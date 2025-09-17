Universitario presentó a su refuerzo estadounidense para la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: todas sus extranjeras para luchar por el título

Catherine Flood se sumó a las 'pumas' para la próxima temporada del campeonato nacional.

El club Universitario de Deportes anunció la llegada de Catherine Flood, atacante de Estados Unidos y exintegrante de las Pitt Panthers en la NCAA, de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Peruana de Vóley. Con este fichaje, la institución busca potenciar su plantel con juventud para disputar el título nacional, luego de haber finalizado en el cuarto lugar en la edición anterior.

A través de una publicación, la ‘U’ señaló: “Juventud y potencia para las pumas. Catherine Flood, atacante estadounidense de 23 años y figura de las Pitt Panthers en la NCAA, defenderá esta temporada la camiseta del más grande. ¡Vamos con garra, ‘Cat’!”. Esta incorporación representa una ficha clave solicitada por el entrenador Francisco Hervás, quien ha mostrado preferencia por sumar talento norteamericano a sus equipos, como ocurrió cuando dirigió a Regatas Lima y obtuvo el campeonato nacional en 2017.

La propia jugadora emitió sus primeras impresiones como refuerzo de Universitario: “Hola ‘cremas’, me llamo Cat Flood y estoy muy emocionada de llegar a Universitario. Estoy segura que juntos lograremos muchas cosas, me siento lista para dejarlo todo en la cancha, gracias por todos los buenos mensajes, nos vemos pronto, Y dale U”, declaró la norteamericana en un video publicado por el club.

Catherine Flood es la nueva atacante de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2025-2026.

Las virtudes de Catherine Flood

Universitario identificó varias virtudes en su reciente fichaje y lo detalló en su sitio web: “Con una estatura de 1,88 metros, Flood ofrece potencia en ataque, alcance en la red y consistencia en la recepción”. La jugadora se formó en la Universidad de Pittsburgh, donde compitió al máximo nivel universitario y disputó fases determinantes como el Final Four y el Elite Eight del campeonato NCAA.

Durante su última temporada, Flood fue titular en 34 de 35 partidos, acumulando distinciones en el All-ACC Academic Team, premio otorgado a las atletas más destacadas por su desempeño deportivo y académico en la Conferencia de la Costa Atlántica. Además, se destacó por su eficacia en los saques y su regularidad en el equipo titular, lo que le permitió consolidarse como una de las piezas clave de su elenco.

Catherine Flood bordea el 1.90 metros y se desempeña como punta receptora.

Las refuerzos extranjeras de Universitario

La llegada de Catherine Flood se da en un contexto de renovación de la plantilla foránea de Universitario de Deportes para la temporada 2025-2026. Entre las extranjeras, Elis Bento es la única que se mantiene en el club respecto a la campaña previa. La brasileña superó una lesión que la marginó de las etapas decisivas, por lo que el cuerpo técnico apuesta por su recuperación y aporte en los encuentros venideros.

El plantel ‘crema’ también sumó a otras atletas de Brasil: Angélica Malinverno (central), Mara Leao (central) y Maluh Oliveira (opuesta). Todas las mencionadas apuntan a fortalecer el sector ofensivo y buscan arrebatar el campeonato nacional a Alianza Lima, actual bicampeón del certamen peruano de vóley.

Las cuatro brasileñas de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2025-2026.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 ya tiene fecha de inicio. Los partidos de esta nueva temporada comenzarán el sábado 25 de octubre y llegarán a su fin el 3 de mayo, siempre y cuando no haya extra game en los partidos finales. Este calendario fue impulsado por los técnicos de las selecciones nacionales.

Otro dato a tener en cuenta es que el campeonato nacional se llevará a cabo en el Coliseo Miguel Grau del Callao en lugar del Polideportivo de Villa El Salvador, ahora llamado Lucha Fuentes, producto de la realización de los Juegos Bolivarianos en Lima.