Perú Deportes

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Giancarlo Granda confirmó choque entre los ‘blanquiazules’ y ‘azulgranas’, y brindó detalles del increíble duelo. También adelantó visita de ‘CR7′ al Perú

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

Hace unos días atrás, salió la información de que Universitario de Deportes enfrentaría al Barcelona de España en un amistoso que desató la euforia de los hinchas ‘cremas’. Sin embargo, la noticia dio un giro inesperado porque no será la ‘U’ quien reciba a los ‘azulgranas’ sino Alianza Lima.

Giancarlo Granda sorprendió a todos al mencionar que los ‘blanquiazules’ tienen casi todo cerrado para jugar con el cuadro de Lamine Yamal e incluso lanzó la fecha probable y escenario. Y no fue todo, las redes explotaron cuando el ‘Flaco’ habló de la posibilidad de disputar otro encuentro y sería con nada menos y nada más que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

"Está confirmado que el día 21 de diciembre va a jugar Alianza Lima con Barcelona de España en el estadio Nacional. Si se venden todas las entradas y el Alianza Lima vs Barcelona es un éxito , en enero el Al Nassar de Cristiano Ronaldo sería el rival que traerían para la ‘Noche Blanquiazul’“, disparó el periodista deportivo en el programa ‘Palabra de Hincha’.

Esta noticia fue celebrada como un gol por los fanáticos ‘íntimos’ y no dejaron de mostrar sus deseos de que todo se concrete para ver a la estrella portuguesa en el país.

Soccer Football - Saudi Pro
Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Kholood - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - September 14, 2025 Al Nassr's Cristiano Ronaldo walks onto the pitch before the match REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Por qué Alianza Lima es el elegido para jugar con Al Nassr de Cristiano Ronaldo?

No es la primera vez que se filtró la información de un posible encuentro entre Alianza Lima y Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El periodista Julio Peña ya había adelantado que esa opción sería posible gracias a un prestigiosa empresa con presencia en Sudamérica está muy interesado en concretar el amistoso internacional en suelo peruano.

“Hay una empresa, que creo que es española y que tiene funcionamiento en Sudamérica, que está muy interesada en traer a Al Nassr de Cristiano Ronaldo a jugar al Perú para mitad de año. Y la propuesta que se maneja en esta empresa sería con Alianza Lima. Así que Cristiano Ronaldo podría venir al Perú y sería un boom”, informó el comunicador en el programa ‘AquíTVO’ en marzo del presente año.

Además, Peña reveló el contundente motivo por el que se eligió al equipo de Néstor Gorosito y no a otro club nacional.

“Alianza viene bien y es atractivo. Esta es una empresa que tiene que ver mucho con derechos de transmisión y estaría siendo una de las gestoras de este posible amistoso entre Al Nassr y un equipo peruano, que me dijeron sería Alianza Lima”, añadió.

Alianza Lima venció por penales
Alianza Lima venció por penales a Boca Juniors en la 'bombonera' y lo eliminó de la Copa Libertadores 2025

Néstor Gorosito para rato en Alianza Lima

La permanencia de Néstor Gorosito para el 2026 es un hecho, el técnico adelantó que tenía acuerdo de palabra con Alianza Lima y solo faltaba firmar el contrato de renovación. Y todo se concretó este viernes 19 de septiembre, puso su rúbrica y estará una temporada más al mando de los ‘blanquiazules’.

“Que yo me reuní con la selección, eso es mentira. Cuando nombran a uno, están buscando a otro.Gracias a Dios estoy recontra cómodo en Alianza Lima, el club ya me lo dijo y solamente faltan firmar los papeles para la renovación. Estamos sumamente contentos de estar con estos colores y defenderlos”, declaró ‘Pipo’ en conferencia de prensa tras duelo Alianza Lima vs U. de Chile.

Temas Relacionados

Alianza LimaFC BarcelonaCristiano RonaldoAl NassrLamine Yamalperu-deportes

Más Noticias

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

El ‘Kaiser’ salió expulsado luego de codazo que le propinó a Charles Aránguiz y no estará en la definición de los cuartos de final en Coquimbo. Así informaron los diarios ‘mapochos’ del encuentro en Matute

“Carlos Zambrano no aprende”, la

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Duelo de realidades distintas en el estadio Mansiche. Los ‘cremas’ buscan retomar la punta, mientras que el ‘gavilán’ necesita salir del fondo de la tabla. Revisa los horarios del atractivo choque

A qué hora juega Universitario

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?

Los ‘blanquiazules’ empataron sin goles con los ‘azules’ en Matute y todo se definirá en Coquimbo el próximo jueves 25 de septimbre. Conoce los escenarios de los victorianos para mantenerse en carrera

¿Qué resultados necesita Alianza Lima

Néstor Gorosito hizo firme análisis del Alianza Lima vs U. de Chile, confirmó renovación y explotó por sanción en Liga 1: “Es vergonzoso”

El técnico argentino reconoció que la expulsión de Carlos Zambrano los perjudicó y dejó en claro que no hubo acercamiento con la selección peruana para asumir el mando de cara a las próximas Eliminatorias

Néstor Gorosito hizo firme análisis

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así vanlos partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

La selección peruana perdió contra Chile en la segunda fecha, pero logró clasificar a las semifinales del campeonato. Conoce todos los marcadores de la fase de grupos

Resultados del Sudamericano Sub 17
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal de la Nación Delia

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

Gobierno viola la neutralidad y sale a defender a Fuerza Popular: “Fiscalía no puede buscar qué partidos competirán”

Gobierno gastará más de 64 mil soles para que comitiva acompañe a Dina Boluarte a Asamblea General de la ONU en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

BlingOne Perú se relanza con

BlingOne Perú se relanza con nueva integrante tras exitoso debut internacional en Corea del Sur

“Task: Unidad Especial” y más: estas son las series más vistas en HBO Max Perú hoy 19 de septiembre

Ricardo Rondón responde a Gustavo Salcedo por decir que es persona ‘clave’ y le pide pruebas: “Busca es desprestigiar a su esposa”

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela su lucha contra tumor maligno en la tiroides: “Malas noticias, me harán una lobectomía”

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

DEPORTES

“Carlos Zambrano no aprende”, la

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?

Néstor Gorosito hizo firme análisis del Alianza Lima vs U. de Chile, confirmó renovación y explotó por sanción en Liga 1: “Es vergonzoso”

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así vanlos partidos de la fase de grupos del torneo juvenil