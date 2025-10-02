Perú Deportes

Golazo de Alan Cantero con potente disparo para iniciar remontada en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025

El futbolista argentino apareció en un momento clave del partido y anotó el 1-1 en Matute, desatando la reacción del conjunto ‘blanquiazul’, que había comenzado abajo en el marcador

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

El volante puso el empate con gran disparo. (Video: L1MAX)

Alan Cantero dejó su sello en el enfrentamiento entre Alianza Lima y Atlético Grau, disputado la noche de este miércoles 1 de octubre en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El futbolista argentino apareció justo cuando su equipo más lo necesitaba y marcó el empate parcial con un potente disparo que venció al arquero rival y revitalizó al conjunto ‘blanquiazul’.

El club piurano había dado el primer golpe en el estadio Alejandro Villanueva. En los minutos iniciales del encuentro, Neri Bandiera abrió el marcador para la visita con una precisa definición de zurda, silenciando momentáneamente Matute. A partir de ese momento, el partido se le hizo cuesta arriba a los ‘íntimos’, que intentaron reaccionar rápidamente, aunque sin encontrar claridad ni eficacia en los últimos metros.

Tras marcharse al descanso con la desventaja en el marcador, el nerviosismo comenzó a apoderarse de las tribunas, donde la hinchada exigía una respuesta inmediata. Fue entonces que Alan Cantero apareció para cambiar el rumbo del partido. Corría el minuto 53 cuando el argentino, bien posicionado en zona ofensiva, aprovechó un gran pivoteo de Paolo Guerrero para recoger un balón suelto cerca del área.

Sin dudarlo, el volante se perfiló y sacó un potente disparo que dejó sin opciones al arquero Patricio Álvarez, quien nada pudo hacer para evitar el 1-1 del encuentro. Su gol desató la euforia en las gradas de Matute y no solo sirvió para igualar el marcador, sino también para encender la reacción del equipo dirigido por Néstor Gorosito, que comenzó así su camino hacia la remontada en casa.

