Puma Carranza explotó y quiso pegarle a periodista en pleno debate sobre el clásico Universitario vs Alianza Lima

El referente de Universitario perdió los papeles en pleno debate sobre el clásico ante Alianza Lima. (Trivu TV)

La jornada de debate futbolístico vivida en el programa digital ‘La Interna’ se transformó en un incidente que involucra al exjugador y referente de Universitario de Deportes, José Luis Carranza. El ‘Puma’ perdió el control y protagonizó un tenso momento cuando intentó agredir físicamente al periodista Evaristo Ccoicca durante una discusión sobre la polémica arbitral del último clásico frente a Alianza Lima por la Liga 1 2025.

La discusión se originó tras el pedido de Ccoicca a la producción del programa de colocar un video grabado desde la tribuna oriente del estadio Monumental, el cual mostraba el gol anulado a Alex Valera en el empate entre la ‘U’ y Alianza celebrado el domingo 24 de agosto. Según el periodista, las imágenes permitirían esclarecer las dudas sobre la posición de fuera de juego del delantero ‘crema’.

Tras la emisión del clip, los panelistas señalaron que el video no ofrecía la claridad esperada y, por el contrario, aumentaba la confusión respecto al off side. Entre los comentarios más duros estuvo el del relator Elejalder Godos, quien calificó el material presentado como un “mamarracho”. Esta apreciación detonó la confrontación en el set.

‘Chevaristo’, apodo del periodista Ccoicca, respondió llamando a Godos “resentido” y también “mamarracho” por considerar que el conductor carecía de argumentos sólidos. En ese instante, Carranza se mostró visiblemente molesto y defendió al relator de manera agresiva. “Tú eres un mamarracho, trayendo una polémica mamarracha”, exclamó, agregando luego, “ya le han dado su sobre, que se calle”.

El comentario encendió aún más los ánimos. Ccoicca contestó: “no hables boludeces”, y se puso de pie para encarar al ‘Puma’. Esa reacción llevó al exvolante a levantarse e intentar agredir al comunicador, obligando a los demás panelistas a intervenir para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. “Conc…., tú no vas a venir a insultar al tío, ¿tú vas a venir a faltarle el respeto a mi tío? Te voy a pegar, yo te voy a pegar afuera”, gritó mientras crecía la tensión dentro del set.

Puma Carranza explotó y quiso pegarle a periodista en pleno debate del clásico Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2025.

La situación se tornó descontrolada, con Carranza intentando abrirse paso hacia el periodista y Ccoicca exigiendo pruebas que respalden la acusación de recibir dinero para influir en la polémica a favor de Alianza Lima. Los responsables de la producción optaron por cambiar las imágenes en pantalla y apagar el audio para evitar que la discusión y los insultos quedaran registrados en el aire.

Finalmente, la intervención del personal de producción resultó clave para evitar una pelea física. Tras minutos de tensión, Evaristo Ccoicca abandonó el set de grabación, mientras que José Luis Carranza permaneció junto al resto de los panelistas, quienes retomaron la discusión sobre el gol anulado a Universitario de Deportes.

Puma Carranza permaneció en el set tras pelea verbal con el periodista Evaristo Ccoicca.

Universitario y Alianza Lima se repartieron los puntos en el clásico

Más allá de las polémicas, el último clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima hubo poco fútbol. Esto desencadenó en un inesperado 0-0 en el estadio Monumental, que fue beneficioso para los otros equipos que se encuentran en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Y es que la ‘U’ no pudo sumar de a tres y dejó pasar la oportunidad de tomar distancia en la tabla de posiciones. Sporting Cristal y Cusco FC le siguen los pasos con una diferencia de uno y dos puntos, respectivamente. Los ‘blanquiazules’, por su parte, quedaron relegados en la quinta casilla.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)