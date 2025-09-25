Perú Deportes

‘Chorri’ Palacios le respondió a Eddie Fleischman por criticarlo de defender a Agustín Lozano: “Solo hablo las cosas como tienen que ser”

El exfutbolista se refirió a los duros cuestionamientos que tuvo el periodista deportivo por arremeter contra Juan Carlos Oblitas y apoyar al presidente de la FPF

El exfutbolista opinó sobre las declaraciones del periodista deportivo y explicó su labor como embajador de la FPF. (Video: Chorrigolazos)

Roberto Palacios se pronunció tras ser criticado por el periodista deportivo, Eddie Fleischman, en el marco del debate sobre los responsables de la crisis en el fútbol peruano. El exjugador defendió su postura sobre la gestión de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y también explicó sus argumentos en torno a la actuación de Juan Carlos Oblitas, exdirector deportivo nacional, por la elección de los técnicos de la selección que no lograron resultados en las Eliminatorias 2026.

“¿No se da cuenta de la realidad? Yo no tengo nada contra Juan Carlos Oblitas, pero hay que hablar quién tenía la responsabilidad en esos cargos de poner a los técnicos. ¿A quién le va a mentir?”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Chorrigolazos’.

Sobre el papel del ‘Ciego’ en la reestructuración de la selección, el ‘Chorri’ remarcó que el mandatario de la Federación respaldó el proyecto y confió en las propuestas de su director deportivo. “El presidente respalda porque lo pone a Juan Carlos Oblitas en este cargo tan importante, cree y confía en lo que él está proponiendo en la mesa”, sostuvo.

Palacios cuestionó el enfoque de Eddie Fleischman, al considerar que sus opiniones no se fundamentan en un análisis profundo de los hechos. “Yo respeto a las personas, pero no puedo respetar a las opiniones. En este caso, no respeto lo que comenta Eddie Fleischman porque no sé qué está hablando. Se ha equivocado o no ha entendido lo que dije. El primer responsable fue, ya, Agustín Lozano, como quiere decirlo”, comentó.

El ídolo de Sporting Cristal insistió en que no busca presentar una imagen positiva sin matices de Agustín Lozano. “No sé qué tendrá con contra el presidente porque siempre lo escucho hablar solamente y criticarlo a Agustín, y no habla de las cosas que también se hacen buenas. Yo tampoco digo que el presidente es wow ni que es el mejor porque también tiene sus errores”, apuntó.

Juan Carlos Oblitas ejerció el
Juan Carlos Oblitas ejerció el cargo de director deportivo de la FPF entre 2015 y 2024. - créditos: FPF

A juicio de Roberto Palacios, la selección peruana requiere de un rumbo claro para nombrar a los técnicos. Resaltó que, así como Jean Ferrari hoy tiene a su cargo la búsqueda del próximo seleccionador, en su momento fue Oblitas quien asumió ese rol. “Hay que trabajar muchísimo en la selección de técnicos, tanto en mayores como en menores. La gente debe saber quién tenía ese cargo. Como ahora, Jean Ferrari tiene que encargarse de buscar al técnico que vaya a asumir de aquí para adelante al equipo mayores y también a menores, que es importantísimo”, explicó.

‘Chorri’ Palacios sobre las críticas de Eddie Fleischman a Agustín Lozano

El ‘Chorri’ Palacios replicó directamente a Eddie Fleischman y describió como reiterativo el foco de sus críticas hacia el presidente de la FPF. “Yo le escucho nada más a Eddie Fleischman criticar y criticar y darle duro al presidente. Algo tendrá contra él que está bien, pero ya todos los días a cada rato eso también cansa”, acotó.

Explicó que su intervención no tuvo como propósito defender a una persona específica, sino clarificar el proceso de toma de decisiones dentro de la federación. “Yo solamente he hablado sobre este tema de que quién era el responsable. Ahora, si no lo entendió, bueno, ahora se lo estoy volviendo aclarar, que Juan Carlos Oblitas fue que eligió a los técnicos, tanto a Reynoso como a Fossati. Y si las cosas no se dieron, lamentablemente no tuvo el ojo para haber elegido bien”, manifestó.

También respondió a las versiones sobre una supuesta defensa incondicional a la máxima autoridad de la FPF. “Dice que yo defiendo a Agustín Lozano. No es que estoy defendiendo, sino que estoy hablando las cosas como tienen que ser. Yo no me meto más de lo que ustedes (periodistas) puedan hablar porque ustedes son los que analizan, van buscando siempre saber la verdad de lo que está pasando”, puntualizó.

El periodista deportivo cuestionó al exfutbolista por apoyar al presidente de la FPF y criticar a Juan Carlos Oblitas. (Video: Full Deporte)

‘Chorri’ Palacios sobre su labor como embajador de la FPF

Por otro lado, el ‘Chorri’ explicó sus tareas como embajador de la FPF y defendió el valor de esta función. “Yo como embajador estoy colaborando con la selección. Mi trabajo, mi tiempo, por supuesto que sí, me pagan por eso, pero tampoco es algo que... ¡Investiguen! A ver. Aparte, me la he ganado, he jugado más de 15 años en la selección. ¿Quién me puede decir algo?”, indicó.

El exseleccionado aclaró que su objetivo principal es contribuir a la mejora de las diferentes categorías y ayudar a que el combinado mayor vuelva a los principales escenarios mundiales. “Yo lo que quiero es mejorar al equipo, que mejoren los chicos, que mejore también nuestra selección peruana de mayores y nos permita llegar a nuevamente a un Mundial”, sostuvo. Palacios invitó a quienes tengan dudas sobre su aporte o trayectoria a acercarse directamente. “Si él tiene algo contra mí que venga y me lo diga a mí, no tengo ningún problema”, concluyó.

