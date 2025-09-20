Perú Deportes

Jefferson Cáceres encuentra sitio en Dunfermline AFC: pieza capital del proyecto con incidencia en goles en Scottish Championship

En muy poco tiempo, el joven atacante peruano se ha establecido como un puntua diferencial en su nuevo club. Ya sabe lo que es contribuir con asistencias en la Scottish Championship

Por Renzo Galiano

Jefferson Cáceres se ha hecho de un lugar en Dunfermline AFC. - Crédito: Difusión

Jefferson Cáceres comienza a abrirse paso en el Dunfermline AFC. Fue tan inmediata su adaptación al nuevo club, que ahora se ha posicionado como un efectivo de importancia en las planificaciones del entrenador Neil Lennon. No hay manera que se le omita en la estructura, porque tiene incidencia en la construcción de jugadas claves que derivan en anotaciones.

Saltó la sorpresa en la pasada goleada 5-0 Arbroath, por la sexta jornada Scottish Championship, cuando participó en tres de esos goles con su velocidad y elaboración previa. También se hizo presente con una asistencia —la primera desde que llegó a Escocia— demostrando su relevancia en el arranque de la competencia.

Jefferson Cáceres, empleado como volante o extremo en Dunfermline AFC. - Crédito: Difusión

Pero la confirmación de su grato estado de momento llegó un par de fechas más adelante contra un oponente de mayor fuste: el St. Johnstone Football Club. Aunque el resultado fue desfavorable, pese al inicio alentador en McDiarmid Park, Jefferson Cáceres apareció con un notable servicio, plasmado en un centro desde el lado izquierdo, para que el prometedor Rory MacLeod dejase su huella goleadora.

Fue una jugada brillante”, detalló el estratega Lennon añadiendo que “Rory se tranquilizó; es un golazo con su pierna más mala, si se le puede llamar así. Un gran gol de contraataque. Estuvimos bien en la segunda mitad sin llegar a nuestro mejor nivel. Seguimos creyendo hasta el final. Tuvimos mala suerte de no salir con nada”.

Le toca al peruano una próxima aparición contra el Ayr United en condición de local, donde se cae de madura su inclusión como inicialista en el Dunfermline AFC. Tan solo hace falta saber en qué posición se desempeñará, porque las veces que ha sido tomado en cuenta ha jugado en todo el frente de ataque como extremo (por ambos lados) y mediocentro ofensivo. En cualquier caso, cumple con obediencia y éxito las funciones encomendadas.

De momentos, los ‘Pars’, aparecen en la quinta plaza de la Segunda División de Escocia con ocho puntos logrados de 18. Han ganado en dos ocasiones e igualado y perdido por el mismo número. La lucha por los primeros puestos se hace complicada, pero puede haber una reacción importante teniendo en cuenta que los siguientes tres duelos se realizarán en casa.

Jefferson Cáceres, de 22 años, se mantendrá en East End Park por los próximos dos años. - Crédito: Craig Brown

