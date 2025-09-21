Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Crédito: Liga 1

Hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Con la mirada puesta en la tabla de posiciones y en la búsqueda de puntos clave para sus respectivos objetivos, ambos elencos medirán fuerzas en el estadio Alejandro Villanueva. En la presente nota, te compartiremos todos los detalles de la transmisión del encuentro local.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito buscará hacerse fuerte en casa para seguir escalando en el campeonato. Sin embargo, podría presentar un equipo alternativo, ya que se encuentra disputando en paralelo los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 frente a Universidad de Chile, una llave que ha captado la atención del hincha blanquiazul.

La prioridad del conjunto victoriano está puesta en el certamen internacional, lo que podría influir directamente en la elección del once titular para este compromiso liguero. Sin embargo, juegue quien juegue, los ‘íntimos’ confían en sacar un resultado positivo aprovechando el respaldo de su hinchada en Matute, que siempre juega un papel clave como factor anímico.

De acuerdo con la tabla actual, Alianza Lima llega al compromiso con 12 puntos, mientras que Comerciantes Unidos registra 5 unidades. Los visitantes intentarán aprovechar la posible rotación del cuadro local para conseguir un resultado favorable fuera de casa y mejorar su posición en el campeonato.

Alianza Lima buscará quedarse con los tres puntos en Matute. Crédito: Liga 1

Horario de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura, está programado para este domingo 21 de septiembre a partir de las 20:00 horas (hora local), según la programación oficial de la Liga 1. El duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, donde los ‘blanquiazules’ ejercerán su condición de local, con el respaldo habitual de su hinchada.

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura de Liga 1 2025

La transmisión del encuentro entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos estará a cargo de la señal de L1 MAX, que tiene los derechos exclusivos del campeonato peruano, para televisión por cable. Además, los fanáticos podrán seguir la emisión online mediante la plataforma L1 Play, accesible desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

Asimismo, en Infobae Perú ofreceremos una cobertura especial y detallada del encuentro. Desde la previa con toda la información del contexto y las alineaciones, hasta el minuto a minuto en tiempo real, incluyendo los goles, incidencias clave, el resumen completo del partido y las declaraciones de los protagonistas tras el pitazo final. Todo lo que necesitas saber estará disponible en nuestra web y redes sociales.

L1 MAX transmite la mayoría de partidos de la máxima categoría del fútbol peruano. Crédito: L1

El compromiso cobra un valor adicional para Alianza Lima, que debe gestionar su plantel con inteligencia ante la exigencia de competir en el torneo local y la Copa Sudamericana, sin dejar de sumar en el Clausura. Para Comerciantes Unidos, en tanto, este duelo representa una oportunidad clave para sumar fuera de casa y comenzar a escalar posiciones tras un arranque complicado en el campeonato.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: el último cruce entre ambos equipos

El último antecedente entre ambos clubes se remonta al pasado 18 de junio, durante el desarrollo del Torneo Apertura. En esa ocasión, Alianza Lima se impuso por 1-0 gracias a un gol de Hernán Barcos. El conjunto de Cutervo estuvo cerca del empate en el tiempo añadido, cuando Matías Sen marcó tras una jugada polémica, pero el tanto fue anulado por el VAR por una mano en la acción previa.