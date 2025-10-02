Perú Deportes

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Las ‘blanquiazules’ debutarán con Boca Juniors en la competición y tendrá la misión de sumar sus primeros puntos en el Grupo B. Conoce todos los detalles de la primera jornada del torneo internacional

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Resultados de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025

Hoy, jueves 2 de octubre, Alianza Lima arrancará su sueño copero frente Boca Juniors en el estadio Nuevo Francisco Urbano en Morón, por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025. Y así como las ‘íntimas’ empezarán el reto continental, también lo harán 15 equipos más que lucharán para llegar al ansiado trofeo.

Las ’blanquiazules’ disputarán el torneo continental tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025. El plantel buscará superar su mejor actuación histórica, que fue la llegada a cuartos de final en 2021. En su primer encuentro, se medirá frente a uno de los equipos favoritos para ganar el certamen.

Para afrontar la competencia, el club peruano sumó a Diana Borges y a las brasileñas Joyce Amara, Karol Lins y Kaila Gómez. También se incorporó la colombiana Estefanía González, quien tomó el lugar de Birka Ruiz debido a una lesión.

Adriana Lúcar, máxima anotadora en la historia de Alianza Lima, liderará el ataque tras alcanzar la marca de 100 goles con el club y será la principal carta ofensiva durante la Copa Libertadores Femenina 2025.

Las ‘xeneizes’ serán anfitrión y parte como uno de los favoritos a quedarse con el título. El equipo argentino marcha segundo en el Grupo A de la Liga local con 17 puntos y buscará iniciar el torneo continental sumando un triunfo en casa.

Alianza Lima vs Boca Juniors: dónde ver debut 'blanquiazul' en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Resultados y programación de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Fecha 1

Jueves 2 de octubre

- Corinthians vs Independiente del Valle (14:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo A)

- Boca Juniors vs Alianza Lima (14:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo B)

- Always Ready vs Santa Fe (18:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo A)

- ADIFFEM vs Ferroviária (18:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo B)

Viernes 3 de octubre

- Colo Colo vs Olimpia (14:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo C)

- Deportivo Cali vs Libertad (14:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo D)

- Nacional vs U. de Chile (18:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo D)

- Sao Paulo vs San Lorenzo (18:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo C)

Copa Libertadores Femenina 2025

Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025

  • Grupo A: Corinthians (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador), Always Ready (Bolivia) y Santa Fe (Colombia).
  • Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Perú), ADIFFEM (Venezuela) y Ferroviária (Brasil).
  • Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay).
  • Grupo D: Deportivo Cali (Colombia), Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile (Chile).

Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2025

El encuentro entre Alianza Lima y Boca Juniors se podrá ver en Perú únicamente a través de la plataforma Pluto TV, según informó el club blanquiazul. Para quienes se encuentren fuera del país, la transmisión estará disponible en los siguientes canales:

  • Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela: Pluto TV
  • Chile: Chilevisión y Pluto TV
  • Uruguay: DSports y Pluto TV
  • Colombia: Win Sports y Pluto TV
  • México y países de Centroamérica: TV Azteca
  • Brasil: SporTV, Band Sports y Pluto TV
  • Argentina: TyC Sports, Telefe y Pluto TV

Además, el canal de YouTube de la Conmebol Libertadores emitirá el partido en los territorios sin restricciones de transmisión. Actualmente, esta opción está habilitada para todos los países excepto los de Latinoamérica.

Dónde ver la Copa Libertadores Femenina 2025. - créditos: Conmebol

