Óscar Ibáñez señaló el principal motivo por el que Luis Ramos no rinde en la selección peruana: “Es difícil para cualquiera”

El técnico contó por qué al delantero de América de Cali le cuesta rendir con la 'bicolor'. (Video: Doble Punta)

La selección peruana quedó penúltima en las Eliminatorias 2026 tras la derrota en condición de local con Paraguay en la fecha 18. Y si bien este resultado negativo dejó fuera a la ‘bicolor’ de tener un espacio en el Mundial de Norteamérica, también avivó los problemas del futuro del equipo, considerando que hay varios jugadores que todavía les ha costado ingresar. En ese sentido, Óscar Ibáñez señaló el principal motivo por el cual Luis Ramos no rinde con el elenco nacional.

“Yo creo mucho en el jugador del torneo local. Si recuerdas cómo se inicia el proceso de Ricardo (Gareca), la mayoría era del torneo local. Después, a partir de que empiezan a jugar en la selección y tener exposición, se van al exterior. Acá va a pasar prácticamente lo mismo", fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

En el análisis del presente del atacante de América de Cali, el exarquero valoró el trayecto recorrido por el jugador. Precisó que el artillero ha seguido una ruta progresiva, ascendiendo desde los torneos de base hasta consolidarse en equipos más competitivos, desde la Copa Perú hasta el cuadro colombiano, donde viene sumando minutos.

El 'Tanque' apareció en el Clásico Popular con una genial anotación. | VIDEO: Win Sports

Óscar Ibáñez reveló una charla con Luis Ramos acerca de la posibilidad que tuvo de ser dirigido por Jorge da Silva, que lo tuvo en América de Cali. “Tuvo de entrenador y yo le decía de aprovechar al ‘Polilla’ da Silva porque fue su entrenador hasta hace poco. A veces uno en una charla gana y aprende muchísimo con un técnico que ha jugado en tu puesto”, comentó.

Uno de los factores que, a juicio del entrenador, condiciona el rendimiento del ‘Tanque’ en la selección peruana es la constante comparación con referentes históricos como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. “Él tiene todo. Lo que pasa es que al tener todo el mundo a Paolo o a Farfán de referencia, es muy difícil para cualquiera. Entonces, los que estamos de afuera, tratar de evitar esa comparación de Valera con Paolo, ‘Lucho’ con Paolo”, señaló.

Ibáñez Holzmann también reconoció que el rendimiento del atacante en partidos oficiales se ha visto afectado por las circunstancias de los cotejos en los que le tocó participar, así como por las características tácticas planteadas en ese momento. “¿Tiene las condiciones para destacar a nivel individual en las prácticas? Sí, lleva un tiempo. Y ojo que a ‘Lucho’, por lo menos cuando estuvimos nosotros, le tocó jugar estos dos partidos sin el equipo completo”, recordó.

Además, el argentino nacionalizado peruano identificó aspectos en el esquema de juego que pudieron limitar las opciones del delantero. “Él es potente. De repente también faltó una tarea nuestra de ponerlo frente al arco, porque frente al arco remata y bien, no patea por patear. Él busca el disparo con un objetivo y no tuvo una situación que lo ponga de frente. ¿Jugó mucho de espaldas? De repente fue un tema nuestro, no de él”, subrayó.

Luis Ramos no pudo anotar con Perú ante Paraguay y le costó luchar con los defensas rivales. - créditos: FPF

Pese a estas circunstancias, Ibáñez mantiene una visión positiva respecto al futuro de Ramos y considera que en los amistosos de octubre y noviembre será crucial su presencia. “‘Lucho’ para mí tiene todas las condiciones. Va a depender de él, de que siga teniendo participación. Este proceso que empieza de cero a él seguramente lo va a ayudar, estos partidos amistosos y lo que venga más adelante”, aseguró.

Óscar Ibáñez sobre un delantero joven para la selección peruana

Siguiendo la línea de los atacantes, Óscar Ibáñez también abordó la proyección de los jóvenes como parte del recambio generacional en la selección peruana. En esa línea, mencionó a Víctor Guzmán, de Sporting de Lisboa, como un jugador observado en recientes convocatorias.

“Nosotros en esta última convocatoria quisimos traer, pero para que viva la experiencia de estar en la selección, a (Víctor) Guzmán también. Lo que pasa es que hay chicos que les ves algún perfil o que han estado en juveniles, pero necesitan jugar también, necesitan el espacio y es muy difícil que un equipo grande o un equipo se juegue por un ‘9’ en un puesto tan específico y tan pedido por por un joven”, acotó sobre el artillero de 19 años.