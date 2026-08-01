UNI amplía fecha de inscripciones para su examen de admisión 2026-II: Este es el día límite

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció la ampliación del plazo de inscripción para el examen de admisión 2026-II hasta el miércoles 5 de agosto, según informó la Dirección de Admisión.
Las evaluaciones se llevarán a cabo los días 10, 12 y 14 de agosto, mientras que la prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura está programada para el 8 de agosto. Entre las novedades de este ciclo destacan las nuevas carreras: Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Aeroespacial y Urbanismo.
La UNI invita a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, así como a quienes participaron en las Olimpiadas de Matemática, a vivir la experiencia real de una evaluación de ingreso. Las inscripciones se realizan a través del portal oficial: https://inscripcion.admision.uni.edu.pe/. Para consultas, la universidad mantiene habilitadas las líneas 981 606 955 y 981 600 816 durante todo el proceso.
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Fechas clave y modalidades del examen UNI 2026-II
- Examen Ordinario: 10, 12 y 14 de agosto de 2026.
- Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura: sábado 8 de agosto.
- Ingreso Directo (CEPRE-UNI): Prueba de Aptitud Vocacional el 1 de agosto y examen final el 2 de agosto.
- Otras modalidades (Traslado Externo, Titulados, Graduados, universidades no licenciadas): evaluación el miércoles 12 de agosto.
Las pruebas estarán distribuidas así:
- La primera prueba comprenderá Aptitud Académica y Humanidades, área que incluye razonamiento verbal y razonamiento matemático.
- La segunda jornada estará dedicada exclusivamente al examen de Matemática.
- La tercera evaluación incluirá las asignaturas de Física y Química.
La evaluación presencial será igual para todos los postulantes, salvo para los aspirantes a Arquitectura, quienes deberán pasar por la prueba de aptitud vocacional.
Costos y beneficios para postulantes
- Prospecto para cualquier modalidad: S/ 90.
- Inscripción ordinaria: S/ 410 (colegios estatales) y S/ 780 (privados).
- Modalidades extraordinarias (primeros puestos, deportistas calificados, personas con discapacidad): mismos montos que la ordinaria según procedencia.
- Modalidad extraordinaria para bachilleres y convenios: S/ 850.
- Traslado Externo: S/ 620 (estatales), S/ 840 (privadas/extranjeras).
- Titulados o graduados: S/ 680 derecho de inscripción y S/ 80 por crédito.
- Aptitud Vocacional para Arquitectura: S/ 160 en todas las modalidades.
- Postulantes del Plan Integral de Reparaciones: exonerados del pago de inscripción.
Requisitos para becas y semibecas
La presentación virtual de solicitudes para becas y semibecas se realizó del 30 de junio al 3 de julio de 2026, y los resultados se publicaron el 10 de julio. El beneficio está dirigido a egresados de secundaria con buen rendimiento académico y condición económica acreditada. El reglamento establece que el número de becas y semibecas no podrá superar el 10% del total de inscritos.
Para solicitar una semibeca será necesario presentar:
- Partida de nacimiento
- Documento Nacional de Identidad vigente
- Certificado de Estudios o Constancia de Logros de Aprendizaje
- Boletas de pago o recibos por honorarios del padre y la madre de los dos últimos meses, o Declaración Jurada Simple de Ingresos
- Autovalúo o título de propiedad del inmueble, contrato de alquiler o constancia de alojamiento, según corresponda
- Recibos recientes de servicios (agua, electricidad, gas, telefonía)
- Formatos de ficha socioeconómica, composición familiar e ingresos y egresos económicos descargados del sistema de Admisión
La UNI recomienda adjuntar información adicional en casos de fallecimiento de padres, gastos de estudios de hermanos, abandono del hogar u otras circunstancias que respalden la condición socioeconómica.
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