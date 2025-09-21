Perú Deportes

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por el tercer lugar del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Luego de la derrota ante Brasil, la ‘bicolor’ buscará subirse al podio del certamen continental. Sigue todas las incidencias

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

¡Día de partido! La selección peruana de vóley se volverá a enfrentar hoy, domingo 21 de setiembre, a Chile en el duelo correspondiente al tercer lugar del Sudamericano Sub 17 2025. Este compromiso por subir al podio está pactado para las 15:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

¿Cómo llega Perú?

La selección nacional inició su participación con una victoria contundente de 3-0 ante Bolivia, con parciales de 25-18, 25-14 y 25-10. Este resultado permitió que el equipo dirigido por Marcello Bencardino demostrara su capacidad y comenzara el certamen con buen ánimo.

En su segundo partido, enfrentó a Chile en un duelo muy disputado y cayó por 3-2, con parciales de 25-7, 19-25, 20-25, 25-12 y 13-15. Aunque perdió en un encuentro muy exigente, logró sumar cuatro puntos y se ubicó en el segundo lugar de su grupo, asegurando su pase a las semifinales.

En semis, la ‘bicolor’ volvió a sufrir un tropiezo ante uno de los favoritos del certamen, Brasil. Si bien le dieron pelea en el primer y segundo set (26-24 y 25-23), terminaron siendo superadas de forma categórica en el tercero (25-15) y se despidieron del sueño de levantar el trofeo del Sudamericano.

Las brasileñas se impusieron 25-15 a las peruanas y clasificaron a la final. (Latina TV)
02:58 hsHoy

¿Cómo llega Chile?

La selección de Chile, por su parte, se estrenó con el triunfo ante Perú (2-3), ya que descansó en la primera fecha. Después, en la última jornada, superó 3-0 a Bolivia con los siguientes parciales: (24-26,13-25 y 25-27). Así se metió a las semifinales como cabeza del Grupo A.

En dicha instancia, no pudo contra la sorpresa del Sudamericano: Venezuela. El conjunto ‘vinotinto’- que ya había vencido de manera inesperada a Brasil en fase de grupos- se impuso 3-1 en este encuentro, dejando a la ‘roja’ fuera de la final.

La escuadra 'bicolor' falló en los últimos puntos y fue superado 13-15 en el parcial definitivo. (Video: Latina)
02:52 hsHoy

Horarios del Perú vs Chile por el tercer lugar

El partido por el tercer lugar del Sudamericano Sub 17 de vóley está programado para las 15:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

02:45 hsHoy

Dónde ver Perú vs Chile por tercer lugar

El partido por el tercer puesto estará disponible en señal abierta por Latina TV (canal 2). Los aficionados al voleibol tendrán acceso gratuito a la transmisión mediante el sitio web y la aplicación del canal.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral a través de su plataforma digital, con información previa al encuentro, actualización de cada jugada e informes sobre datos, declaraciones y actualizaciones del evento.

02:40 hsHoy

Programación de la final y partido por el quinto lugar

Este domingo 21 de setiembre no solo se llevará a cabo el partido por el tercer lugar, sino también se disputará la gran final y el quinto puesto del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025.

Por el quinto lugar

- Argentina vs Colombia (13:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)

La final

- Brasil vs Venezuela (17:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)

