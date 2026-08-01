Perú vs España: día, hora y canal TV del segundo partido de la ‘bicolor’ en la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Perú se enfrentará a España en la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de vóley tras vencer a República Dominicana con emotiva remontada. Créditos: Puro Vóley.

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El viernes 31 de julio, la selección peruana sub 17 de vóley debutó en la Copa Federación con una victoria por 3-2 ante República Dominicana, tras revertir el marcador. Este torneo forma parte de la preparación del equipo nacional para el Mundial de la categoría, que tendrá lugar en Chile.

Programación del Perú vs España

Tras un debut vibrante, Perú enfrentará a España en la segunda fecha este sábado 1 de agosto a las 18:45 horas (hora local) en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja.

Calendario de partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. Crédito: Latina

Canal TV para ver el Perú vs España por Copa Federación Sub 17

Los aficionados podrán ver todos los partidos de la selección peruana en la Copa Federación 2026 a través de la transmisión oficial de Latina Televisión, canal que cuenta con los derechos exclusivos de la competencia.

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Los encuentros estarán disponibles tanto en la señal abierta de Latina como en sus plataformas digitales, incluyendo la aplicación y el sitio web oficial del canal. Así, los seguidores del voleibol peruano tendrán la oportunidad de acompañar al equipo sub 17 en una de sus últimas presentaciones antes del Mundial.

Además, la Federación Peruana de Vóley ofrecerá una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Youtube, como otra de las opciones digitales para los aficionados de este deporte.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa con el punto a punto del encuentro frente a España y el último partido ante Corea del Sur, junto con declaraciones, reacciones y toda la información relevante en su portal web.

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Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.

Así fue la remontada de Perú ante República Dominicana

La selección peruana de vóley mostró temple en su presentación inicial en este torneo de preparación rumbo al Mundial. La ‘bicolor’ arrancó en desventaja tras perder los dos primeros sets (23-25 y 15-25) y estuvo abajo en el marcador durante gran parte del tercer parcial, aunque consiguió recuperarse y llevarse ese set por 28-26.

Impulsado por la confianza, el equipo dirigido por Marcello Bencardino mantuvo el ritmo y logró quedarse con el cuarto set por 25-22, forzando la definición en el quinto, donde volvió a dominar con un contundente 15-10.

Marcela Manrique destacó como pieza clave en la conducción del equipo. Fernanda Pinto por la punta y Kiara Lazo en la zona central aportaron en ofensiva, mientras que el ingreso de Valentina Valera resultó determinante en momentos decisivos. El plantel nacional evidenció solidez y una fuerte capacidad de remontada para quedarse con la victoria.

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Con garra y corazón, la blanquirroja de vóley selló un triunfo memorable. Observa la alegría de las jugadoras y la hinchada tras ganar el quinto y decisivo set. | Latina

España sorprendió y venció a Corea del Sur, vigente campeón mundial

Si el debut ante República Dominicana representó un reto significativo para la selección peruana, el duelo frente a España promete ser igual de exigente o incluso más. El equipo europeo llega fortalecido tras derrotar a Corea del Sur, actual campeón mundial de la categoría, en un encuentro que se extendió hasta el quinto set.

España se adelantó ganando los dos primeros parciales (25-19 y 25-22). Cuando parecía que el partido podía resolverse en sets consecutivos, Corea del Sur reaccionó y empató la serie al imponerse en el tercer y cuarto set (22-25 y 19-25), llevando la definición al tie-break.

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En el set decisivo, España logró recuperarse y selló la victoria con un marcador de 15-11, diferencia considerable para un quinto parcial. De esta manera, el conjunto europeo llega motivado a su segundo compromiso en este torneo preparatorio.

Tensión y emoción hasta el último segundo. El equipo español consigue la victoria tras un intenso quinto set, ganando el partido por 3 sets a 2. No te pierdas la celebración de las campeonas. | Latina