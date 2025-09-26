Perú Deportes

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025

Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ fueron protagonistas de un acalorado debate que terminó en los puños luego del encuentro de los ‘blanquiazules’ contra la U. de Chile en Coquimbo. La transmisión se cortó y salió de aire por el incidente

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

La participación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 llegó a su fin tras la derrota que sufrió por 2-1 frente Universidad de Chile por la definición de los cuartos de final del torneo internacional. Los ‘blanquiazules’ no tuvieron los argumentos necesarios para igualar el marcador y provocar la tanda de penales que los ilusione con alguna posibilidad de mantenerse en carrera.

El adiós del equipo de Néstor Gorosito marcó la pauta de todos los programas deportivos, quienes analizaron el rendimiento de los ‘íntimos’ en Coquimbo. Y un espacio se volvió viral debido a que dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en plena transmisión en vivo luego de un acalorado debate sobre el choque internacional.

Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ protagonizaron un tenso cruce que terminó en los puños, esa acción provocó que se corte la transmisión streaming de nombre ‘Mira lo que habla’ y también el video fue eliminado. Ambos empezaron a insultarse mutuamente, y en un momento Evaristo Cruz se paró de sitio para decirle: “cuando yo me pare, corta”.

A lo que el popular ‘Sensei’ respondió: “A mí no me vengas amenazar”. Luego, Evaristo se fue atrás de las cámaras e ingresó de manera inesperada para propinarle un puñete a Valencia, quien estaba sentado y terminó cayendo al suelo. Todo se salió de control y el programa salió del vivo.

Este lamentable episodio no pasó desapercibido y se volvió viral rápidamente, siendo uno de los videos tendencia en redes sociales. Incluso, medios internacionales informaron sobre el suceso puntualizando que así fue la reacción de los peruanos luego de la eliminación de los victorianos.

El cuadro peruano cayó 2-1 y quedó eliminado del torneo. (Video: DSports)

Pelea entre el ‘Puma’ Carranza con ‘Chevaristo’

No es la primera vez que el periodista Evaristo Cruz protagoniza un hecho polémico. Durante un debate en el programa digital ‘La Interna’, José Luis ‘Puma’ Carranza protagonizó un incidente al intentar agredir físicamente al popular ‘Chevaristo’. El hecho ocurrió durante una discusión sobre la polémica arbitral del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, por la Liga 1 2025.

Todo se originó cuando Evaristo solicitó reproducir un video grabado desde la tribuna oriente del estadio Monumental, el cual mostraba el gol anulado a Alex Valera durante el partido disputado el 24 de agosto. El periodista argumentó que las imágenes servirían para esclarecer la jugada de fuera de juego. Sin embargo, los panelistas consideraron que el video aumentaba la confusión sobre el supuesto offside. El relator Elejalder Godos criticó duramente el material, lo que llevó a una confrontación verbal. Cruz respondió con insultos, lo que incrementó la tensión.

El referente de Universitario perdió los papeles en pleno debate sobre el clásico ante Alianza Lima. (Trivu TV)

En ese contexto, el ‘Puma’ defendió a Godos de forma agresiva y acusó a ‘Chevaristo’ de recibir un pago para favorecer una versión favorable a los ‘blanquiazules’, lo que provocó que el ‘hombre de prensa’ se pusiera de pie para encararlo. El referente de la ‘U’ también se levantó e intentó agredirlo, pero el equipo de producción intervino. Para contener la situación, optaron por cambiar las imágenes en pantalla y silenciar el audio.

Tras varios minutos de interrupción, Evaristo se retiró del set, mientras que Carranza continuó el debate con los demás panelistas. El episodio marcó un momento tenso en la cobertura del empate sin goles entre los ‘compadres’, partido que dejó a ambos equipos sin grandes ventajas en la tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Silvio Valencia sacó comunicado tras pelea con periodista

El conocido ‘Sensei’ se pronunció sobre la pelea que tuvo con ‘Chevaristo’ a través de un comunicado y aclaró que el calificativo que usó “puneño” no fue con la intención de discriminar. Pidió disculpas a todas las personas que se sintieron atacadas, pero no se refirió directamente de lo que pasó con su colega.

"Decirle “puneño”, como suele decírsele a este periodista en las diversas redes sociales en las que interactuamos, no alude a un insulto, sino que responde a una necesidad de regresarlo a su realidad, a que acepte su nacionalidad y defienda su posición con argumentos sólidos y técnicos. La pose y alineación, como argumentos, no pueden predominar jamás en un debate. Los debates y polémicas a veces alcanzan niveles fuertes, pero jamás pueden llegar a estos actos de violencia“, se lee en el oficio de Valencia publicado en sus redes sociales.

Silvio Valencia sacó comunicado tras
Silvio Valencia sacó comunicado tras pelea con periodista

Temas Relacionados

Alianza LimaU. de ChileSilvio ValenciaCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

El futbolista colombiano arrancó desde su propio campo, se llevó a cinco rivales y definió como ‘nueve’ en el Heraclio Tapia León

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Polonia, Italia, República Checa y Bulgaria son los equipos que se mantienen en competencia tras obtener su clasificación. Entérate cómo quedaron los cruces de la etapa decisiva

Programación de semifinales del Mundial

Dónde ver semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales TV y streaming de los duelos decisivos

Cuatro selecciones de élite se preparan para luchar por un lugar en la ansiada final del campeonato en Filipinas. Descubre cómo y en qué señales o plataformas seguir estos encuentros decisivos desde territorio peruano

Dónde ver semifinales del Mundial

Pedro García respaldó a Néstor Gorosito por polémicas declaraciones sobre titularidad de Pedro Aquino: “No es un torneo de colegio”

El periodista deportivo señaló que si los ‘blanquiazules’ quieren luchar por el título nacional de la Liga 1, deben estar cien por ciento comprometidos al objetivo de la temporada

Pedro García respaldó a Néstor

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Tan solo transcurrieron 18 horas desde que el antiguo futbolista fuera designado como nuevo directivo principal en el primer puerto del Callao. La presión de la hinchada lo obligó a dar un paso al costado a través de un mensaje en redes sociales

Miguel Ángel Torres renunció a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia que la

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

Piden citar al ministro del Interior y al jefe de la PNP por presuntos “soplos” de información a ‘El Monstruo’

Sacudida en el Ministerio Público: Tomás Gálvez remueve a fiscales clave de los casos ‘Culebra’ y ‘El Diablo’ que involucran a Juan José Santiváñez

PJ evalúa hoy demanda de Delia Espinoza para anular reposición de Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Marcello Rivera, más de 30

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

“Peacemaker” y más: estas son las series más vistas en HBO Max Perú hoy 26 de septiembre

Melissa Paredes y su inesperado regreso a América Hoy: saludó con beso a sus compañeras que tanto la criticaron y hace fuerte aclaración

Madre de Jefferson Farfán enojada con ‘Cri Cri’ por decir que cree en su inocencia y lo apoya: “Se indignó mucho”

DEPORTES

Programación de semifinales del Mundial

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Dónde ver semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales TV y streaming de los duelos decisivos

Pedro García respaldó a Néstor Gorosito por polémicas declaraciones sobre titularidad de Pedro Aquino: “No es un torneo de colegio”

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

El gol madrugador de la U. de Chile que sorprendió a Alianza Lima y le costó la eliminación de la Copa Sudamericana 2025