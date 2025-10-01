Perú Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los aliancistas atraviesan un momento delicado. La recuperación es obligatoria si es que desea luchar por los puestos altos de la clasificación. Conoce cómo seguir el encuentro

Renzo Galiano

Renzo Galiano

Kevin Quevedo y Pablo Ceppelini,
Kevin Quevedo y Pablo Ceppelini, los abanderados de Alianza Lima contra Atlético Grau, en Matute. - Crédito: Difusión

La última vez que Alianza Lima se enfrentó a Atlético Grau todo salió mal. Empezó abajo en el score —a partir de una mala salida de Guillermo Viscarra—, sufrió la anulación de un golazo de Hernán Barcos y halló la igualada, de manera dramática, con una redención del ‘Pirata’. Todo ello sucedió en el estadio Nacional con un marco reducido de público. Ahora, los ‘íntimos’ van por un desquite que les permita enmendar el camino en el Torneo Clausura 2025.

La programación de la Liga Profesional de Fútbol ha establecido que el partido se disputará hoy, miércoles 1 de octubre, a las 20:30 horas locales en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute. La única señal de transmisión exclusiva será L1MAX, aunque Infobae Perú realizará una cobertura digital en su website.

Cienciano derrotó a Alianza Lima
Cienciano derrotó a Alianza Lima por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. - Crédito: Liga Profesional.

Durante la última semana, Alianza Lima ha vivido dos episodios durísimos que han hecho mella en el rendimiento del plantel: la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana 2025 a manos de la U. de Chile y la fuerte caída, a domicilio, contra Cienciano con dos expulsiones que han alterado la planificación de Néstor Gorosito.

Frente a Atlético Grau, un oponente que cuenta con un fútbol dinámico y un entrenador muy estudioso como Ángel David Comizzo, los locales no podrán contar con Carlos Zambrano y Eryc Castillo por temas de cartulinas rojas. A ello se suma la ausencia obligada de Alessandro Burlamaqui por lesión, aunque se prevé que su lugar sea ocupado por Pedro Aquino.

El ‘Pipo’ es consciente que este examinatorio es clave para el futuro de todos (incluyendo el suyo). Por eso no va con especulaciones y presentará una alineación retocada, por la situación, pero con rostros ilustres como los de Pablo Ceppelini, Fernando Gaibor y Paolo Guerrero.

El Atlético Grau, por su parte, llega de dulce con un rendimiento sostenido reflejado en cuatro fechas al hilo sin conceder derrota alguna. En su última visita a la capital, además, sacó un muy buen empate contra Sport Boys, en el Callao. Estará Raúl Ruidíaz con la intención de hacerse presente y marcar la tendencia en un partido que se presenta como entretenido.

Neri Bandiera recibiendo el abrazo
Neri Bandiera recibiendo el abrazo de Tomás Sandoval. - Crédito: Atlético Grau

Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El enfrentamiento será transmitido por L1MAX, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de las diferentes señales como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura total con todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Horario del Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El partido se disputará HOY, miércoles 1 de octubre, en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado del inicio será a las 20:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:30 horas.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura de Liga 1 2025

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo.

- Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolívar; Diego Soto, Rafael Guarderas; Luis Garro, Neri Bandiera, Paulo De la Cruz; Tomás Sandoval.

