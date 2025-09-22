Perú Deportes

“Eres un luchador”: Gremio envía emotivo mensaje de aliento a Erick Noriega tras duro episodio en el clásico ante Internacional

El zaguero peruano vivió un difícil momento en el derbi de Porto Alegre, tras ser señalado en dos penales controversiales que favorecieron al rival. El cuadro ‘tricolor’ no tardó en mostrarle su respaldo público

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Erick Noriega recibió el respaldo
Erick Noriega recibió el respaldo de sus compañeros en Gremio tras el clásico ante Internacional. Crédito: Gremio

Erick Noriega vivió uno de los momentos más duros de su carrera profesional durante el clásico entre Gremio e Internacional, disputado en Porto Alegre por el Brasileirao. El defensor peruano fue señalado como responsable de dos penales que desataron la polémica, y no pudo evitar quebrarse emocionalmente en pleno campo de juego. Sin embargo, en medio del difícil episodio, encontró respaldo y solidaridad por parte de su equipo.

El zaguero de 23 años mostró su lado más humano en Porto Alegre: se llevó las manos al rostro y rompió en llanto al sentir la presión y el peso de las circunstancias adversas por dos acciones involuntarias que favorecieron al rival en el derbi. Su capitán, Marcos Rocha, se acercó a calmarlo: “Respira y concéntrate, te necesito… esto es fútbol”, se pudo leer en labios del experimentado jugador.

Ese mensaje fue tan directo como reconfortante, y permitió que Noriega terminara el encuentro con la frente en alto a pesar de la frustración por los dos penales controversiales con el VAR como protagonista. Pero el gesto más significativo llegó horas después desde las redes oficiales del club. A través de una publicación emotiva, Gremio le expresó su total respaldo con palabras de aliento que reflejan el espíritu colectivo del plantel.

“Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo”, se lee. Esta publicación fue ampliamente compartida por hinchas y compañeros, quienes reconocen el compromiso del defensor peruano desde su llegada al equipo.

La publicación de Gremio en
La publicación de Gremio en respaldo a Erick Noriega tras la victoria de visita contra Inter de Porto Alegre. - créditos: Gremio

Erick Noriega, que dio el salto al fútbol brasileño tras destacar en Alianza Lima, venía consolidándose como una pieza importante en la zaga del conjunto brasileño, y esta muestra de apoyo es clave para su continuidad y confianza. Lo ocurrido en el clásico va más allá de lo deportivo. Es el reflejo de lo que significa jugar al más alto nivel, donde la presión es constante y los errores se pagan caros.

Sin embargo esto también es una muestra del respaldo humano y profesional que puede ofrecer un club cuando sus jugadores más lo necesitan. Ahora, el reto del defensor será canalizar esta experiencia como motor de crecimiento. Con el apoyo de su equipo y el cariño de la afición, tiene todo para convertir un momento doloroso en una oportunidad de fortalecerse y seguir luchando.

Erick Noriega, indiscutible en la zaga de Gremio

Con solo 23 años, Erick Noriega se ha ganado un lugar en uno de los clubes más importantes de Brasil, demostrando personalidad y carácter en una de las ligas más competitivas del continente. Su adaptación ha sido rápida, y pese al duro episodio vivido en el clásico de Porto Alegre, su evolución como futbolista no se detiene.

Su fichaje por el club ‘tricolor’ no fue una apuesta al azar: desembolsó cerca de dos millones de dólares para incorporarlo desde Alianza Lima, convencido de su proyección y condiciones. El ‘Samurai’ ha respondido con seriedad desde su llegada, ganándose la confianza del cuerpo técnico y sumando minutos importantes desde sus primeras presentaciones.

El defensor peruano no pudo contener las lágrimas tras ser responsable de dos infracciones dentro del área. (Video: @geglobo)

En el campo, ha dejado buenas sensaciones: sólido en el uno contra uno, preciso en la salida y con una actitud competitiva que destaca en cada intervención. Su disciplina táctica y compromiso lo han convertido en una opción confiable en la zaga, lo que le permite mirar con optimismo su futuro inmediato en el equipo titular.

Ahora, su desafío será capitalizar esta experiencia para seguir creciendo dentro del plantel. Tiene las condiciones, el respaldo del club y, sobre todo, la mentalidad para afrontar los retos que vienen. En un entorno exigente y mediático como el fútbol brasileño, Noriega ya ha dado sus primeras señales de que está preparado para brillar.

