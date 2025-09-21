Erick Noriega rompió en llanto tras cometer dos penales polémicos en el clásico Gremio vs Internacional

El defensor peruano no pudo contener las lágrimas tras ser responsable de dos infracciones dentro del área. (Video: @geglobo)

Erick Noriega vivió una de las noches más difíciles desde su llegada al fútbol brasileño. En el clásico entre Gremio e Internacional, disputado este domingo 21 de septiembre por el Brasileirao, el zaguero peruano fue protagonista involuntario de dos jugadas polémicas que terminaron en penales sancionados tras intervención del VAR. La presión y el sentimiento de injusticia lo desbordaron al punto de romper en llanto en pleno campo de juego.

La primera jugada ocurrió a los 18 minutos del primer tiempo. Alexandro Bernabei, lateral del ‘Colorado’, cayó en el área tras sentir un contacto leve de Noriega con la rodilla. En un primer momento, el árbitro Marcelo de Lima dejó seguir, pero tras revisar la jugada en el VAR, terminó cobrando penal. Las imágenes mostraron que el contacto fue mínimo, y que Bernabei exageró su caída, lo que encendió la polémica en Porto Alegre.

La segunda acción, aún más controversial, llegó justo antes del descanso. Bruno Tabata lanzó un centro al área que terminó impactando en el brazo extendido del defensor peruano. Sin embargo, en la repetición se evidenció un claro jalón de camiseta por parte de Rafael Santos Borré, lo que pudo haber desestabilizado al central de Gremio antes del contacto con el balón. A pesar de ello, tras consultar con el VAR, el árbitro decidió sancionar penalti a favor del Internacional.

Afectado visiblemente por ambas decisiones en su contra, Noriega no pudo contener la frustración y se quebró en pleno campo de juego. Entre lágrimas, el exjugador de Alianza Lima vivía uno de los momentos más difíciles en Brasil. Fue entonces cuando su capitán, Marcos Rocha, se acercó con empatía y liderazgo para consolarlo con un mensaje que resonó en medio del caos. “Respira y concéntrate, te necesito… esto es fútbol", le dijo.

Erick Noriega fue protagonista de dos penales polémicos en el Gremio vs Internacional. Crédito: Pase Filtrado

A pesar del duro golpe emocional vivido en el clásico, el defensor peruano logró mantenerse en pie y recompuso su ánimo para afrontar con entereza los minutos restantes del encuentro. Alan Patrick convirtió ambos penales sancionados con polémica, pero Gremio no bajó los brazos y respondió con carácter. Con goles de Carlos Vinícius, André Henrique y Alysson, el conjunto ‘tricolor’ logró una valiosa victoria por 3-2, sumando tres puntos clave que lo colocan en zona de clasificación a torneos internacionales.

Erick Noriega y su aventura en el Brasileirao

A pesar de la dureza del episodio en Porto Alegre, este tipo de situaciones forman parte del proceso de maduración para los futbolistas jóvenes en el extranjero. Erick Noriega, con apenas 23 años, ha ganado espacio en un equipo histórico y sigue sumando minutos en un torneo exigente como el Brasileirao. La noche fue dura, pero también puede marcar el inicio de una versión más fuerte y resiliente del defensor peruano.

Su llegada a Gremio no fue casualidad. El club brasileño desembolsó cerca de dos millones de dólares para ficharlo desde Alianza Lima, convencido de su potencial. Y Noriega ha respondido con actuaciones sólidas, ganándose rápidamente un lugar en el once titular. En sus primeras tres presentaciones, ha dejado buenas sensaciones: seguro en la marca, correcto en la salida y comprometido en cada duelo defensivo.

Erick Noriega ha ganado espacio en Gremio. Crédito: REUTERS/Sergio Moraes

El cuerpo técnico y la dirigencia del cuadro de Porto Alegre han elogiado no solo su nivel futbolístico, sino también su rápida adaptación a un entorno exigente, donde la presión es constante y el margen de error, mínimo. Incluso tras el partido ante Internacional, recibió el respaldo de sus compañeros y del capitán, lo cual demuestra que ha calado bien dentro del grupo. Superar situaciones adversas como las vividas recientemente será clave para su evolución personal y profesional.