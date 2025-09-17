Perú Deportes

Universitario presentó a su refuerzo estadounidense para la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: todas sus extranjeras para luchar por el título

Con el técnico español Francisco Hervás a la cabeza, la ‘U’ apunta a levantar el trofeo del campeonato de voleibol en la siguiente temporada

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Catherine Flood se sumó a las 'pumas' para la próxima temporada del campeonato nacional.

El club Universitario de Deportes anunció la llegada de Catherine Flood, atacante de Estados Unidos y exintegrante de las Pitt Panthers en la NCAA, de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Peruana de Vóley. Con este fichaje, la institución busca potenciar su plantel con juventud para disputar el título nacional, luego de haber finalizado en el cuarto lugar en la edición anterior. 

A través de una publicación, la ‘U’ señaló: “Juventud y potencia para las pumas. Catherine Flood, atacante estadounidense de 23 años y figura de las Pitt Panthers en la NCAA, defenderá esta temporada la camiseta del más grande. ¡Vamos con garra, ‘Cat’!”. Esta incorporación representa una ficha clave solicitada por el entrenador Francisco Hervás, quien ha mostrado preferencia por sumar talento norteamericano a sus equipos, como ocurrió cuando dirigió a Regatas Lima y obtuvo el campeonato nacional en 2017.

La propia jugadora emitió sus primeras impresiones como refuerzo de Universitario: “Hola ‘cremas’, me llamo Cat Flood y estoy muy emocionada de llegar a Universitario. Estoy segura que juntos lograremos muchas cosas, me siento lista para dejarlo todo en la cancha, gracias por todos los buenos mensajes, nos vemos pronto, Y dale U”, declaró la norteamericana en un video publicado por el club.

Catherine Flood es la nueva
Catherine Flood es la nueva atacante de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2025-2026.

Las virtudes de Catherine Flood

Universitario identificó varias virtudes en su reciente fichaje y lo detalló en su sitio web: “Con una estatura de 1,88 metros, Flood ofrece potencia en ataque, alcance en la red y consistencia en la recepción”. La jugadora se formó en la Universidad de Pittsburgh, donde compitió al máximo nivel universitario y disputó fases determinantes como el Final Four y el Elite Eight del campeonato NCAA.

Durante su última temporada, Flood fue titular en 34 de 35 partidos, acumulando distinciones en el All-ACC Academic Team, premio otorgado a las atletas más destacadas por su desempeño deportivo y académico en la Conferencia de la Costa Atlántica. Además, se destacó por su eficacia en los saques y su regularidad en el equipo titular, lo que le permitió consolidarse como una de las piezas clave de su elenco.

Catherine Flood bordea el 1.90
Catherine Flood bordea el 1.90 metros y se desempeña como punta receptora.

Las refuerzos extranjeras de Universitario

La llegada de Catherine Flood se da en un contexto de renovación de la plantilla foránea de Universitario de Deportes para la temporada 2025-2026. Entre las extranjeras, Elis Bento es la única que se mantiene en el club respecto a la campaña previa. La brasileña superó una lesión que la marginó de las etapas decisivas, por lo que el cuerpo técnico apuesta por su recuperación y aporte en los encuentros venideros.

El plantel ‘crema’ también sumó a otras atletas de BrasilAngélica Malinverno (central), Mara Leao (central) y Maluh Oliveira (opuesta). Todas las mencionadas apuntan a fortalecer el sector ofensivo y buscan arrebatar el campeonato nacional a Alianza Lima, actual bicampeón del certamen peruano de vóley.

Las cuatro brasileñas de Universitario
Las cuatro brasileñas de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2025-2026.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 ya tiene fecha de inicio. Los partidos de esta nueva temporada comenzarán el sábado 25 de octubre y llegarán a su fin el 3 de mayo, siempre y cuando no haya extra game en los partidos finales. Este calendario fue impulsado por los técnicos de las selecciones nacionales.

Otro dato a tener en cuenta es que el campeonato nacional se llevará a cabo en el Coliseo Miguel Grau del Callao en lugar del Polideportivo de Villa El Salvador, ahora llamado Lucha Fuentes, producto de la realización de los Juegos Bolivarianos en Lima.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Édgar González con Infobae Perú: la revancha contra U. de Chile, cómo recuerda a Alianza Lima y su respeto a Hernán Barcos

El ‘Negro’, desde su natal Villa Rica, evalúa el rendimiento de los ‘blanquiazules’ a horas de su choque contra los trasandinos por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. “Hay que tener la fe puesta en que se puede llegar lo más alto posible”, declaró a este medio

Édgar González con Infobae Perú:

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La escuadra nacional inicia su participación en el torneo juvenil, luchando por un boleto a semifinales y al Mundial de la categoría. Conoce aquí todos los detalles de su primer partido en la competencia

Perú vs Bolivia: día, hora

Alianza Lima vs U. de Chile: fecha, hora y canal TV del duelo de ida por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

En un duelo cargado de historia y expectativa, el club ‘blanquiazul’ buscará hacerse fuerte en casa y tomar ventaja en la serie. Conoce todo lo que debes saber sobre este choque internacional

Alianza Lima vs U. de

DT de la U. de Chile llegó a Lima y fue tajante sobre la posibilidad de dirigir a la selección peruana

Previo al duelo contra Alianza Lima, Gustavo Álvarez fue consultado sobre el interés de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de contar con sus servicios para el próximo ciclo de la ‘bicolor’

DT de la U. de

Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausura 2025: su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1

Los ‘cremas’ descansarán la fecha 9 debido a la eliminación de Deportivo Binacional y reaparecerán el fin de semana contra UTC en Trujillo. Entérate los detalles del camino de la ‘U’ en la competición

Fixture que le resta a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ reafirma que Víctor Zanabria

PJ reafirma que Víctor Zanabria está suspendido como jefe de la Policía por presunta corrupción

Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho”: Titular de Energía defiende a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana con frase machista

La reforma de pensiones: lo que dicen los congresistas vs. lo que realmente votaron con la Ley 32123

Declaran inadmisible demanda de Sada Goray por esta insólita razón: empresaria pedía un millón de dólares de indemnización

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina llena de elogios

Magaly Medina llena de elogios a Reimond Manco por su rol de padre: “Merece mis respetos”

Bill Orosco llegó al lugar de la tragedia del Grupo Néctar en Argentina y rindió emotivo homenaje: “Aquí murió mi tío Jhonny”

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

Maju Mantilla: revelan el lugar secreto de sus encuentros con Christian Rodríguez: “Era la casa de alguien cercano”

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

DEPORTES

Édgar González con Infobae Perú:

Édgar González con Infobae Perú: la revancha contra U. de Chile, cómo recuerda a Alianza Lima y su respeto a Hernán Barcos

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Alianza Lima vs U. de Chile: fecha, hora y canal TV del duelo de ida por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

DT de la U. de Chile llegó a Lima y fue tajante sobre la posibilidad de dirigir a la selección peruana

Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausura 2025: su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1