A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT: partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs ADT: horarios del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

ADT y Sporting Cristal se enfrentan este sábado 4 de octubre en el estadio Unión de Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, en un partido que será televisado por L1 Max y que será seguido por Infobae Perú mediante su página web.

Cristal llega motivado tras su contundente triunfo por 3-0 frente a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo. En ese encuentro, Felipe Vizeu fue la figura tras marcar su primer doblete con la camiseta ‘celeste’, mientras que Ian Wisdom también aportó un gol.

El equipo dirigido por Paulo Autuori logró meterse entre los tres primeros del Clausura, alcanzando los 19 puntos y manteniéndose a ocho del líder, Universitario. El conjunto de La Florida ocupa la cuarta posición en la tabla acumulada con 51 unidades, lo que, dependiendo de los resultados del puntero, le puede otorgar la oportunidad de disputar los play offs por el título nacional.

La reciente actuación de su refuerzo ofensivo y la regularidad en el torneo se presentan como los principales argumentos del elenco rimense, que buscará sumar de a tres en Tarma para seguir de cerca a los líderes de la competencia.

El cuadro 'celeste' goleó 3-0 en casa a los ayacuchanos. (Video: L1MAX)

ADT viene de igualar 1-1 ante Juan Pablo II en condición de visitante. El equipo dirigido por Cristian Ruggeri comenzó perdiendo con gol de Álvaro Rojas, pero rescató el empate sobre el final gracias a un tanto de Nazanero Bazán. Este resultado lo ubica en la séptima casilla del Clausura con 17 unidades, a diez del líder, Universitario.

En la tabla acumulada, el cuadro de Tarma se sitúa noveno con 41 puntos, a solo tres de la ansiada zona de clasificación a la Copa Sudamericana, actualmente ocupada por Alianza Atlético. El principal dolor de cabeza para Ruggeri será la ausencia obligada de Ángel Pérez, expulsado en el último partido, lo que forzará cambios en el mediocampo para el duelo frente a Sporting Cristal.

ADT busca meterse a zona de clasificación a un torneo internacional.

Horarios del Sporting Cristal vs ADT

El árbitro Julio Quiroz pitará el inicio de este compromiso a las 15:15 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:15 horas de México; a las 15:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:15 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 17:15 horas de Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina.

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT: canal TV del duelo por el Torneo Clausura

El Sporting Cristal vs ADT será transmitido exclusivamente por L1 Max, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se puede encontrar en las parrillas de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y entre otras más. También, cuenta con una aplicación llamada Liga 1 Play.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este cotejo válido por la fecha 13 del Torneo Clausura mediante su página web. Los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Todos los partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura que la L1 Max transmitirá.

Posible alineación de Sporting Cristal

Paulo Autuori tiene casi definido su once para enfrentar a ADT. Solo cuenta con una duda en el mediocampo. En lugar de Christofer Gonzales, hay dos nombres que ganan terreno en la alineación titular, estos son: Yoshimar Yotún y Cristian Benavente. Uno de los dos irá desde el arranque.

Sporting Cristal alinearía de la siguiente manera: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Nicolás Pasquini, Miguel Araujo, Luis Abram; Jesús Pretell, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Santiago Gonzalez, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.