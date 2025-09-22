La efusiva celebración de Antonio Rizola tras el triunfo de Perú ante Chile: un gesto que reflejó su “sentido de pertenencia”

El entrenador brasileño festejó el tercer lugar obtenido por la 'blanquirroja' en el Sudamericano Sub 17 de Vóley. (Video: Latina)

La selección peruana Sub 17 de vóley cerró su participación en el Sudamericano de la categoría con una actuación contundente ante Chile, imponiéndose en sets corridos para quedarse con el tercer lugar del torneo. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, un momento captó la atención de todos: la efusiva celebración del brasileño Antonio Rizola, actual técnico de la categoría absoluta, quien festejó el triunfo con la pasión de un peruano más.

La escena se dio justo durante el último punto del partido en el Polideportivo Lucha Fuentes. Un notable ‘ace’ de Sofía Olavarría selló el marcador con parciales de 25-17, 25-18 y 25-15 a favor de la ‘blanquirroja’. En ese instante, Rizola, que seguía el encuentro desde la tribuna, se levantó de su asiento para grabar el ‘match point’, como queriendo guardar ese instante no solo como espectador, sino como parte del proyecto que impulsa el vóley peruano.

Al confirmarse el triunfo, el estratega brasileño no dejó de grabar, pero alzó su otra mano en un gesto espontáneo de emoción y orgullo, visiblemente conmovido por el logro del equipo juvenil. La imagen no pasó desapercibida en la transmisión en vivo por Latina, donde uno de los comentaristas destacó el momento con una frase que retrató con precisión el vínculo del técnico con el país.

“La imagen del profe Rizola grabando el último punto con su celular no es un detalle menor. Es una demostración del sentido de pertenencia, del amor que tiene por su trabajo y por el país que lo contrató para que el vóley peruano vuelve a estar en el lugar que siempre mereció”, destacó el periodista Coki Gonzáles.

La expresión fue un reconocimiento al compromiso que Antonio Rizola ha demostrado con la selección peruana en todas sus categorías desde su llegada al país. Aunque actualmente no dirige al equipo Sub-17 —como sí lo hizo el año pasado— su presencia constante y apoyo activo reflejan el trabajo articulado que se viene consolidando entre las distintas divisiones de la ‘blanquirroja’.

Perú y un nuevo podio sudamericano con la sub 17

Al igual que en la edición anterior del Sudamericano Sub 17 de Vóley, Perú volvió a subirse al podio. Esta vez, la selección nacional se quedó con la medalla de bronce tras superar con éxito la fase de grupos y llegar al partido por el tercer lugar con un equipo más consolidado y competitivo.

La ‘blanquirroja’ debutó con una sólida victoria ante Bolivia en sets corridos por el Grupo A del certamen, pero no logró repetir el resultado frente a Chile, en un encuentro intenso que se definió en el quinto set. A pesar de la ajustada caída por 2-3, el elenco dirigido por Marcello Bencardino avanzó a las semifinales del torneo.

En esa instancia, Brasil, el siempre favorito, fue el siguiente desafío. Aunque Perú dio pelea y mostró carácter en varios tramos del encuentro, no logró evitar la derrota en sets corridos. Con ese resultado, la selección nacional quedó destinada a disputar el tercer lugar y nuevamente su rival chileno se cruzó en su camino. Pero esta vez la historia fue diferente.

Con espíritu de revancha y gran determinación, Perú mostró su mejor versión y dominó con autoridad el partido, logrando una contundente victoria por 3-0 para asegurar un lugar en el podio. Ahora, este grupo juvenil se enfocará en su siguiente gran reto: el Mundial Sub-17, que se disputará el próximo año. Un desafío mayor que esta nueva generación de la ‘blanquirroja’ buscará enfrentar con madurez.