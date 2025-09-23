“Muchos peruanos nos denigraban y Rizola nos quitó los celulares”: Voleibolista de Perú Sub 17 hizo fuerte confesión tras Sudamericano

Victoria Olavarría contó la medida que tomó el comando técnico ante los ataques cibernéticos contra las jugadoras durante el Sudamericano de Vóley. (Latina TV)

El Sudamericano Sub 17 de vóley terminó el pasado domingo 21 de setiembre con la consagración de Venezuela como campeón y el tercer lugar de la selección peruana. Sin embargo, este campeonato no solo ha dejado cosas positivas. Las jugadoras nacionales han sido víctima de ataques cibernéticos.

Victoria Olavarría, elegida la segunda mejor punta del certamen, hizo dura confesión durante una reciente entrevista con Latina Deportes. La deportista peruana de apenas 14 años contó que muchos compatriotas insultaron a sus compañeras al punto que el comando técnico tomó una drástica medida.

“Es lamentable que muchos peruanos denigren a niñas de 14 o 15 años, nos quitaron el teléfono porque muchas chicas estaban viendo en Facebook e Instagram los comentarios que les decían que eran muy flaquitas, muy gorditas, entonces esos comentarios nos bajaban como equipo”, comenzó.

Victoria Olavarría obtuvo premio individual por su rendimiento en el Sudamericano Sub 17 de vóley 2025.

Antonio Rizola, estratega de la selección mayor, tuvo esa iniciativa con el objetivo de que las jóvenes jugadoras no perdieran el foco en plena competición. "Entonces el profesor Rizola nos quitó el celular el sábado en la mañana y nos devolvió después de todo, el domingo en la noche".

Olivarría explicó cómo les afectó los insultos en las plataformas digitales. “Nos golpeó, aunque ustedes no lo crean, muchas chicas estaban pendientes al ‘ay jugué mal, ahora qué van a decir en las redes’, eso afecta porque somos niños, así ellos nos vean grandes, altas, somos niñas, tenemos sentimientos y nos afecta mucho eso”.

Finalmente, la voleibolista de la sub 17 dejó un mensaje de reflexión para todos los detractores y destacó la medida de Rizola que ayudó para que sus compañeras no se desconcentren y puedan mostrar todo su talento en el Sudamericano.

“Muchas personas pueden hablar muchas cosas pero no ven el esfuerzo en los entrenamientos, de ir al colegio después de amanecernos, es muy difícil, mis compañeras, algunas, se sintieron afectados, pero felizmente tenemos a nuestro psicólogo que nos apoyó mucho, también nos sirvió mucho que nos retiraran los aparatos tecnológicos, nuestra mente se relajó un poco más, no pensábamos en las redes, qué han dicho o qué no han dicho, nos ayudó mucho”, cerró.

Voleibolista de la selección peruana Sub 17 hizo dura confesión sobre los insultos que recibieron durante el Sudamericano.

Perú clasificó Mundial Sub 17

La selección peruana se subió al podio del Sudamericano Sub 17 de vóley tras vencer a su clásico rival, Chile, por tres sets corridos en el duelo por el tercer lugar. Se cobró su revancha de la fase de grupos, donde tropezó en un encuentro que duró hasta el quinto parcial.

Previamente, la ‘bicolor’ ya se había clasificado a la siguiente edición del Mundial al avanzar a semifinales a la par de la ‘roja’, que será el anfitrión y al liberarse un cupo para la siguiente edición de la cita mundialista.

La próxima edición del Mundial Sub 17 de vóley femenino se disputará en Chile entre el 5 y el 15 de agosto de 2026, según confirmó la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y se publicó en el portal oficial de la Federación de Voleibol de Chile (FEVOCHI). Será la primera vez que este país organizará una competencia de esta magnitud en esta disciplina en el continente sudamericano.

Perú clasificó al Mundial Sub 17 de vóley 2026.

El torneo presenta novedades respecto a su primera edición, que tuvo como anfitrión a Perú y como campeón a China. Desde 2026, la competición pasará de 16 a 24 selecciones participantes, lo que permitirá una mayor diversidad y competitividad. Asimismo, cada escuadra podrá inscribir hasta 14 jugadoras, en línea con los formatos de los mundiales Sub-19 y Sub-21.