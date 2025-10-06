Golazo de Jairo Concha con potente ‘misil’ en Universitario vs Juan Pablo II por Liga 1 2025

Universitario de Deportes se medía en condición de local contra Juan Pablo II en un duelo válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el principio, el cuadro de Chongoyape trató de proponer con el balón, pero rápidamente se interpusieron los dueños de casa para tomar el protagonismo y volcarse en campo contrario con constantes aproximaciones, aunque sin claridad ni tranquilidad para concretar en los metros finales. En medio de esa oscuridad, la ‘U’ logró despertar a través de Jairo Concha, quien anotó un golazo de media distancia para abrir el marcador.
Esta acción se llevó a cabo a los 50 minutos de la contienda. Los dirigidos por Jorge Fossati mostraron una mayor vocación ofensiva en el segundo tiempo adelantando sus líneas. Jesús Castillo jugó con Martín Pérez Guedes y este buscó a Andy Polo por la banda derecha tras eludir a un adversario. La ‘Joya’ enganchó a Fabio Agurto y sacó un centro peligroso que por poco termina en gol.
El portero del conjunto ‘norteño’, Matías Vega, inició una jugada en corto con Arón Sánchez, que metió un cambio de orientación para Martín Peralta, que tuvo complicaciones y le quitaron el balón. Concha se avivó y robó la pelota para tocar con Diego Churín, quien se apoyó en Pérez Guedes. El volante argentino volvió a jugar con Polo, que decidió retroceder con Castillo.
El exjugador de Sporting Cristal mandó un balón en profundidad por arriba para César Inga, que llegó a sacar un centro pasado. El rebote le quedó a un Polo que no dudó en meter un remate ‘busca piernas’, mientras que Jhon Vega no pudo despejar con contundencia. Esto fue bien aprovechado por Jairo Concha, que apareció en el borde del área de Juan Pablo II para sacar un potente ‘misil’ y poner el 1-0 a favor de Universitario.
Esta anotación hizo explotar de alegría a todos los hinchas de Universitario en el estadio Monumental, quienes a lo largo del primer tiempo vieron cómo su equipo tuvo varias llegadas al área contraria, pero no contó con la contundencia necesaria para vencer al portero de Juan Pablo II, Matías Vega.
Jairo Concha y un nivel excepcional en Universitario
No es la primera vez que Jairo Concha convierte un gol de esa categoría. De hecho, ya lo hizo a lo largo de esta temporada y de distancias más lejanas. “El ‘profe’ me dijo que rematara desde fuera del área porque nos estaba esperando mucho”, dijo el volante nacional luego de su diana ante Sport Boys, dando a entender que el técnico Jorge Fossati influyó en que se anime a pegarle de larga y media distancia.
Sus víctimas con tantos de esa modalidad fueron Melgar (x2), Sport Boys, ADT, River Plate (Copa Libertadores), UTC y Sport Huancayo. A Deportivo Binacional también le anotó, pero con un disparo dentro del área.
NOTICIA EN DESARROLLO...