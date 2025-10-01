Dónde ver Racing Club vs River Plate en Perú: Canal TV del duelo por cuartos de final de la Copa Argentina

Dónde ver Racing Club vs River Plate: canal tv online del duelo por cuartos de final de la Copa Argentina. Crédito: TyC/ESPN

Racing Club y River Plate se darán cita este jueves 02 de octubre en Rosario para definir a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina. Presentes contratados para ambas escuadras en la Copa Libertadores. Por un lado, los de Avellaneda se instalaron entre los cuatro mejores tras dejar en el camino a Vélez Sarsfield; por otro lado, los de Núñez se despidieron a manos de Palmeiras.

El torneo doméstico será una oportunidad de oro para que los dirigidos por Marcelo Gallardo se reencuentren con la victoria. La organización del torneo ha programado este compromiso para el día de mañana a las 16:00 horas de Perú. La transmisión del encuentro estará a cargo de TyC Sports, la cadena realizará la cobertura exclusiva para el país ‘gaucho’.

El equipo de Gustavo Costas buscará su sexto encuentro sin conocer de derrotas (4V/1E) en todas las competiciones. La ‘acadé’ vive un momento muy positivo a nivel internacional y buscará extender ese idilio a la Copa Argentina.

La emotiva celebración de Racing tras instalarse en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El club no volvía a esta instancia desde la edición 1997, cuando cayó a manos de Sporting Cristal. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

En su último encuentro, el conjunto de Costas igualó sin goles con Independiente en el Cilindro. El clásico se pudo inclinar para el ‘rojo’ cuando Pablo Galdames quedó a mano en la última del partido, pero el chileno erró su disparo.

El adiestrador de 62 años se refirió al juego en el Gigante de Arroyito y lo definió como una final. “Tenemos un partido definitorio el jueves. Es difícil mantener el nivel, a pesar de estar bien físicamente. Lo lindo es estar peleando en todos los frentes”, aseguró.

El elenco del ‘Muñeco’, por su parte, no encuentra aún el funcionamiento óptimo. La eliminación en Brasil caló duro en River Camp: el fin de semana, los ‘millonarios’ cayeron en casa por 2-1 ante Deportivo Riestra por la liga doméstica.

“Nos queda el partido con Racing para hacernos cargo de lo que nos viene pasando. Hay que tener una reacción distinta que involucre a todos y tomarlo con una decisión distinta porque lo que hicimos hasta hora no nos ha alcanzado”, sostuvo Gallardo.

El encuentro frente al conjunto de Avellaneda del jueves también marcará el reencuentro de ‘Maxi’ Salas y Racing. El atacante de 27 años dejó la ‘academia’ en julio para unirse a River Plate, hecho que provocó el desencanto de los seguidores avellanedenses.

Dónde ver Racing Club vs River Plate

El enfrentamiento será transmitido por TyC Sports, canal oficial de la Copa Argentina. El compromiso también será emitido a través de la plataforma TyC Sports Play. Estas dos plataformas son exclusivas para Argentina, y no se emiten en el resto de países.

Horario del Racing Club vs River Plate

El partido se disputará este jueves 2 de octubre, en el estadio Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El horario pactado del inicio será a las 16:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 17:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 18:00 horas.

Alineaciones probables del Racing Club vs River Plate por semifinales de la Copa Argentina

Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas: Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Juan Quintero, Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Miguel Borja y Maximiliano Salas.