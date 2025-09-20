A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima enfrenta a Comerciantes Unidos por la fecha 10° del Torneo Clausura 2025. - Crédito: Difusión

Alianza Lima se enfoca, ahora, en su reto inmediato contra Comerciantes Unidos, por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El plantel a cargo de Néstor Gorosito no tiene más margen error y está obligado a sacar adelante un partido que, sobre el papel, es sencillo por el nivel del contrincante.

De acuerdo con la programación del campeonato del fútbol de Perú, el partido entre ‘blanquiazules’ y ‘cutervinos’ se realizará este domingo 21 de septiembre, en Matute, a las 20:00 horas locales, bajo la señal de transmisión de L1MAX.

Alianza Lima ha vivido una semana más que complicada en los frentes que disputa. Dentro del marco doméstico, de manera inesperada, concedió una derrota en el estadio Alejandro Villanueva a manos del Deportivo Garcilaso (3-4) por un marcador resonante. Esa caída no solo constituyó un bochorno gigante, también la ampliación de diferencia de unidades con respecto a los líderes.

Días más tarde, los ‘blanquiazules’ aparecieron, nuevamente en condición de locales, para cumplir con el esperado compromiso frente a la Universidad de Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. No obstante, el desarrollo dejó mucho que desear, con una expulsión de Carlos Zambrano entremedias, y el cierre se certificó con un insulso empate a cero.

Comerciantes Unidos, por su lado, vive un momento de transición y de esperanza de cara al Torneo Clausura 2025. Luego de una primera mitad del año complicada, durante la que tuvo que jugar como local en Cajabamba por problemas de infraestructura, el club logró que su estadio en Cutervo —el Juan Maldonado Gamarra— reciba la aprobación para volver a albergar partidos oficiales.

El regreso a casa se produjo con un empate 0‑0 frente a Deportivo Garcilaso, en lo que fue su estreno local en el Clausura 2025. Aunque no logró la victoria, el elenco cutervino mostró carácter, resistiendo con uno menos en los minutos finales y apuntando a que el factor local influya en sus próximos compromisos.

En lo futbolístico, Comerciantes Unidos tiene por delante la urgencia de sumar puntos, estabilizar su rendimiento y aprovechar el aliento de su hinchada en Cutervo para remontar posiciones en la tabla. La vuelta al estadio propio no es solo un símbolo, sino una herramienta que podría marcar diferencias en su desempeño.

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025

El duelo se jugará este domingo 21 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 2:00 horas.

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025

El choque será transmitido por L1MAX, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, aplicación streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Alejandro Villanueva con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más. ¡No te lo pierdas!