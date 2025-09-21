Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por el tercer lugar del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

¡Día de partido! La selección peruana de vóley se volverá a enfrentar hoy, domingo 21 de setiembre, a Chile en el duelo correspondiente al tercer lugar del Sudamericano Sub 17 2025. Este compromiso por subir al podio está pactado para las 15:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.
La selección nacional inició su participación con una victoria contundente de 3-0 ante Bolivia, con parciales de 25-18, 25-14 y 25-10. Este resultado permitió que el equipo dirigido por Marcello Bencardino demostrara su capacidad y comenzara el certamen con buen ánimo.
En su segundo partido, enfrentó a Chile en un duelo muy disputado y cayó por 3-2, con parciales de 25-7, 19-25, 20-25, 25-12 y 13-15. Aunque perdió en un encuentro muy exigente, logró sumar cuatro puntos y se ubicó en el segundo lugar de su grupo, asegurando su pase a las semifinales.
En semis, la ‘bicolor’ volvió a sufrir un tropiezo ante uno de los favoritos del certamen, Brasil. Si bien le dieron pelea en el primer y segundo set (26-24 y 25-23), terminaron siendo superadas de forma categórica en el tercero (25-15) y se despidieron del sueño de levantar el trofeo del Sudamericano.
La selección de Chile, por su parte, se estrenó con el triunfo ante Perú (2-3), ya que descansó en la primera fecha. Después, en la última jornada, superó 3-0 a Bolivia con los siguientes parciales: (24-26,13-25 y 25-27). Así se metió a las semifinales como cabeza del Grupo A.
En dicha instancia, no pudo contra la sorpresa del Sudamericano: Venezuela. El conjunto ‘vinotinto’- que ya había vencido de manera inesperada a Brasil en fase de grupos- se impuso 3-1 en este encuentro, dejando a la ‘roja’ fuera de la final.
El partido por el tercer lugar del Sudamericano Sub 17 de vóley está programado para las 15:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.
El partido por el tercer puesto estará disponible en señal abierta por Latina TV (canal 2). Los aficionados al voleibol tendrán acceso gratuito a la transmisión mediante el sitio web y la aplicación del canal.
Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral a través de su plataforma digital, con información previa al encuentro, actualización de cada jugada e informes sobre datos, declaraciones y actualizaciones del evento.
Este domingo 21 de setiembre no solo se llevará a cabo el partido por el tercer lugar, sino también se disputará la gran final y el quinto puesto del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025.
Por el quinto lugar
- Argentina vs Colombia (13:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)
La final
- Brasil vs Venezuela (17:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)