Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Hace unos días atrás, salió la información de que Universitario de Deportes enfrentaría al Barcelona de España en un amistoso que desató la euforia de los hinchas ‘cremas’. Sin embargo, la noticia dio un giro inesperado porque no será la ‘U’ quien reciba a los ‘azulgranas’ sino Alianza Lima.

Giancarlo Granda sorprendió a todos al mencionar que los ‘blanquiazules’ tienen casi todo cerrado para jugar con el cuadro de Lamine Yamal e incluso lanzó la fecha probable y escenario. Y no fue todo, las redes explotaron cuando el ‘Flaco’ habló de la posibilidad de disputar otro encuentro y sería con nada menos y nada más que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

"Está confirmado que el día 21 de diciembre va a jugar Alianza Lima con Barcelona de España en el estadio Nacional. Si se venden todas las entradas y el Alianza Lima vs Barcelona es un éxito , en enero el Al Nassar de Cristiano Ronaldo sería el rival que traerían para la ‘Noche Blanquiazul’“, disparó el periodista deportivo en el programa ‘Palabra de Hincha’.

Esta noticia fue celebrada como un gol por los fanáticos ‘íntimos’ y no dejaron de mostrar sus deseos de que todo se concrete para ver a la estrella portuguesa en el país.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Kholood - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - September 14, 2025 Al Nassr's Cristiano Ronaldo walks onto the pitch before the match REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Por qué Alianza Lima es el elegido para jugar con Al Nassr de Cristiano Ronaldo?

No es la primera vez que se filtró la información de un posible encuentro entre Alianza Lima y Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El periodista Julio Peña ya había adelantado que esa opción sería posible gracias a un prestigiosa empresa con presencia en Sudamérica está muy interesado en concretar el amistoso internacional en suelo peruano.

“Hay una empresa, que creo que es española y que tiene funcionamiento en Sudamérica, que está muy interesada en traer a Al Nassr de Cristiano Ronaldo a jugar al Perú para mitad de año. Y la propuesta que se maneja en esta empresa sería con Alianza Lima. Así que Cristiano Ronaldo podría venir al Perú y sería un boom”, informó el comunicador en el programa ‘AquíTVO’ en marzo del presente año.

Además, Peña reveló el contundente motivo por el que se eligió al equipo de Néstor Gorosito y no a otro club nacional.

“Alianza viene bien y es atractivo. Esta es una empresa que tiene que ver mucho con derechos de transmisión y estaría siendo una de las gestoras de este posible amistoso entre Al Nassr y un equipo peruano, que me dijeron sería Alianza Lima”, añadió.

Alianza Lima venció por penales a Boca Juniors en la 'bombonera' y lo eliminó de la Copa Libertadores 2025

Néstor Gorosito para rato en Alianza Lima

La permanencia de Néstor Gorosito para el 2026 es un hecho, el técnico adelantó que tenía acuerdo de palabra con Alianza Lima y solo faltaba firmar el contrato de renovación. Y todo se concretó este viernes 19 de septiembre, puso su rúbrica y estará una temporada más al mando de los ‘blanquiazules’.

“Que yo me reuní con la selección, eso es mentira. Cuando nombran a uno, están buscando a otro.Gracias a Dios estoy recontra cómodo en Alianza Lima, el club ya me lo dijo y solamente faltan firmar los papeles para la renovación. Estamos sumamente contentos de estar con estos colores y defenderlos”, declaró ‘Pipo’ en conferencia de prensa tras duelo Alianza Lima vs U. de Chile.