Cuellos Blancos?

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de “violencia contra Dina Boluarte”

Eduardo Arana descarta declarar en emergencia el transporte, pese a exigencia de gremios y Congreso

Ministro César Sandoval plantea adelantar reunión clave con transportistas para este jueves 9 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Renzo Schuller admite que se

Renzo Schuller admite que se vio obligado a conducir ‘Esto es Guerra’ junto a Gian Piero Díaz

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

Pamela López estalla contra Christian Cueva y pide que le pague a su mamá: “Vendiste el depa que mi padre nos dio”

Edison Flores disfruta su soltería y fue visto con joven que luce orgullosa su camiseta junto a amistades

Abogado de Gustavo Salcedo afirma que sus hijos son los más afectados: “Son más víctimas que el hijo de Christian Rodríguez”

DEPORTES

Reimond Manco reveló que Alianza

Reimond Manco reveló que Alianza Lima pretende a Ricardo Gareca: “Quieren rescindir el contrato renovado con Néstor Gorosito”

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

A qué hora juega Alianza Lima vs ADIFFEM: partido clave por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Pablo Erustes entra a la historia del Deportivo Garcilaso: se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos

San Martín sorprende con fichaje imponente: llega atacante norteamericana de casi dos metros para la Liga Peruana de Vóley