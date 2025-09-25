ADT deberá afrontar la recta final de la Liga 1 2025 sin uno de sus baluartes en ataque por decisión del técnico Horacio Melgarejo

El plantel de ADT en la temporada 2025. - Crédito: Difusión

La Asociación Deportiva Tarma ha decidido realizar una breve modificación en la estructura de su plantel oficial, a partir de una medida exhortada por el entrenador Horacio Melgarejo: desmarcar de las planificaciones al delantero Adrián Fernández, quien había llegado esta temporada para ser el estandarte en ataque, pero el infortunio de las lesiones acabaron por lastar su estado físico.

A inicios de febrero del presente año, el ‘Halcón’ acusó una seria dolencia en su tobillo producto por un esguince, situación que lo alejó de los gramados por un periodo inespecífico. Sin embargo, tiempo más tarde, se confirmó que esa misma lesión impedía el progreso del delantero paraguayo, quien finalmente se perdió todo el Torneo Apertura 2025.

Adrián Fernández apenas apareció en ocho partidos sin registrar números goleadores. - Crédito: ADT

Sin mayores señales de una evolución, el actual técnico de ADT optó por apoyarse en otros efectivos descartando a Adrián Fernández, cuyo camino en la ‘Perla de los Andes’ llegará a un final abrupto sin siquiera haber demostrado. "No siempre salen las cosas de acuerdo a lo esperado“, dijo escuetamente Melgarejo en declaraciones ofrecidas a radio Sudamericana.

Frente a ese escenario cargado de incertidumbre, la Asociación Deportiva Tarma encargará toda la responsabilidad ofensiva y goleadora a Mauro Da Luz, un extremo habilidoso que, de momento, ha sido reconvertido a delantero. También es una opción Hernán Rengifo, pero por edad y estado de momento no cumple con los requisitos adecuados para disputar un partido entero, aunque puede ser un revulsivo siempre y cuando esté al 100%.

El defensor se lució con sensacional anotación de larga distancia. (Video: L1 MAX)

El club ‘tarmeño’ ha vivido un auténtico carrusel de resultados. Empezó con serios problemas deportivos y logísticos aunado a la baja obligada de su reciente incorporación Adrián Fernández y la salida de Carlos Desio en la parcela técnica. Sin embargo, con paciencia y esfuerzo ha ido enmendando el camino hasta trepar posiciones y enclavarse en la zona noble de la clasificación, asomándose a zona de Copa Sudamericana.

En su última presentación, en la que se llevó por delante al favorito Cusco FC con anotaciones de Joao Rojas y D’ Alessandro Montenegro a domicilio, ADT ha confirmado que será un hueso durísimo roer para sus rivales, sin importar el escenario, en el cierre del Torneo Clausura 2025.

Las celebraciones de ADT tras llevarse por delante a Cusco FC. - Crédito: Difusión