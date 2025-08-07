Perú Deportes

Edwin Oviedo ratificó, con documentos, su versión sobre el caso Juan Carlos Oblitas: detalló los tres bonos que pidió a la FPF

El empresario cusqueño de mayor éxito en Perú presentó los archivos que sostienen su argumentación, desbaratando así la defensa del ‘Ciego’. “Fueron tres adendas al contrato inicial”, mencionó con documentos en mano

Renzo Galiano

Renzo Galiano

Edwin Oviedo estableció una relación cargada de tensión con Juan Carlos Oblitas, a partir de la presentación de su libro autobiográfico. - Crédito: Difusión

Edwin Oviedo ha establecido una relación cargada de mucha tensión con Juan Carlos Oblitas, a partir de sus recientes revelaciones, plasmadas en su libro autobiográfico, que dan cuenta de un episodio desconocido en materia directiva-económica cuando el ‘Ciego’ era el Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol en la primera era de Ricardo Gareca como seleccionador nacional.

En su reciente obra, el empresario cusqueño desveló una presunta presión del gerente por bonos no establecidos en el contrato inicial de labores sellado en las oficinas de la FPF con amenaza de una salida inmediata: “Pedía US$ 300.000 [...] Sostuvo que si no aceptábamos renunciaría. Y lo hizo faltando dos o tres partidos para que concluyeran las Eliminatorias, es decir cuando las posibilidades de clasificar eran muy altas”.

Indignado por la publicación de Edwin Oviedo, con posterior difusión en el programa Full Deporte, Juan Carlos Oblitas, mediante un comunicado a la opinión pública, salió al frente para desmentir al antiguo presidente de la Federación Peruana de Fútbol toda vez que propaló parte de su contrato, donde se aprecia una cláusula de bonificaciones aprobada con anticipación.

Oviedo ratifica hechos

El otrora líder de la FPF reaccionó pronto a la defensa del ‘Ciego’ y lo hizo en la misma plataforma donde reveló el pasaje más importante de su libro El Caso Oviedo, la verdadera historia. En esta oportunidad, se presentó con un ‘file’ que contenía una prueba irrefutable, aunque reconoció su imprecisión en las fechas publicadas inicialmente.

Luego de 20 meses [después de la firma del primer contrato], cuando el equipo estaba en alza, recibo la visita de Oblitas, nuestro Director Deportivo, y me hace conocer sus pretensiones. Lo digo en mi libro y cuando veo el documento, que lo muestro en algunos medios, efectivamente fueron 3 adendas al contrato inicial”, mencionó.

“En esa misma línea, cuando recibo la visita y me dice que quiere agregar tres puntos: primero era el Bono por clasificar al Mundial de Rusia por US$ 300.000, equivalente a S/. 1.000.000.000. Segundo, pedía también un Bono por la Copa América Centenario por US$ 20.000, pero ya se había jugado y tercero pedía Gratificación de 28 de julio [Fiestas Patrias] cuando era octubre", continuó.

Si bien es cierto no estaba de acuerdo por la forma, yo como presidente de la FPF, estando enfocados en el Mundial 2018 y en una situación expectante, no iba a poner en riesgo un bien común. Como empresario puede afectar la caja, pero había algo más valioso. Era premio por logro, y los otros ya porque había pasado, pero el contador nos dice que esa adenda es a un contrato original del 2015″, añadió Oviedo.

Presentación de documento por adendas

Edwin Oviedo no se fue con rodeos y enseñó, frente a cámaras, la documentación oficial que precisa el aditamento otros estímulos económicos al acuerdo inicial existente. No los mencionó propiamente por temas legales, pero el entrevistador Eddie Fleischman los revisó y reveló a micrófono abierto.

