Ignacio Buse inicia su camino hacia el Top 100 en Challenger de Valencia: debutará ante español Pablo Llamas, a quien venció un mes atrás

El ‘Colorado’ podría integrar el selecto grupo del primer centenar de mejores tenistas del mundo. Una final en el torneo valenciano devolvería a un peruano a esta lista por primera vez desde 2022

Por José Manuel Quintana

El 'Colorado' podría integrar el selecto grupo del primer centenar de mejores tenistas del mundo. Una final en el torneo valenciano devolvería a un peruano a esta lista por primera vez desde 2022

A sus cortos 21 años, Ignacio Buse está cerca de integrar el Top 100 del ranking ATP. Al inicio de la temporada, la primera raqueta peruana tenía presupuestado hacerse un lugar entre los 150 primeros. Tras cumplir antes de lo planificado su cometido, su meta creció y la mirada está puesta en acceder al grupo de los 100 mejores tenistas del mundo.

Buse decidió no participar del Challenger de Braga, la semana pasada, para guardar energía y llegar en el mejor estado de forma posible para el Challenger 125 de Valencia. En la tierra batida del Club Tennis de Valencia, el limeño cuenta con la gran oportunidad de sumar un nuevo hito en su carrera deportiva.

Al final de la semana —si alcanza el encuentro definitorio por el título—, ‘Nacho’ podría convertirse en el primer peruano en integrar esta lista desde Juan Pablo Varillas en 2022. ‘Juampi’ alcanzó el selecto grupo luego de una notable participación en el ATP 250 de Gstaad.

Ignacio Buse es el cuarto mejor preclasificado en el Challenger 125 de Valencia. Crédito: Challenger Draws

Será la primera vez que Buse desplegará su atractivo tenis en la Copa Faulcombridge. El sorteo lo ha emparejado con el local Pablo Llamas Ruiz, número 202 en el ranking. El nacido en Jerez de la Frontera hace 22 años se midió ante el peruano en los octavos de final del Challenger de Sevilla, torneo que vio campeón a Buse. En el polvo de ladrillo andaluz, el ‘Colorado’ se impuso con un contundente 6-3 y 6-1.

En partidos de primera ronda este 2025, ‘Nacho’ registra ocho victorias y nueve derrotas. En sus últimos tres debuts en torneos Challenger, se hizo con el triunfo. El torneo se desarrollará desde el 6 hasta el 12 de octubre. Las chances de Buse de ingresar al Top 100 son muy altas si alcanza la final del torneo.

Buse vs Llamas: fecha y dónde ver partido por primera ronda del Challenger 125 de Valencia

El duelo entre el deportista peruano y el español está programado para el primer día de competencia en el torneo valenciano. De acuerdo con los organizadores, el cotejo tendrá lugar este lunes 6 de octubre en las instalaciones del Tennis Club de Valencia. El horario aún no ha sido confirmado.

Ignacio Buse se perfila para que el Perú vuelva a tener un tenista en el Top 100 luego del ingreso de Juan Pablo Varillas en 2022. Crédito: Challenger Lisbon

La transmisión de todos los encuentros del torneo estará a cargo del portal Challenger TV a través de su página web. La señal de streaming puede sintonizarse desde cualquier ordenador y dispositivo móvil.

Tras Valencia, ¿torneo ATP?

Debido a su destacado rendimiento este 2025, Buse señaló que podría participar de un nuevo torneo ATP tras su participación en el Challenger de Valencia. Sus grandes actuaciones en la temporada le permiten anotarse en un evento de mayor categoría y disputarlo sin necesidad de rendir en los clasificatorios.

“De hecho, el calendario cambia. Ahora puedo jugar algún ATP en la segunda semana de octubre. Después, igual no cambia mucho. A partir del 100 ahí sí cambia”, sostuvo el limeño de 21 años en una entrevista con 'Denganche‘.

Respecto al torneo ATP que pueda jugar el ‘Colorado’ la próxima temporada, en el calendario aparecen las opciones del ATP 250 de Almaty, el ATP 250 de Bruselas y el ATP 250 de Estocolmo. Los tres se desarrollarán del 13 al 19 de octubre.

La última vez que Buse disputó un torneo ATP se remonta a julio de este año. En el ATP 250 de Gstaad, el peruano superó la fase clasificatoria y sumó sus tres primeras victorias en este circuito. Su destacada participación llegó al final en semifinales, cuando el argentino Juan Manuel Cerúndolo puso fin a su camino en Suiza.

