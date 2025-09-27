Perú Deportes

SUNAT designó al nuevo administrador de Sport Boys tras renuncia de Miguel Ángel Torres: ¿Quién es y entrará con inversión económica?

El exjugador duró menos de un día en el cargo y ahora la ‘misilera’ tendrá a un empresario al mando del club

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

SUNAT designó al nuevo administrador
SUNAT designó al nuevo administrador de Sport Boys tras renuncia de Miguel Ángel Torres.

Este viernes 26 de setiembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) nombró al nuevo administrador temporal de Sport Boys luego de la renuncia del Miguel Ángel Torres al cargo. El exfutbolista había sido elegido por el organismo, pero decidió dar un paso al costado en menos de un día por las amenazas de la hinchada.

El flamante mandamás de la institución del Callao es Guail Alberto Martín Noriega Linch, quien ocupó el segundo lugar en el proceso de designación. Así lo informó la SUNAT a horas de la tarde-noche mediante un comunicado publicado en sus diferentes redes sociales.

“SUNAT informa que, tras la renuncia irrevocable del señor Miguel Ángel Torres Quintana al cargo de administrador provisional del club Sport Boys, hoy se designó al señor Guail Alberto Martín Noriega Linch, quien ocupó el segundo lugar en el proceso de designación”, posteó.

Cabe señalar que Noriega Linch se mantendrá al mando de Sport Boys durante los siguientes tres años, de acuerdo a la ley. Eso sí, el empresario tendrá la posibilidad de una prórroga.

Comunicado de SUNAT anunciando a
Comunicado de SUNAT anunciando a Martín Noriega como nuevo administrador temporal de Sport Boys.

¿Quién es Martín Noriega, nuevo administrador de Sport Boys?

Martín Noriega Linch es un ingeniero químico y actual CEO de la Compañía Minera Industrial S.A., más conocida como COMESA. El empresario tiene un MBA en ESAN, además, de ser magister en dirección de marketing y gestión comercial en la Universidad del Pacífico, y graduado en el curso de dirección estratégica para la defensa y administración de la crisis de la escuela de postgrado de la Marina de Guerra del Perú.

Él mismo se describe como “ejecutivo, consultor y expositor internacional, con amplio dominio en temas de energía, minería, agroindustria y de gestión empresarial. Gestor de emprendimientos y director de empresas: consejos consultivos de ESAN y Senati”.

Martín Noriega Linch es un
Martín Noriega Linch es un ingeniero químico y ahora asumirá la administración de Sport Boys.

¿Entrará a Boys con inversión económica?

Una de los problemas de Sport Boys en los últimos años es el factor económico. Esto, producto de las deudas que arrastra el club desde tiempo atrás, no le ha permitido armar una plantilla competitiva para luchar por el campeonato nacional o clasificar a torneos internacionales.

Por ese motivo, muchos hinchas se preguntan si Martín Noriega Linch ingresará a la institución ‘rosada’ con dinero para cubrir esos vacíos. El periodista deportivo, Gustavo Peralta, compartió la respuesta a esta incógnita mediante su cuenta de X (antes llamada Twitter).

"La Sunat finalmente decidió que Martín Noriega sea designado como administrador de Sport Boys. Quedó segundo en la elección y empieza funciones este lunes. Se mantiene el área legal con Jaime Talledo a la cabeza. Noriega sabe la realidad financiera del club, entra con inversión económica y en lo profesional es líder un grupo minero y metalúrgico potente en Latinoamérica“, reveló el reportero de L1 Max.

Martín Noriega Linch ingresará con
Martín Noriega Linch ingresará con dinero para invertir en Sport Boys, de acuerdo a Gustavo Peralta.

La renuncia de Miguel Ángel Torres

Miguel Ángel Torres decidió no continuar al frente de Sport Boys. Pese a que la SUNAT lo había designado como administrador del club ‘chalaco’ menos de veinticuatro horas antes, el exfutbolista optó por retirarse tras las polémicas suscitadas en el puerto del Callao. Frente al rechazo expresado por sectores representativos de la institución, comunicó su salida del cargo de manera inmediata, priorizando su integridad personal.

En su cuenta de X, Torres expresó: “Soy de los que creen que, cuando no eres bien recibido en un lugar, lo mejor es no forzar las cosas y tomar otro rumbo. Nunca he buscado poder ni beneficio económico de un club, y menos aún cuando lo que más necesita es apoyo sincero”. Luego agregó: “Me preparé para asumir este tipo de retos, pero entiendo que quizás no me corresponda afrontarlos. En ese sentido, en las próximas horas formalizaré ante SUNAT mi renuncia como administrador temporal de Sport Boys Association”.

El comunicado oficial de la
El comunicado oficial de la Barra Juventud Rosada ante la designación de Miguel Ángel Torres a la administración temporal del Sport Boys. - Crédito: Difusión

