Jefferson Cáceres da por finalizada su fugaz etapa por Sheffield United: se sumó al Dunfermline del ascenso de Escocia

El jugador peruano fue recortado y puesto en venta en una operación que causó sorpresa e indignación por la ausencia de minutos en la Sky Championship. Su nuevo paradero será el Dunfermline Athletic

Renzo Galiano

Renzo Galiano

Jefferson Cáceres se ha incorporado
Jefferson Cáceres se ha incorporado al Dunfermline procedente del Sheffield United.

Jefferson Cáceres ha finalizado con demasiada discreción su paso por el Sheffield United. A finales de enero 2025 se había unido a los ‘blades’ a partir de un mecanismo de contratación basado en la recolección de datos arrojados por la Inteligencia Artificial (IA). Con el paso de los meses apenas solo se limitó a entrenar e ingresando a la nueva temporada se decidió por ofrecerle nuevos rumbos.

Así las cosas, el futbolista peruano vio la puerta de salida del Reino Unido y prontamente el Dunfermline Athletic de la Scottish Championship lo recibió con los brazos abiertos en un movimiento que solo abordó el tiempo de duración de su contrato (hasta mediados del 2027) mas no el monto invertido.

Jefferson Cáceres, de 22 años,
Jefferson Cáceres, de 22 años, se mantendrá en East End Park por los próximos dos años.

El traslado de Cáceres a Bramall Lane, eso sí, tiene un trasfondo demasiado interesante: James Bord, el copropietario del Pars influyó en la contratación del joven sudamericano, de 22 años, desde su posición de líder de la empresa de datos involucrado en los recientes fichajes del Sheffield United.

El talento de Jefferson es inobjetable. No por nada llegó a su primera aventura en Europa costando un millón de euros. Desde el Dunfermline Athletic creen que podrán verse beneficiados por sus características ofensivas. El entrenador Neil Lennon aprobó su contratación y ahora está a la espera de un último refuerzo llamativo en ataque.

Here we go

La noticia protagonizada por Jefferson Cáceres acaso fue una de las más mediáticas en Escocia por el anuncio preliminar de Fabrizio Romano en sus redes sociales oficiales. Con un mensaje en X (antes Twitter), el gran periodista italiano alborotó a sus más de 26 millones de seguidores.

Jefferson Cáceres, anunciado como nuevo jugador del #DAFC en un movimiento masivo para el Campeonato Escocés. Contrato válido por los próximos 2 años”, escribió Romano recibiendo más de dos millones de visitas en su plataforma social.

Jefferson Cáceres fue anunciado en
Jefferson Cáceres fue anunciado en las redes del afamado Fabrizio Romano como nuevo integrante del Dunfermline Athletic.

Inmediatamente, los simpatizantes de la Scottish Championship reaccionaron con estupor por lo que habían presenciado. “Realmente nunca pensé que llegaría el día en que Romano publicara sobre Dunfermline”, fue uno de los tantos mensajes que se publicaron dentro del anuncio del peruano.

Cáceres, de 22 años, no ha sido el único refuerzo que se ha desplazado East End Park. También se ha confirmado la incorporación del joven Robbie Fraser con un contrato por los próximos tres años.

Trayectoria creciente

Jefferson Cáceres dejó el FBC Melgar para fichar por Sheffield United en febrero de 2025, tras destacar en la liga peruana con goles, asistencias y participación en Copa Sudamericana. Antes de hallar una etapa de eclosión, pasó por Binacional para ganar más terreno en Perú.

Sin embargo, a pesar de una prometedora pretemporada en Inglaterra —marcó un gol, dio una asistencia y lució en amistosos— no debutó oficialmente con el primer equipo. El entrenador Rubén Sellés destacó su desenfado, pero consideró que necesitaba una mayor adaptación.

Ante la necesidad del Sheffield United de liberar espacio y reforzar con experiencia por el mal inicio de temporada, el club lo vendió al Dunfermline Athletic en agosto de 2025, en un contrato de dos temporadas

