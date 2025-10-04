Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 4 de octubre, la agenda futbolera está llena de partidos atractivos: Sporting Cristal irá a Tarma para seguir luchando por el título, Real Madrid saldrá a levantarse en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Pedro Gallese defenderá la portería de Orlando City, y mucho más.
Los ‘cerveceros’ visitará a ADT en el estadio Unión Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Paulo Autuori se reencontró con el triunfo después de cuatro partidos y pudo celebrar frente Ayacucho FC la jornada pasada. Y saldrá a repetir la fórmula.
Por otro lado, Real Madrid buscará recuperarse en LaLiga 2025 luego de perder por goleada ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño. Recibirá al Villarreal en el Santiago Bernabéu por la fecha 8 de la competición española. Los ‘merengues’ perdieron el invicto y están obligados a ganarle a su rival directo ya que tienen dos puntos menos.
Partidos de Liga 1
- Los Chankas vs Cusco FC (13:00 horas / L1 Max, L1 Play)
- Sport Boys vs Sport Huancayo (19:00 horas / L1 Max, L1 Play)
Partidos de LaLiga
- Real Oviedo vs Levante (07:00 horas / ESPN 3, Disney+)
- Girona vs Valencia (09:15 horas / ESPN 3, Disney+)
- Athletic Bilbao vs Mallorca (11:30 horas / ESPN 3, Disney+)
- Real Madrid vs Villarreal (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)
Partidos de Premier League
- Leeds vs Tottenham (06:30 horas / ESPN 2, Disney)
- Manchester United vs Sunderland (09:00 horas / ESPN 2, Disney)
- Arsenal vs West Ham (09:00 horas / ESPN 2, Disney)
- Chelsea vs Liverpool (11:30 horas / ESPN 2, Disney)
Partidos de Serie A
- Parma vs Lecce (08:00 horas / Disney+)
- Lazio vs Torino (08:00 horas / Disney+)
- Inter vs Cremonese (11:00 horas / Disney+)
- Atalanta vs Como (13:45 horas / Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Leverkusen vs Unión Berlín (08:30 horas / ESPN 5, Disney+)
- Dortmund vs Leipzig (08:30 horas / ESPN 5, Disney+)
- Werder Bremen vs St. Pauli (08:30 horas / ESPN 5, Disney+)
- Augsburgo vs Wolfsburg (08:30 horas / ESPN 5, Disney+)
-Frankfurt vs Bayern Munich (11:30 horas / ESPN 5, Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Metz vs Marsella (10:00 horas / Disney+)
- Brest vs Nantes (12:00 horas / Disney+)
- Auxerre vs Lens (14:05 horas / Zapping)
Partidos de Mundial Sub 20
- España vs Brasil (15:00 horas / DirecTV Sports, DGO)
- Mexico vs Marruecos (15:00 horas / DirecTV Sports, DGO)
- Argentina vs Italia (18:00 horas / DirecTV Sports, DGO)
-Australia vs Cuba (18:00 horas / DirecTV Sports, DGO)
Partidos de fútbol argentino
- Sarmiento vs Gimnasia La Plata (12:30 horas / TyC Sports, ESPN Premium)
- San Martín San Juan vs Instituto (14:45 horas / TyC Sports, TNT Sports)
- Atlético Tucumán vs Platense (17:00 horas / TyC Sports, TNT Sports)
- Huracán vs Banfield (17:00 horas / ESPN, Disney+)
- Lanús vs San Lorenzo (19:15 horas / TyC Sports, TNT Sports)
Partidos de fútbol brasileño
- Fluminense vs Atlético Mineiro (16:30 horas / Fanatiz, Premiere, TV Record)
- Internacional vs Botafogo (16:30 horas / Fanatiz, Premiere, Zapping)
- RB Bragantino vs Grêmio (16:30 horas / Fanatiz, Premiere, Zapping)
- Corinthians vs Mirassol (19:00 horas / Fanatiz, SporTV, Premiere)
Partidos de fútbol colombiano
- Envigado vs Atlético Bucaramanga (14:00 horas / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol)
- Unión Magdalena vs Rionegro Águilas (16:10 horas / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol)
- Llaneros vs Fortaleza CEIF (18:20 horas / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol)
Partidos de fútbol uruguayo
- Boston River vs Juventud (13:30 horas / Disney+, VTV+)
- Nacional vs Cerro Largo (16:00 horas / Disney+, VTV+)
Partidos de Liga MX
- Querétaro vs Puebla (18:00 horas / FOX Mexico, Amazon Prime Video)
- Tigres UANL vs Cruz Azul (20:00 horas / fuboTV, Telemundo, UNIVERSO)
- León vs Toluca (20:00 horas / TUDN, Univision, FOX Mexico)
- América vs Santos Laguna (22:05 horas / Zapping, Claro TV+)
Partidos de MLS
- DC United vs Charlotte (13:30 horas / MLS Season Pass)
- CF Montréal vs Nashville SC (13:30 horas / MLS Season Pass)
- Dallas vs LA Galaxy (15:30 horas / MLS Season Pass)
- Inter Miami vs New England (18:30 horas / MLS Season Pass)
- New York RB vs Cincinnati (18:30 horas / MLS Season Pass)
- Orlando City SC vs Columbus Crew (18:30 horas / MLS Season Pass)
- Philadelphia Union vs New York City (18:30 horas / MLS Season Pass)