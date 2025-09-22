Perú Deportes

Roberto Silva conmovió con emotivo mensaje a su hija desde la tribuna tras el podio de Perú en el Sudamericano Sub 17 de vóley

Danna Silva, hija del exfutbolista, formó parte del equipo ‘blanquirrojo’ que alcanzó el tercer lugar en el torneo continental disputado en Lima. Al final del campeonato, protagonizó un lindo momento con su padre

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

El exfutbolista expresó un sentido mensaje para Danna Silva tras conseguir el tercer lugar en la competencia con la selección peruana. (Video: Latina)

La emoción fue el sello del cierre del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025 disputado en Lima, donde la selección peruana logró una valiosa medalla de bronce tras vencer por 3-0 a Chile. Este triunfo no solo le permitió al elenco nacional subirse al podio del torneo, sino también asegurar su clasificación al Mundial de la categoría. Pero más allá del resultado deportivo, uno de los momentos más conmovedores lo protagonizó Danna Silva, una de las jóvenes figuras del equipo, junto a su padre, el exfutbolista Roberto Silva.

Al término del encuentro, la transmisión oficial de Latina aprovechó la presencia del ‘Tanque Blanco’ en las tribunas del Polideportivo Lucha Fuentes para entrevistarlo. El exdelantero de Alianza Lima y Sporting Cristal, quien ha representado al Perú tanto en el fútbol como en el vóley (también fue jugador), no ocultó su emoción al hablar del camino que ha recorrido su hija.

“Ella sabe que nosotros la adoramos y que la vamos a apoyar siempre. Ha tenido un proceso muy satisfactorio. Tuvo una ilusión muy grande el año pasado cuando vio el Mundial Sub 17 y me dijo ‘papá, yo quiero estar ahí en algún momento’. Y me da gusto que pase el tiempo, se establezca sus propios objetivos, luche por conseguir algo y lo consiga", expresó en televisión nacional.

Con evidente orgullo, Roberto resaltó el esfuerzo, dedicación y madurez a lo largo de este proceso formativo de su niña. “Tenía la meta de quedarse en el equipo, después viajar a Brasil, después era ganarse el titularato, después ganar un partido y así poco a poco las cosas van viniendo y ella va consiguiendo lo que se plantea. Nosotros que hemos sido deportistas y que sabemos lo que significa ese proceso, sentimos mucho orgullo. Ojalá me siga regalando estas alegrías”, resaltó.

Perú derrotó 3-0 a Chile
Perú derrotó 3-0 a Chile y se quedó con el tercer puesto del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. Crédito: FPV

El momento emotivo de padre e hija

El instante más conmovedor de la jornada llegó cuando, en plena entrevista, Danna Silva fue conectada en vivo con su padre a través de unos auriculares. Desde la tribuna, con la voz quebrada por la emoción, Roberto le habló directamente, dejando un mensaje cargado de orgullo y amor.

“Hija linda, te he extrañado este fin de semana. Disfruta tu proceso, la alegría de representar al país. Es una cosa maravillosa, ya lo sentiste y ya lo viviste. Me encanta porque yo también lo viví, y que tengas esa experiencia ahora... estoy más que feliz. Gran trabajo, mi reina. Te quiero muchísimo”, le expresó.

La joven voleibolista no pudo contener las lágrimas al escuchar las palabras de su padre. Conmovida y visiblemente emocionada, le respondió con pocas pero sentidas palabras: “Gracias, yo también te quiero muchísimo”.

La voleibolista juvenil dimensionó el tercer lugar conseguido en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. (Video: Latina)

Danna Silva y la campaña de Perú

En medio de la celebración, Danna Silva también expresó lo que significó esta campaña con la selección peruana. Después de arduos meses de preparación, se formó un grupo competitivo en el equipo patrio, y una vez más se logró subir al podio del Sudamericano y la clasificación al Mundial de la categoría.

“Es muy emocionante ganar el tercer puesto, porque aunque ya sabíamos que estábamos clasificadas para el Mundial, también es un honor estar en el podio en nuestro primer torneo con una selección peruana. Este momento quedará grabado en mi corazón. El grupo es unido, amoroso, alegre y entusiasta. Durante este tiempo, he sido la persona más feliz”, dijo.

Danna destacó el rol clave que jugó su familia en este proceso. “Mi papá está mirándome, con mi mamá, mi hermano y varios familiares que siempre me apoyan. Siempre me han animado a ser la mejor versión de mí. Son lo máximo y no los cambiaría por nada. Gracias a ellos, estoy acá. Los quiero muchísimo, son mi mundo”, apuntó.

