Entradas para el Universitario vs Gimnasia vóley: cronograma y cómo comprar boletos para la Noche de las Pumas 2025

Entradas para el Universitario vs Gimnasia vóley: precios y cómo comprar boletos para la Noche de las Pumas 2025.

Universitario de Deportes confirmó la realización de la Noche de las Pumas 2025, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre a partir de las 18:00 en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos. El evento marcará la presentación oficial del plantel de voleibol para la temporada 2025/26.

Durante la jornada, el equipo femenino de vóley se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata, vigente campeón argentino, en un partido amistoso que servirá como prueba para las jugadoras ‘cremas’ ante un rival internacional.

La programación del evento incluye espectáculos musicales, iluminación especial y encuentros amistosos con las divisiones menores del club. El público también podrá acompañar a las jugadoras desde las tribunas durante esta actividad de inicio de temporada.

Esta será la segunda edición, debido a que en el curso 2024/25, el equipo en ese entonces encabezado por César Arrese midió fuerzas con Circolo Sportivo Italiano. Este cotejo terminó con un resultado favorable para el anfitrión, que ganó en el quinto set (22-25, 25-17, 23-25,27-25 y 16-14)

Cronograma de venta para la Noche de las Pumas 2025

La ‘U’ dio a conocer el cronograma de venta para la Noche de las Pumas 2025 mediante sus redes oficiales. Este proceso se iniciará hoy, miércoles 1 de octubre, a las 16:00 horas para los Socios Cremas y Adherentes. Eso sí, deberán estar al día en sus pagos de suscripción.

Un día después, jueves 2 de octubre, se abrirá para la hinchada crema en general desde las 16:00 horas. Cabe señalar que los fanáticos podrán adquirir sus boletos mediante la plataforma de Ticketmaster.

Hasta el momento, no se ha podido conocer los precios de las entradas para el evento de presentación del plantel de vóley femenino de Universitario de Deportes. Se revelarán cuando se inicie el proceso de venta para los socios de la institución de Ate.

La preparación de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tras finalizar la temporada en cuarto lugar, Universitario determinó realizar una reestructuración de su plantel con el objetivo de mejorar su desempeño en la próxima campaña. Entre las primeras medidas, se anunció la salida del entrenador peruano César Arrese y el fichaje del técnico español Francisco Hervás.

En cuanto a la plantilla, la institución decidió no renovar contrato a varias jugadoras extranjeras. Sarah Evaristo, Eliana Pérez y Brenda Graff dejaron el equipo, mientras que Mara Leao, Maria Luisa Oliveira, Angélica Malinverno y Catherine Flood fueron incorporadas al grupo.

Catherine Flood se sumó a las 'pumas' para la próxima temporada del campeonato nacional.

El nuevo cuerpo técnico, liderado por ‘Paco’ Hervás, identificó la necesidad de disputar más encuentros para consolidar su estilo de juego y establecer un buen grupo para toda la temporada. Por ese motivo, se aceptó la invitación para participar en el Atenea Open.

En este torneo, el equipo de Ate enfrentará al club organizador, a Géminis y a la selección peruana sub 19. Los partidos están programados para el 10, 11 y 12 de octubre en el Coliseo del Colegio La Salle, ubicado en la avenida Arica 601, en el distrito de Breña. Luego, la ‘U’ tendrá su presentación oficial con un amistoso frente a Gimnasia de Argentina.

Estos compromisos forman parte de la preparación de Universitario para su debut en la Liga Peruana de Vóley, cuyo inicio está previsto para el sábado 25 de octubre. Aún no se ha confirmado el calendario ni el primer rival de la temporada.