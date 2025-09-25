Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Miguel Ángel Torres ha dado marcha atrás en Sports Boys. A pesar de que, hace menos de un día, se le ha designado la administración del club ‘chalaco’ por orden de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), ha tomado la decisión de dar un paso al costado debido a los fuertes controversias ocasionadas en el primer puerto del Perú.
Enterado por el amplio rechazo de las facciones oficiales de la ‘misilera’, el aspirante a directivo no se hizo problemas y ha anunciado su salida inmediata al cargo, dándole prioridad a su bienestar y seguridad. De esa manera, las oficinas del Sport Boys, nuevamente, buscan un líder provisional en materia de gerencia deportiva.
“Soy de los que creen que, cuando no eres bien recibido en un lugar, lo mejor es no forzar las cosas y tomar otro rumbo. Nunca he buscado poder ni beneficio económico de un club, y menos aún cuando lo que más necesita es apoyo sincero”, ha explicado mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter).
“Me preparé para asumir este tipo de retos, pero entiendo que quizás no me corresponda afrontarlos. En ese sentido, en las próximas horas formalizaré ante SUNAT mi renuncia como administrador temporal de Sport Boys Association”, ha añadido.
[NOTICIA EN DESARROLLO...]