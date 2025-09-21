Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por el tercer lugar del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

¡Día de partido! La selección peruana de vóley se volverá a enfrentar hoy, domingo 21 de setiembre, a Chile en el duelo correspondiente al tercer lugar del Sudamericano Sub 17 2025. Este compromiso por subir al podio está pactado para las 15:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

¿Cómo llega Perú?

La selección nacional inició su participación con una victoria contundente de 3-0 ante Bolivia, con parciales de 25-18, 25-14 y 25-10. Este resultado permitió que el equipo dirigido por Marcello Bencardino demostrara su capacidad y comenzara el certamen con buen ánimo.

En su segundo partido, enfrentó a Chile en un duelo muy disputado y cayó por 3-2, con parciales de 25-7, 19-25, 20-25, 25-12 y 13-15. Aunque perdió en un encuentro muy exigente, logró sumar cuatro puntos y se ubicó en el segundo lugar de su grupo, asegurando su pase a las semifinales.

En semis, la ‘bicolor’ volvió a sufrir un tropiezo ante uno de los favoritos del certamen, Brasil. Si bien le dieron pelea en el primer y segundo set (26-24 y 25-23), terminaron siendo superadas de forma categórica en el tercero (25-15) y se despidieron del sueño de levantar el trofeo del Sudamericano.