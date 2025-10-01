Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Perú Deportes

Hoy, miércoles 1 de octubre, el estadio Mansiche de Trujillo será escenario, desde las 18:00 horas, del enfrentamiento entre Alianza Atlético de Sullana y Universitario de Deportes por el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de L1MAX, canal que cuenta con los derechos de la FPF, a través de las diferentes claveoperadoras de nuestro país. También puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú a través del portal web.

El equipo dirigido por Jorge Fossati viene de lograr una victoria vital. En el estadio Monumental, los ‘cremasderrotaron por 3-2 a Cusco FC en un partido directo por el liderato del certamen. La escuadra estudiantil se impuso gracias a un doblete de Álex Valera y un tanto de Williams Riveros. Facundo Callejos y Juan Tévez descontaron para los de Miguel Rondelli.

Este resultado ubicó a los ‘merengues’ en lo más alto del Clausura. Ahora, dependen de ellos mismos para coronarse y ser campeones directos. Desde el comando técnico, le ponen paños fríos a la situación para afrontarlo lo más distendido posible: “Yo nunca digo una final más, digo que es el partido más importante del año” señaló Fossati.

Los 'cremas' vencieron 3-2 a los 'aurinegros' en el estadio Monumental. (GOLPERU)

Por otro lado, el cuadro dirigido por Gerardo Ameli no ha podido replicar lo hecho en el primer torneo del año. En este Clausura, registra solo dos victorias en nueve partidos disputados. En su último compromiso, cayeron por la mínima en su visita a ADT.

El conjunto ‘churre’, por ahora, se ubica en el 14° puesto del Clausura con diez unidades. En la tabla acumulada, ocupa la octava casilla con 44 puntos y está a sólo uno del sexto lugar, la última plaza a la Copa Sudamericana, por ahora de Melgar de Arequipa.}

Horarios del Alianza Atlético vs Universitario por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El duelo está pactado para iniciar a las 18:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 20:00 horas de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil.

Dónde ver Alianza Atlético vs Universitario por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

L1MAX, canal que cuenta con los derechos de la Federación Peruana de Fútbol para los encuentros de local del conjunto ‘churre’, transmitirá el encuentro entre Alianza Atlético y Universitario de Deportes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Este canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y en otras más. Además, cuenta con una aplicación de paga llamada Liga 1 Play.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este enfrentamiento en esta nota y su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más en Trujillo. No te lo puedes perder.

Posibles alineaciones

Alianza Atlético: Diego Melián; Anthony Gordillo, Horacio Benincasa, José Villegas, Piero Guzmán, Erick Perleche; Jimmy Pérez, Federico Illanes, Hernán Lupu; Agustín Graneros y Guillermo Larios.

Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Anderson Santamaría; José Carabalí, Jairo Concha, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Álex Valera y Jairo Vélez.

Último enfrentamiento

El último 11 de mayo, Universitario de Deportes dejó atrás la disruptiva racha de 39 encuentros sin conocer de derrotas en el estadio Monumental por Liga 1. El cuadro ‘crema’ fue sorprendido por los ‘churres y los de Ameli se impusieron por la mínima diferencia gracias a un tanto de Luis Olmedo.

Gustavo Dulanto y José Rivera fueron expulsados en el último tramo del compromiso. La derrota generó una violenta reacción de algunos hinchas en la tribuna occidente del escenario deportivo. Esta zona de las graderías fue suspendida por un encuentro.

