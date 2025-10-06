¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

Alianza Lima peleará por la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025. Crédito: Conmebol

Alianza Lima se juega el todo por el todo en la tercera y última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. Con apenas un punto en la tabla, el equipo peruano está obligado a vencer a ADIFFEM de Venezuela para mantener viva la ilusión de avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, el destino no depende únicamente de ellas: también deberán esperar otros resultados para concretar la clasificación.

Las dirigidas por José Letelier se ubican en el tercer lugar del grupo tras empatar sin goles con Boca Juniors en su debut y caer 2-1 frente a Ferroviária en la segunda jornada. El club brasileño es líder absoluto con 6 unidades, seguido por Boca con 4, mientras que ADIFFEM ya no tiene opciones tras sus dos derrotas consecutivas.

Con este panorama, la única vía para que Alianza Lima avance es igualar en puntaje con Boca y superarla por criterios de desempate. A continuación, repasamos todos los escenarios posibles y los resultados que necesita el elenco ‘íntimo’ para lograr su boleto a la siguiente ronda de la competencia continental.

Así marcha la tabla del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima en el tercer puesto. Crédito: Conmebol

Criterios de desempate en fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025

Si dos o más equipos empatan en puntos al final de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025, la Conmebol establece el siguiente orden de desempates para definir al equipo clasificado a cuartos de final:

Enfrentamiento directo entre los equipos empatados: Mayor número de puntos en los partidos entre ellos. Mejor diferencia de goles en esos partidos. Mayor cantidad de goles a favor en esos partidos. Diferencia de goles total en todos los partidos del grupo. Mayor cantidad de goles a favor en todos los partidos del grupo. Menor cantidad de tarjetas rojas recibidas. Menor cantidad de tarjetas amarillas recibidas. Sorteo.

Teniendo en cuenta esto, el empate 0-0 entre Alianza Lima y Boca en la fecha 1 del torneo hace que el primer criterio no defina nada. Por lo tanto, la diferencia de goles y los goles a favor serán determinantes si igualan en puntos al cierre de la primera etapa.

Criterios de desempate en la Copa Libertadores Femenina 2025. Crédito: Conmebol

Escenarios posibles para la clasificación de Alianza Lima a cuartos de final

Alianza Lima afrontará con mucha seriedad su último duelo en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. Hay que tener en cuenta que Boca Juniors tiene una diferencia de goles de +2 y Alianza Lima tiene -1, lo que implica una brecha de 3 goles entre ambos equipos. A continuación, te explicamos todos los panoramas posibles para las ‘íntimas’:

Si Alianza Lima vence a ADIFFEM por tres o más goles de diferencia : necesita que Ferroviária le gane a Boca Juniors por cualquier marcador. Así, igualará en puntos con Boca (4), y la diferencia de goles será favorable para las ‘blanquiazules’ .

Si Alianza Lima gana por exactamente dos goles de diferencia : también requiere que Ferroviária derrote a Boca, pero por dos goles arriba en el marcador. En ese caso, Alianza tendrá mejor diferencia de gol que Boca y clasificará.

Si Alianza Lima gana por solo un gol de diferencia : necesita que Boca Juniors pierda por dos goles ante Ferroviária. Así, ambas quedarían igualadas en diferencia de goles (0), y el pase a cuartos se definirá por la mayor cantidad de goles a favor en la fase de grupos. En ese caso, Alianza también deberá superar a Boca en ese rubro para clasificar.

Si Alianza Lima empata con ADIFFEM : quedará eliminada automáticamente, ya que solo alcanzaría 2 puntos y Boca tiene 4.

Si Alianza Lima pierde ante ADIFFEM: quedará eliminada de toda posibilidad de clasificación a los cuartos de final.

En este contexto, Alianza Lima no solo necesita ganar en su último partido, sino hacerlo con contundencia y esperar que el otro resultado del grupo juegue a su favor. La presión está sobre las ‘íntimas’, pero el sueño de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores Femenina aún está al alcance.