A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Cienciano va por la recuperación al igual que Alianza Lima en Liga 1 2025. - Crédito: Difusión

Alianza Lima está obligado a levantarse. El bloque ‘blanquiazul’, ahora, debe enfocarse en lo que resta del Torneo Clausura 2025. Su nuevo desafío, en el que apostarán el todo por el todo, será contra Cienciano, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 11° de Liga 1.

De acuerdo con la programación del campeonato local, el choque está pactado para HOY, domingo 28 de septiembre, a las 18:00 horas a través de la transmisión de L1MAX. Por otro lado, la website Infobae Perú realizará una cobertura total a través de un minuto a minuto con los clips más destacados.

El plantel de Néstor Gorosito llega con la frustración reciente de haberse quedado en el camino de la Copa Sudamericana 2025, luego de caer eliminado a manos de la Universidad de Chile, por los cuartos de final, en la ciudad de Coquimbo. Superado ese capítulo, la misión próxima es concatenar un nuevo triunfo en el Clausura 2025 que permita afianzarse en zonas altas de la clasificación.

Con cinco goles encajados ante Sport Huancayo, Cienciano enfrenta una semana clave tras salir derrotado 5-2 como visitante, una caída que expuso las falencias defensivas del cuadro cusqueño. En aquel encuentro, el conjunto conocido como el ‘rojo matador’ se impuso con goles provenientes de Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti, Ronal Huaccha y Josuee Herrera, mientras que Danilo Ortiz y Carlos Garcés descontaron para los visitantes según la crónica del partido.

El cuadro 'blanquiazul' goleó 4-0 a su rival de turno en Matute. (Video: L1MAX)

El equipo comandado por Carlos Desio actualmente se sitúa en la novena posición del Torneo Clausura con 12 puntos, manteniéndose en la undécima casilla de la tabla Acumulada con 35 unidades, lo que lo deja a siete puntos del grupo que pelea por entrar en la próxima edición de la Copa Sudamericana. Esta distancia obliga al plantel a buscar de manera inmediata un resultado favorable para sostener sus opciones de clasificación internacional y evitar que la presión aumente en las próximas jornadas.

Los jugadores del Cienciano reconocen la urgencia de retomar la senda del triunfo tras este enorme y avergonzante tropiezo, que ha encendido las alarmas en la interna del club por la fragilidad mostrada en defensa y la necesidad de recuperar confianza, especialmente frente a su afición en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Según la programación oficial de la Liga 1 2025, el partido entre Alianza Lima y Cienciano, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, se disputará este domingo 28 de septiembre a las 18:00 horas de Perú. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El partido también podrá ser seguido desde otros países de Sudamérica. En Colombia y Ecuador se verá a las 18:00 horas; en Bolivia y Venezuela a las 19:00; mientras que en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, el encuentro comenzará a las 20:00 horas.

Canal para seguir Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El partido entre Alianza Lima vs Cienciano será transmitido en vivo por L1MAX, canal que cuenta con los derechos exclusivos del campeonato nacional. Además, podrá seguirse a través de la plataforma L1 Play. Como siempre, en Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto, con todas las incidencias, goles, estadísticas y el resumen del encuentro, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura de Liga 1 2025

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

- Cienciano: Juan Cruz Bolado; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondarain, Danilo Ortiz; Cristian Neira, Agustín González, Santiago Arias, Leonel Galeano; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.