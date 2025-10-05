Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: partido en el Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo ‘crema’ puede ampliar su ventaja como líder del campeonato. Revisa aquí el horario y todos los detalles del duelo ante el conjunto ‘papal’

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Universitario recibe a Juan Pablo
Universitario recibe a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Crédito: Liga 1

Universitario de Deportes continúa pisando fuerte en su objetivo de conquistar el tricampeonato nacional, pero no puede relajarse en la recta final de la temporada. Este domingo 5 de octubre, desde las 18:00 horas de Perú, el equipo ‘crema’ recibirá a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, en un duelo clave para seguir al frente de la tabla y acercarse al título.

Tras coronarse en el Apertura, la ‘U’ también avanza con paso firme en el Clausura, donde marcha como líder con 27 puntos, respaldado por un sólido rendimiento colectivo y una racha de resultados positivos que lo consolidan como el principal candidato. Si consigue también este segundo certamen del año, el cuadro ‘merengue’ se proclamará campeón nacional de forma directa, sin necesidad de disputar una final.

Además, los tropiezos de sus rivales directos en esta jornada le dan a Universitario una motivación extra: Sporting Cristal y Cusco FC, sus escoltas más cercanos, no sumaron puntos en condición de visitante, lo que abre la posibilidad para que los de Ate amplíen la brecha en lo más alto de la clasificación.

Al frente estará Juan Pablo II, un equipo urgido de resultados. El conjunto de Chongoyape, dirigido por Santiago Acasiete, atraviesa una racha de tres partidos sin ganar y se ubica en la posición 13 del Torneo Clausura con apenas 11 puntos. Su último resultado fue un empate 1-1 ante ADT, que poco ayuda en su lucha por alejarse de los últimos lugares en la tabla acumulada.

El cuadro 'crema' superó 2-0 a los 'churres' en Trujillo. (Video: L1MAX)

Pese a ello, el elenco ‘papal’ llegará al Monumental con la intención de dar la sorpresa y sumar un triunfo que le de oxígeno en la recta final del campeonato. Sin embargo, la tarea no será sencilla: Universitario ha convertido su casa en una fortaleza, con apenas una derrota en condición de local en todo el año.

¿A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II?

De acuerdo a la programación oficial de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el enfrentamiento entre Universitario y Juan Pablo II se llevará a cabo este domingo 5 de octubre a partir de las 18:00 horas de Perú. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate, y se espera un gran marco de público en las tribunas para alentar al conjunto ‘crema’.

A continuación, los horarios según país:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 18:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, EE.UU. (Miami): 19:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 20:00 horas
Universitario perdió 2-0 ante Juan
Universitario perdió 2-0 ante Juan Pablo II por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025 - Crédito: Paloma Del Solar.

¿Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II?

El encuentro entre Universitario y Juan Pablo II será transmitido en vivo por la señal de GOLPERU, medio que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de los partidos del equipo ‘crema’ como local. Podrá verse a través de los canales 14 y 714 en HD de Movistar TV. Además, el compromiso estará disponible vía Movistar Play, plataforma digital de streaming, desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

Por otro lado, Infobae Perú brindará una cobertura completa del evento: previa, minuto a minuto, jugadas destacadas, goles, reacciones, análisis y la actualización en tiempo real de la tabla de posiciones.

Universitario y el recuerdo de su derrota ante Juan Pablo II

Una de las derrotas más inesperadas que sufrió Universitario en la temporada ocurrió justamente ante el rival al que enfrentará este domingo: Juan Pablo II. En aquel encuentro por el Torneo Apertura, disputado en el Estadio Nacional de Lima —donde el cuadro de Chongoyape ofició de local—, los ‘papales’ sorprendieron y se impusieron por 2-0 con un doblete de Cristhian Tizón. Fue un golpe duro para la ‘U’, que sin embargo supo reponerse rápidamente y, jornadas más tarde, terminó consagrándose ganador del torneo.

