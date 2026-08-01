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UNI amplía fecha de inscripciones para su examen de admisión 2026-II: Este es el día límite

La universidad extiende el plazo hasta el 5 de agosto e invita a escolares, egresados y postulantes de diversas modalidades a participar en el proceso de selección

Joven latino en primer plano escribe en un examen al aire libre. Detrás, más estudiantes, un edificio universitario rojiblanco con la bandera de Perú y montañas.
Varios estudiantes, incluido un joven latino en primer plano, realizan un examen de admisión al aire libre frente al edificio principal de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció la ampliación del plazo de inscripción para el examen de admisión 2026-II hasta el miércoles 5 de agosto, según informó la Dirección de Admisión.

Las evaluaciones se llevarán a cabo los días 10, 12 y 14 de agosto, mientras que la prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura está programada para el 8 de agosto. Entre las novedades de este ciclo destacan las nuevas carreras: Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Aeroespacial y Urbanismo.

La UNI invita a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, así como a quienes participaron en las Olimpiadas de Matemática, a vivir la experiencia real de una evaluación de ingreso. Las inscripciones se realizan a través del portal oficial: https://inscripcion.admision.uni.edu.pe/. Para consultas, la universidad mantiene habilitadas las líneas 981 606 955 y 981 600 816 durante todo el proceso.

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Fechas clave y modalidades del examen UNI 2026-II

  • Examen Ordinario: 10, 12 y 14 de agosto de 2026.
  • Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura: sábado 8 de agosto.
  • Ingreso Directo (CEPRE-UNI): Prueba de Aptitud Vocacional el 1 de agosto y examen final el 2 de agosto.
  • Otras modalidades (Traslado Externo, Titulados, Graduados, universidades no licenciadas): evaluación el miércoles 12 de agosto.

Las pruebas estarán distribuidas así:

  • La primera prueba comprenderá Aptitud Académica y Humanidades, área que incluye razonamiento verbal y razonamiento matemático.
  • La segunda jornada estará dedicada exclusivamente al examen de Matemática.
  • La tercera evaluación incluirá las asignaturas de Física y Química.

La evaluación presencial será igual para todos los postulantes, salvo para los aspirantes a Arquitectura, quienes deberán pasar por la prueba de aptitud vocacional.

Costos y beneficios para postulantes

  • Prospecto para cualquier modalidad: S/ 90.
  • Inscripción ordinaria: S/ 410 (colegios estatales) y S/ 780 (privados).
  • Modalidades extraordinarias (primeros puestos, deportistas calificados, personas con discapacidad): mismos montos que la ordinaria según procedencia.
  • Modalidad extraordinaria para bachilleres y convenios: S/ 850.
  • Traslado Externo: S/ 620 (estatales), S/ 840 (privadas/extranjeras).
  • Titulados o graduados: S/ 680 derecho de inscripción y S/ 80 por crédito.
  • Aptitud Vocacional para Arquitectura: S/ 160 en todas las modalidades.
  • Postulantes del Plan Integral de Reparaciones: exonerados del pago de inscripción.

Requisitos para becas y semibecas

La presentación virtual de solicitudes para becas y semibecas se realizó del 30 de junio al 3 de julio de 2026, y los resultados se publicaron el 10 de julio. El beneficio está dirigido a egresados de secundaria con buen rendimiento académico y condición económica acreditada. El reglamento establece que el número de becas y semibecas no podrá superar el 10% del total de inscritos.

Para solicitar una semibeca será necesario presentar:

  • Partida de nacimiento
  • Documento Nacional de Identidad vigente
  • Certificado de Estudios o Constancia de Logros de Aprendizaje
  • Boletas de pago o recibos por honorarios del padre y la madre de los dos últimos meses, o Declaración Jurada Simple de Ingresos
  • Autovalúo o título de propiedad del inmueble, contrato de alquiler o constancia de alojamiento, según corresponda
  • Recibos recientes de servicios (agua, electricidad, gas, telefonía)
  • Formatos de ficha socioeconómica, composición familiar e ingresos y egresos económicos descargados del sistema de Admisión

La UNI recomienda adjuntar información adicional en casos de fallecimiento de padres, gastos de estudios de hermanos, abandono del hogar u otras circunstancias que respalden la condición socioeconómica.

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