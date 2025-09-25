Perú Deportes

Capitán de Lanús anticipó un potencial duelo ante Alianza Lima por semifinales de Copa Sudamericana 2025: “Tiene jugadores de trayectoria”

El ‘granate’ celebró en el estadio Maracaná tras dejar en el camino a Fluminense y espera por el ganador de la serie entre el equipo de Gorosito y la Universidad de Chile

Por José Manuel Quintana

Esto en entrevista luego de eliminar a Fluminense en cuartos de final. (Video: ESPN)

Lanús de Argentina accedió a las semifinales de la Copa Sudamericana por segunda edición consecutiva. El equipo de Mauricio Pellegrino dejó en el camino a Fluminense en una de las plazas más célebres en el mundo del deporte, el estadio Maracaná. El ‘granate’ pisó fuerte en Río de Janeiro y ahora espera por el ganador de la llave entre la Universidad de Chile y Alianza Lima para conocer a su rival en ‘la gran conquista’.

El capitán del cuadro del conurbano bonaerense, Carlos Izquierdoz, fue consultado en una entrevista con ‘ESPN’ sobre el cuadro que preferiría medirse en semifinales. El ‘Cali’ atinó a resaltar las cualidades de cada escuadra desde la arena de las playas de Ipanema.

Respecto al equipo que dirige ‘Pipo’ Gorosito, el exdefensor de Boca Juniors —y compañero de Carlos Zambrano— sostuvo “que Alianza viene haciendo las cosas bien”. Además, destacó la categoría de los experimentados miembros del plantel ‘íntimo’: “Tiene jugadores con trayectoria”.

Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús,
Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús, se refirió al duelo entre Alianza Lima y la Universidad de Chile. Crédito: Juan Mabromata/ AFP

Le tocó eliminar a Boca”, agregó Izquierdoz. La gesta del cuadro victoriano no pasó desapercibida por el central argentino, quien defendió los colores azul y oro del ‘xeneize’ entre 2018 y 2022.

El futbolista de 38 años también destacó el rendimiento del equipo de la capital chilena. “A la ‘U’, lo que se jugó contra Independiente, la verdad que lo hizo bien”, declaró. El equipo de Gustavo Álvarez se imponía por 2-1 en el global hasta la cancelación de la lleva frente al ‘rojo’.

En suma, el defensor argentino decidió tomar sus recaudos y esperar con cautela al vencedor de la serie. “La verdad es que son dos equipos grandes en sus respectivos países y tienen buenos planteles. Los dos rivales van a ser difíciles”, sintetizó.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

Los once de ‘Pipo’ en Coquimbo

‘Pipo’ Gorosito presentará sus mejores elementos en el gramado del estadio Francisco Sánchez Rumoroso. En el arco, el consolidado Guillermo Viscarra será el encargado de resguardar la portería y mantener el cero para soñar con el pasaje a las semifinales.

La defensa presenta el cambio obligado de Carlos Zambrano, expulsado en el encuentro de ida por doble amarilla. Su lugar será ocupado por Gianfranco Chávez. El ex Sporting Cristal llegó para suplir a uno de los zagueros en las citas importantes. Guillermo Enrique, Renzo Garcés y Miguel Trauco completan la primera línea.

En la mitad de la cancha, Alessandro Burlamaqui será el encargado otorgarle el equilibro al equipo. ‘Pipo’ se decantó por el futbolista de origen español en lugar de Pedro Aquino, quien esperará en el banco de suplentes. Más adelante, Fernando Gaibor y Sergio Peña harán gala de toda su destreza para habilitar a los atacantes.

La gran sorpresa de los ‘blanquiazules’ será la presencia de Alan Cantero. El extremo argentina tomará el ala derecha del ataque. Kevin Quevedo esperará en el banquillo. En el otro carril, Eryc Castillo intentará dañar con su velocidad. Hernán Barcos será la referencia en el área contraria.

El once que prepara 'Pipo'
El once que prepara 'Pipo' Gorosito para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Crédito: ESPN.

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal del partido de vuelta

Según la programación oficial de la Conmebol, el partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad de Chile, que definirá al último clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se disputará el jueves 25 de septiembre en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo. El encuentro está programado para las 19:30 (hora de Perú) y 21:30 (hora de Chile).

En cuanto a la transmisión, el duelo será televisado en Perú y el resto de Sudamérica a través de la señal de ESPN, que posee los derechos oficiales del torneo. También podrá verse en vivo mediante la plataforma de streaming Disney+, bajo modalidad de suscripción paga. Y como siempre, en Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto del encuentro, con actualizaciones en tiempo real, incidencias, goles y el resumen completo en nuestra página web.

